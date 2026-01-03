onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kış Aylarında Pencerenizi Mutlaka Açın! Uzmanlar Uyarıyor: Küf Riski Var

Kış Aylarında Pencerenizi Mutlaka Açın! Uzmanlar Uyarıyor: Küf Riski Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2026 - 17:34

Sabah uyanır uyanmaz yatak odası penceresini açanların sayısı az değil. Serin hava yalnızca uyku mahmurluğunu dağıtmıyor. Gece boyunca oluşan nemin dengelenmesi açısından da ciddi önem taşıyor. Özellikle kış aylarında ihmal edilen havalandırma alışkanlığı, uzun vadede küf ve kötü koku sorunlarına zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre sabah yapılan doğru havalandırma, oda havasını tamamen yenileyebiliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uyku sırasında insan bedeni fark edilmeden ciddi miktarda nem salıyor

Uyku sırasında insan bedeni fark edilmeden ciddi miktarda nem salıyor

Nefes alıp verme ve terleme yoluyla ortama yayılan nem, kapalı alanlarda hızla birikiyor. Oda büyüklüğü ve içeride bulunan kişi sayısına bağlı şekilde nem oranı yüzde beş ila yüzde on arasında artış gösterebiliyor.

Yatak, yorgan ve çarşaf gibi tekstil ürünleri söz konusu nemi tutuyor. Sabah saatlerinde pencere açılmadığında nem yalnızca havada kalmıyor, yüzeylere de yerleşiyor. Uzmanlar, küf oluşumunun temel nedenlerinden birinin geceden kalan nem olduğunu özellikle vurguluyor.

Sabah uyanır uyanmaz yapılan kısa süreli ve etkili havalandırma, iç mekandaki nemli havanın dışarı atılmasını sağlıyor.

Sabah uyanır uyanmaz yapılan kısa süreli ve etkili havalandırma, iç mekandaki nemli havanın dışarı atılmasını sağlıyor.

En verimli yöntem, pencereyi tamamen açarak hava sirkülasyonu yaratmak. Karşı pencere ya da kapı açıldığında hava değişimi çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Mevsim şartları süreyi doğrudan etkiliyor. İlkbahar ve sonbahar döneminde on ila yirmi dakika yeterli görülüyor. Yaz aylarında süre yirmi ila otuz dakikaya kadar çıkabiliyor. Kış döneminde ise üç ila on dakika aralığı ideal kabul ediliyor. Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde havalandırma yapılmasını, mümkünse gün içinde toplam üç veya dört tekrar öneriyor.

Soğuk havalarda nem tutma kapasitesi daha düşük olduğu için dış ortamdan gelen hava iç mekan için avantaj sağlıyor

Soğuk havalarda nem tutma kapasitesi daha düşük olduğu için dış ortamdan gelen hava iç mekan için avantaj sağlıyor

Sabah ilk havalandırma sırasında kalorifer kapatılıyor ve içeride biriken nemli hava dışarı veriliyor. Ardından pencereler kapatılıp ortam kısa süreli ısıtılıyor.

Isınan hava, yatak ve tekstillerde kalan nemi içine çekiyor. Yaklaşık yirmi dakika sonra yapılan ikinci havalandırma sayesinde söz konusu nem tamamen dışarı atılıyor. Uzmanlar, özellikle yatak odalarında çift havalandırma alışkanlığının küf riskini ciddi ölçüde azalttığını belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın