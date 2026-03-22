İstanbul Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü, Yaralılar var

İstanbul Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü, Yaralılar var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 13:42

İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi, bugün öğle saatlerinde meydana gelen doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen şiddetli bir patlamayla sarsıldı. Ebe Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında gerçekleşen patlama, bitişik nizamda bulunan iki binanın tamamen çökmesine neden oldu. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekibi sevk edilerek geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri sayesinde 3 kişi sağ kurtarıldı.

Arama kurtarma faaliyetleri sayesinde 3 kişi sağ kurtarıldı.

Enkaz altında kaldığı tespit edilen 5 vatandaşa ulaşmak için zamanla yarışan ekipler, yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde 3 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkarmayı başardı. Kurtarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken, enkaz altında olduğu değerlendirilen diğer 2 kişiye ulaşmak amacıyla profesyonel ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Valilik ve İçişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama geldi.

Valilik ve İçişleri Bakanlığı’ndan resmi açıklama geldi.

Faciaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamanın ilk belirlemelere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı ve bitişik iki binanın bu sebeple çöktüğü ifade edildi. Açıklamada, devletin tüm imkanlarının bölgeye seferber edildiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin süreci yakından takip ediyor.

İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin süreci yakından takip ediyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin, İstanbul Valisi Davut Gül’den sahadaki son durum ve kurtarma faaliyetlerinin seyri hakkında anlık bilgi aldığı bildirildi. Bakanlık, ekiplerin enkaz altındaki vatandaşlara en kısa sürede ulaşması için koordinasyonun en üst düzeyde sağlandığını belirtti. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam etmektedir.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
