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Balık Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Balık ve yükselen Balık burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ağustos ayında iş düzenindeki değişimler maddi hayatında da yeni bir hesap açabilir. 12 Ağustos’taki Aslan Tam Güneş Tutulması çalışma ortamında görev değişimi, yeni proje veya ek sorumluluk getirirken bunun karşılığında prim, ek ödeme ya da daha yüksek ücret talep etmen mümkün. Günlük emeğinin maddi karşılığını daha görünür hale getireceğin bir süreç başlıyor.

17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı ortak bütçe, kredi veya dışarıdan gelecek finansal destek konusunda rahatlatıcı bir gelişme sağlayabilir. 25 Ağustos’ta Merkür’ün Başak burcuna geçmesi sözleşme ve pazarlıklarda ayrıntıları netleştirmeni sağlayacak. 28 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Ay Tutulması ise seni tatmin etmeyen bir gelir modelini kapatıp çok daha bağımsız bir maddi yola yönelmene neden olabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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