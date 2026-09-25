Patlamadan Önce Giderlerden Benzin Kokusu Geliyordu: 1992 Guadalajara Faciası

Analco semtinde yaşayanlar patlamalardan önceki günlerde bazı noktalarda küçük duman sütunları bile gördü. Patlamadan bir gün önce itfaiye ve polis şeflerini arayıp kötü bir koku olduğunu bildirdiler. Yetkililer su ve kanalizasyon hatlarını kontrol etti ama kokunun kaynağını bulamayınca aramayı bıraktı. Başsavcı Ignacio Morales Lechuga'ya göre 600'den fazla kişi, devlet petrol şirketi Pemex'e ve su idaresine gaz kokusunu bildirmişti.

Belediye Başkanı Enrique Dau Flores, faciadan sonra olası bir patlama konusunda uyarıldığını kabul etti ama bölgeyi neden boşaltmadığını açıklamadı. Jalisco Valisi Guillermo Cosío ise yetkililerin 'alarma yol açmamak' için tahliye kararı vermediğini söyledi.