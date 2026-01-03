Kış Aylarında Pencerenizi Mutlaka Açın! Uzmanlar Uyarıyor: Küf Riski Var

En verimli yöntem, pencereyi tamamen açarak hava sirkülasyonu yaratmak. Karşı pencere ya da kapı açıldığında hava değişimi çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Mevsim şartları süreyi doğrudan etkiliyor. İlkbahar ve sonbahar döneminde on ila yirmi dakika yeterli görülüyor. Yaz aylarında süre yirmi ila otuz dakikaya kadar çıkabiliyor. Kış döneminde ise üç ila on dakika aralığı ideal kabul ediliyor. Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde havalandırma yapılmasını, mümkünse gün içinde toplam üç veya dört tekrar öneriyor.