Sevgili Balık, bu Temmuz ayı içsel dünyanda adeta detaylar ve uyumun birleşimiyle şekillenecek. 9 Temmuz tarihinde Venüs'ün Başak burcuna geçişi, partnerinle arandaki diyalogları çok daha analitik ve eleştirel ama bir o kadar da yapıcı bir hale getirecek. İlişkini mükemmelleştirmek için çalışırken, birlikte çok daha kusursuz zaman geçireceksin.

Eğer kalbin boşsa, bu ay günlük koşturmacalarından hiç beklemediğin, son derece titiz bir aşk doğacak. Temizliği ve zarafetiyle dikkatini çeken, mantıklı biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok saygın bir flörte dönüşecek. Sessiz kafelerde veya kitapçılarda yapacağın analitik görüşmeler, kalbinin çok daha mantıklı bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…