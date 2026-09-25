İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 26-27 Eylül 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship)

Konu: Hans Christian Andersen'in Karlar Kraliçesi masalından esinlenen Norveç yapımı animasyonda cesur Gerda, aniden ortadan kaybolan yakın arkadaşı Kai'yi aramaya koyulur. Kuzey ışıklarını takip ederek kuzeye uzanan yolculuğunda yeni dostlar edinir.

Yönetmen: Bente Lohne

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner. Sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele ederken gerçek kahramanlığın güçten çok cesaret ve iyilikle ilgili olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kristal Gezegen: Yeni Dünya (The Crystal Planet)

Konu: Yeni kolonileştirilmiş bir gezegende yaşayan 11 yaşındaki Rea, annesinden ayrı düşmüş dinozor benzeri bir yaratıkla dost olur. Yaratığı ailesine kavuşturmaya çalışan Rea, gezegenin acımasız valisine karşı gelmek zorunda kalır.

Yönetmen: Arsen A. Ostojic

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Ermitaj Müzesi'ndeki maceranın üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, Barbara'yı teyzesi Kraliçe Brungilda'nın büyüsüyle düştüğü uykudan uyandıracak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer. Düğün hazırlıklarının ortasında başlayan yolculuk büyülü maceralara sahne olur.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ayı Kardeşler Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn)

Konu: Sevilen ayı kardeşler, uzak ve distopik bir geleceğe sürüklenir. İnsanlığı kurtarmaya yönelik bir görevin içinde kendilerini bulan kahramanlar, bu kez zamana karşı yarışır.

Yönetmen: Lin Yongchang

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Melodi ve Neşeli Notalar

Konu: İki arkadaş, öğretmenlerinin görevini kurtarmak için bir müzik yarışmasına katılmaya karar verir. İstanbul'un dört bir yanından sıra dışı üyeler toplayarak alışılmadık bir müzik grubu kurarlar.

Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Konuşan Hayvanlar (Pet Evolution)

Konu: Açıklanamayan bir olayın ardından insanlar ve hayvanlar fiziksel olarak dönüşmeye başlar. Genç bir kız, evcil hayvanlarıyla birlikte bu tuhaf değişimin kaynağını bulmak için yola çıkar.

Yönetmen: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Dominguez

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder. Güven sorunlarının da işin içine girdiği hikâye, çocuklara yönelik neşeli bir macera sunuyor.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026