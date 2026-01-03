Kış Aylarında Pencerenizi Mutlaka Açın! Uzmanlar Uyarıyor: Küf Riski Var
Sabah uyanır uyanmaz yatak odası penceresini açanların sayısı az değil. Serin hava yalnızca uyku mahmurluğunu dağıtmıyor. Gece boyunca oluşan nemin dengelenmesi açısından da ciddi önem taşıyor. Özellikle kış aylarında ihmal edilen havalandırma alışkanlığı, uzun vadede küf ve kötü koku sorunlarına zemin hazırlıyor. Uzmanlara göre sabah yapılan doğru havalandırma, oda havasını tamamen yenileyebiliyor.
Uyku sırasında insan bedeni fark edilmeden ciddi miktarda nem salıyor
Sabah uyanır uyanmaz yapılan kısa süreli ve etkili havalandırma, iç mekandaki nemli havanın dışarı atılmasını sağlıyor.
Soğuk havalarda nem tutma kapasitesi daha düşük olduğu için dış ortamdan gelen hava iç mekan için avantaj sağlıyor
