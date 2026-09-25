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Patlamadan Önce Giderlerden Benzin Kokusu Geliyordu: 1992 Guadalajara Faciası

Patlamadan Önce Giderlerden Benzin Kokusu Geliyordu: 1992 Guadalajara Faciası

Meksika
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 14:50
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22 Nisan 1992 sabahı Meksika'nın Guadalajara kentinde kanalizasyon hattı boyunca art arda patlamalar yaşandı ve 8 kilometreyi aşan yol yerle bir oldu. Oysa felaket günler önce kendini belli etmişti: Giderlerden yükselen benzin kokusu defalarca yetkililere bildirilmişti.

Gelin, bir şehrin kanalizasyonunu bombaya çeviren bu faciaya birlikte bakalım.

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Yetkililer olası bir patlama konusunda uyarıldı ama bölgede kimse tahliye edilmedi.

Yetkililer olası bir patlama konusunda uyarıldı ama bölgede kimse tahliye edilmedi.

Analco semtinde yaşayanlar patlamalardan önceki günlerde bazı noktalarda küçük duman sütunları bile gördü. Patlamadan bir gün önce itfaiye ve polis şeflerini arayıp kötü bir koku olduğunu bildirdiler. Yetkililer su ve kanalizasyon hatlarını kontrol etti ama kokunun kaynağını bulamayınca aramayı bıraktı. Başsavcı Ignacio Morales Lechuga'ya göre 600'den fazla kişi, devlet petrol şirketi Pemex'e ve su idaresine gaz kokusunu bildirmişti.

Belediye Başkanı Enrique Dau Flores, faciadan sonra olası bir patlama konusunda uyarıldığını kabul etti ama bölgeyi neden boşaltmadığını açıklamadı. Jalisco Valisi Guillermo Cosío ise yetkililerin 'alarma yol açmamak' için tahliye kararı vermediğini söyledi.

Sızan benzin kanalizasyona karıştı, biriken buhar ise dışarı çıkamadı.

Sızan benzin kanalizasyona karıştı, biriken buhar ise dışarı çıkamadı.

Sonradan yapılan incelemelerde benzinin, Álamo Industrial semtinden geçen Salamanca-Guadalajara yakıt boru hattından sızdığı belirlendi. Yakıt kanalizasyona ulaştı ve borularda yanıcı buhar birikti. Calzada Independencia'nın altında inşa edilmekte olan bir sifon hatta su kilidi oluşturduğu için bu buhar dağılamadı. Buhar bir ateşleme kaynağına ulaştığında da patlamalar başladı.

Pemex ilk başta boru hattındaki sızıntının patlamalarla ilgisi olmadığını savundu. Şirket sözcüsü Roberto Franco, patlamalara bölgedeki bir yemeklik yağ tesisinden sızan heksan gazının yol açtığını söyledi. Başsavcı Morales Lechuga'nın raporu ise benzinin Pemex'e ait boru hattından sızdığı sonucuna vardı.

Resmi bilançoya göre 212 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ise kayıp olarak kaldı.

Resmi bilançoya göre 212 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ise kayıp olarak kaldı.

Patlamalarda yaklaşık 1.800 kişi yaralandı. 1.142 ev, 450 iş yeri, 100 okul ve 600 araç zarar gördü. En çok hasar gören yerlerden biri Gante Sokağı oldu.

Faciadan günler sonra Belediye Başkanı Dau Flores teslim oldu ve taksirle adam öldürmekle suçlandı. Onunla birlikte Pemex'in dört üst düzey yöneticisi, kentin üç su idaresi yetkilisi ve Jalisco eyaletinin çevre bakanı da gözaltına alındı. Hepsi suçsuz olduğunu söyledi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi ise facianın 34. yıl dönümünde yayımladığı yazıda halkı giderlere yakıt, motor yağı ve kimyasal atık dökmemesi konusunda uyardı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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