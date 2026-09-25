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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 26-27 Eylül 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 26-27 Eylül 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Sinema
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 14:49
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Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için İstanbul'daki salonlarda 26-27 Eylül 2026'da gösterimde olan filmleri derledik. Jason Statham'lı İsyan, yeniden perdeye dönen Avengers: Endgame ve yerli yapımlar Damat Mektebi ile Üç Harfliler: Mühür, 25 Eylül'de vizyona giren 10 film arasında yer alıyor. Resident Evil, Aşkın Büyüsü 2 ve Kehanet gibi son haftaların iddialı yapımları da salonlardaki yerini koruyor. Aksiyondan korkuya, animasyondan drama uzanan listede her yaştan izleyiciye uygun bir seçenek bulmak mümkün.

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Aksiyon, macera ve bilim kurgu

Aksiyon, macera ve bilim kurgu

İsyan (Mutiny)

Konu: Eski özel kuvvetler askeri Cole Reed, milyarder sanayici Taran için çalışırken işvereni gözlerinin önünde bir suikasta kurban gider ve cinayetin baş şüphelisi olur. Adını temize çıkarmak için kaçak olarak katillerin izini süren Reed'in yolu yük gemilerine uzanır. Takip derinleştikçe tek bir cinayetin arkasında uluslararası bir komplonun yattığı ortaya çıkar.

Yönetmen: Jean-François Richet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester, Roland Møller

Avengers: Endgame – Encore

Konu: Thanos'un parmak şıklatmasıyla evrenin yarısı yok olduktan sonra hayatta kalan Yenilmezler, kaybettiklerini geri getirmek için son bir kez bir araya gelir. 2019'un rekor kıran filmi, yeniden gösterim kapsamında tekrar salonlarda. Bu özel gösterimde 18 Aralık 2026'da vizyona girecek Avengers: Doomsday'e bağlanan sahneler de izleyiciyle buluşuyor.

Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026 (yeniden gösterim)

Ana Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Sınırsız (Runner)

Konu: Askerlikten sonra kuryeliğe başlayan bir adam, ağır hasta bir çocuğu hayatta tutacak donör organı zamanında teslim etmek için yola çıkar. Organın peşindeki acımasız suçlular, bu teslimatı nefes kesen bir zamana karşı yarışa dönüştürür.

Yönetmen: Scott Waugh

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Alan Ritchson, Rodrigo Santoro, Owen Wilson

Kehanet (Sacrifice)

Konu: Silahlı bir aktivist grubu, seçkinlerin katıldığı gösterişli bir yardım gecesini basar. Amaçları, bir kehanetin gerektirdiği özelliklere uyan üç kişiyi bulup ortadan kaldırmaktır. Romain Gavras, ünlülerle dolu salonu bir anda kara mizahla örülü bir rehine krizine çeviriyor.

Yönetmen: Romain Gavras

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek

OK! Madam: Bon Voyage

Konu: Ailesiyle lüks bir gemi yolculuğuna çıkan kadın, gemi bir suç örgütü tarafından ele geçirilince yıllardır sakladığı efsanevi ajanlık becerilerini yeniden kullanmak zorunda kalır. Güney Kore yapımı aksiyon komedi, ilk filmin uçaktaki kaçırma macerasını bu kez denize taşıyor.

Yönetmen: Lee Cheol-ha

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Uhm Jung-hwa, Park Sung-woong, Lee Sang-yoon

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Konu: Peter Parker üniversiteye odaklanıp Örümcek-Adam kimliğini geride bırakmaya karar verir. Ancak yeni bir tehdit arkadaşlarını tehlikeye attığında sözünü bozup kostümü yeniden giyer ve sevdiklerini korumak için beklenmedik bir müttefikle güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo

The Odyssey

Konu: Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un tanrılara ve mitolojik canavarlara karşı verdiği destansı mücadele. Christopher Nolan, IMAX kameralarla çektiği filmde yolculuğu kahramanın savaş sonrası yaşadığı ruhsal hesaplaşmayla birlikte anlatıyor.

Yönetmen: Christopher Nolan

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron

Korku ve gerilim

Korku ve gerilim

Üç Harfliler: Mühür

Konu: Henüz doğmamış bir bebeğin üzerinde beliren gizemli bir mühür, falcı Müzeyyen'i sırlarla dolu eski bir konakta yaşayan ailenin kâbusunun içine çeker. Müzeyyen, aileyi saran karanlığın kaynağını ararken kendisi de bu gücün hedefi haline gelir.

