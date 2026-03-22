MSB'den Katar'da Düşen Helikopterle İlgili Açıklama Geldi: 3 Türk Şehit Oldu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.03.2026 - 13:02 Son Güncelleme: 22.03.2026 - 13:26

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) 21 Mart tarihinde Katar'da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, olayın ayrıntılarına ve güncel duruma ilişkin bilgilere yer verildi. 

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde 👇

Milli Savunma Bakanlığı, 21 Mart'ta Katar’da kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili acı haberi paylaştı. Yapılan açıklamada, meydana gelen kazada bir askerimiz ile iki ASELSAN personelinin şehit olduğu duyuruldu.

Katar İçişleri Bakanlığı, 21 Mart'ta denize düşen askeri helikopterdeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, enkazdaki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı, kayıp olan son kişiyi arama çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Katar Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı bilgilendirmede, askeri helikopterin rutin görev uçuşu sırasında teknik bir arıza nedeniyle kara sularına düştüğünü duyurmuştu.

Ömer Faruk Kino
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
