Sevgili Balık, bu yıla fazla üşüyerek girmiş olabilir misin? Özellikle Şubat ayında Satürn'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte soğuk ve sıcak hassasiyetin artabilir. Bu da soğuk algınlıkları ve grip gibi sorunlarla başını derde sokabilir. Kış biraz çetin geçecek gibi, değil mi? İşte tam da bu yüzden hekim kontrolünde vitamin takviyeleri ve özel beslenme düzenini düşünmelisin. Ayrıca şişkinlik ve ödemi önlemek için su tüketimi konusunda da daha hassas olmalısın.

Yoksa su içmeyi unutuyor musun? İşte bu yüzden, 2026 yılında bu konuda yeni alışkanlıklar edinmelisin. Başucunda su şişesi bulundurmak, yanında bir termos taşımak bu yıl planların arasında yer alsın.

Gelelim yılın en şifalı haberine! Mart ve Ağustos aylarındaki tutulmalar bağışıklık sistemini destekleyecek. Bir bakacaksın, endokrin sistemindeki şifalı enerji ile günden güne kendini daha iyi hissediyorsun. Bunun için mutlaka

Aşırı duygusal yorgunluk ve kaçınma eğilimi, özellikle Mart-Mayıs ayları arasında sık sık soğuk algınlığı veya alerjik reaksiyonlar olarak ortaya çıkabilir. Sağlıklı bir yıl için, bağışıklığını destekleyici vitaminleri almayı ve beslenme düzenin başta olmak üzere sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmelisin. Bir de, kötü alışkanlıklardan arınma yılı olacak 2026! Gelecek yıl görüşmek üzere, sağlıkla kal…