Sevgili Balık, 2026 senin için aşk hayatında ruhsal bir arınma yılı olacak. Satürn ile Neptün etkisi, bitmesi gereken bağları kapatıp seni daha gerçekçi ve sağlam ilişkilere yönlendirecek. Bu, belki de hayatında uzun zamandır beklediğin değişiklik olabilir.

Ama bekleyin, daha bitmedi! Jüpiter, aile ve ev hayatını genişletme gücüyle seni etkileyecek. Bu, evlilik ya da birlikte yaşama kararlarını gündeme getirebilir. Belki de hayatının aşkıyla birlikte bir ev kurma fikri hiç bu kadar cazip gelmemiştir.

Ancak, tutulma dönemlerinde aşırı fedakârlık yapmamaya dikkat etmelisin. Unutma, bu yıl aşk, kendini feda etmek değil; kendin olarak sevilmek demek. Kendine olan sevgini ve saygını asla kaybetme. Aşk hayatında bu yıl senin için büyük değişiklikler olacak, ancak en önemlisi, her zaman olduğu gibi, kendine sadık kalmak. Gelecek yıl görüşmek üzere, aşkla kal…