Sevgili Balık, 2026 senin için bir hazırlık ve yenilenme yılı olacak! Satürn ve Neptün'ün etkileşimi, kariyerinde bir dönemin sona ereceğini işaret ediyor. Ama endişelenme, her son yeni bir başlangıçtır, değil mi? Bu dönemin kapanışı, aslında yeni bir kariyer yönünün kapısını aralıyor olabilir.

2026'nın ikinci yarısında ise Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, finansal sorumlulukların artacağını belirtmeliyiz. Bu dönemde bütçenle ilgili daha disiplinli olman gerekecek. Öte yandan Jüpiter'in etkisi ile aile ve ev alanında kavuşacağın destek, maddi güvence altında güçlü adımlar atmanı sağlayacak.

Tüm bunların yanında sezgilerin de bu dönemde oldukça keskin olacak. Ancak plansız fedakarlıklardan kaçınman gerektiğini hatırlatmak isteriz. Yani, kendini başkalarının ihtiyaçları için feda etmeden önce durup bir düşün. Kendi ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz ardı etmemen gerektiğini unutma. Sonuçta, hayat bir denge oyunudur ve kendi mutluluğunu da gözetmen gerekiyor. Gelecek yıl görüşünceye kadar şans seninle olsun…