Sevgili Balık, Ağustos ayında iş düzenindeki değişimler maddi hayatında da yeni bir hesap açabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması çalışma ortamında görev değişimi, yeni proje veya ek sorumluluk getirirken bunun karşılığında prim, ek ödeme ya da daha yüksek ücret talep etmen mümkün. Günlük emeğinin maddi karşılığını daha görünür hale getireceğin bir süreç başlıyor.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı ortak bütçe, kredi veya dışarıdan gelecek finansal destek konusunda rahatlatıcı bir gelişme sağlayabilir. 25 Ağustos’ta Merkür’ün Başak burcuna geçmesi sözleşme ve pazarlıklarda ayrıntıları netleştirmeni sağlayacak. 28 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Ay Tutulması ise seni tatmin etmeyen bir gelir modelini kapatıp çok daha bağımsız bir maddi yola yönelmene neden olabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…