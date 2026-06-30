Sevgili Balık, bu Temmuz ayı senin için sahne önü işlerini, spekülatif yatırımlarını ve sanatsal projelerini baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir yaratıcı fikri, ertelenen bir lansmanı veya riskli yatırımlarındaki krizleri kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan sahne çalışmalarını tamamlarken, yeteneklerini tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında yaratıcılık odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru alacağın rutin iş tekliflerine zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu ilham verici duruşun, yakın zamanda elde edeceğin ofis içi başarılarla taçlanarak karşına çok daha düzenli bir çalışma takvimi çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her sanatsal adım, seni sektöründe daha popüler hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…