Patlamadan Önce Giderlerden Benzin Kokusu Geliyordu: 1992 Guadalajara Faciası
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22 Nisan 1992 sabahı Meksika'nın Guadalajara kentinde kanalizasyon hattı boyunca art arda patlamalar yaşandı ve 8 kilometreyi aşan yol yerle bir oldu. Oysa felaket günler önce kendini belli etmişti: Giderlerden yükselen benzin kokusu defalarca yetkililere bildirilmişti.
Gelin, bir şehrin kanalizasyonunu bombaya çeviren bu faciaya birlikte bakalım.
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Yetkililer olası bir patlama konusunda uyarıldı ama bölgede kimse tahliye edilmedi.
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Sızan benzin kanalizasyona karıştı, biriken buhar ise dışarı çıkamadı.
Resmi bilançoya göre 212 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi ise kayıp olarak kaldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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