Yönetmen: Mert Uzunmehmet

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti, Asena Keskinci

Resident Evil

Konu: Sıradan bir iş gününde biyomedikal bir paketi teslim etmekle görevlendirilen kurye, paketi aldıktan kısa süre sonra kendini bir hayatta kalma kâbusunun ortasında bulur. Barbarian ve Weapons'ın yönetmeni Zach Cregger, efsanevi oyun serisini sıfırdan yorumluyor.

Yönetmen: Zach Cregger

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Kanlı Körfez (The Bay)

Konu: Bir düğün için Tayland'a giden yakın arkadaşlar Emma ve Lani, köpekbalığı besleme turuna katılır. Agresif bir kaplan köpekbalığı teknelerine zarar verince ıssız bir koyda mahsur kalırlar. Panik, hayatta kalma içgüdüsüyle birlikte kısa sürede şiddete dönüşür.

Yönetmen: Phil Volken

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Francesca Eastwood, Alexander Wraith, Dani Oliveros

İbret 2: Lanetli Kız

Konu: Geçmişteki travmalarının ardından kendini inanca adayan Gayane, en büyük sınavını kızı Asila üzerinden verir. Asila'nın değişen davranışları ve açıklanamayan olaylar, geçmişte gömülü kalmış karanlık bir sırrı gün yüzüne çıkarır.

Yönetmen: Raziye Sultan

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Ekrem İspir, Deniz Erinç, Semanur Taşatan

Fall 2: Ölümcül Tırmanış (Fall 2: Deadpoint)

Konu: Jeolojik bir felaketin ardından iki tırmanışçı, dağın yaklaşık 900 metre yükseğinde mahsur kalır. İlk filmdeki kule gerilimini kayalıklara taşıyan devam filmi, yükseklik korkusunu yine dibine kadar kullanıyor.

Yönetmen: Peter Spierig, Michael Spierig

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Tom Brittney, Harriet Slater, Arsema Thomas

Azem 6: Mühür

Konu: Çocukluğunun geçtiği köye geri dönen bir kadın, burada açıklanamayan olaylarla karşılaşır. Olayların izini sürdükçe köyün üzerine çökmüş kadim bir lanetle yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Özgür Akbaş

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Alessa Dilara Demircan, Şükran Çağman, Reyhan İlhan

Ruhlar Bölgesi: Aramızdalar (Insidious: Out of the Further)

Konu: Genç bir anne olan Gemma, çocukluğunu geçirdiği eve taşındıktan sonra kayıp ruhların hapsolduğu Öte Alem'in gerçekliğini keşfeder. Kötücül bir güç peşine düştüğünde, yalnızca o aleme adım atmakla kalmayıp oradakileri gerçek dünyaya geri getirebildiğini fark eder.

Yönetmen: Jacob Chase

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Amelia Eve, Sam Spruell, Lin Shaye

Animasyon ve aile

Animasyon ve aile

Kartopu Oyunları (North: An Epic Journey of Friendship)

Konu: Hans Christian Andersen'in Karlar Kraliçesi masalından esinlenen Norveç yapımı animasyonda cesur Gerda, aniden ortadan kaybolan yakın arkadaşı Kai'yi aramaya koyulur. Kuzey ışıklarını takip ederek kuzeye uzanan yolculuğunda yeni dostlar edinir.

Yönetmen: Bente Lohne

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kahraman Köpek Charlie (Charlie the Wonderdog)

Konu: Uzaylılar tarafından kaçırılan bir köpek, dünyaya süper güçlerle geri döner. Sevdiklerini tehdit eden kötü kedi Puddy'ye karşı mücadele ederken gerçek kahramanlığın güçten çok cesaret ve iyilikle ilgili olduğunu öğrenir.

Yönetmen: Shea Wageman

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kristal Gezegen: Yeni Dünya (The Crystal Planet)

Konu: Yeni kolonileştirilmiş bir gezegende yaşayan 11 yaşındaki Rea, annesinden ayrı düşmüş dinozor benzeri bir yaratıkla dost olur. Yaratığı ailesine kavuşturmaya çalışan Rea, gezegenin acımasız valisine karşı gelmek zorunda kalır.

Yönetmen: Arsen A. Ostojic

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Cats in the Museum 2: Treasures of Egypt)

Konu: Ermitaj Müzesi'ndeki maceranın üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice ile kedi dostları Vincent ve Kleopatra, bu kez yavru kedilerle birlikte Mısır'da yepyeni bir serüvene atılır.

Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Prenses ve Şövalye: Yaşam İksiri

Konu: Ölümsüz Drybone ile savaşçı Barbara, Barbara'yı teyzesi Kraliçe Brungilda'nın büyüsüyle düştüğü uykudan uyandıracak efsanevi Yaşam İksiri'nin peşine düşer. Düğün hazırlıklarının ortasında başlayan yolculuk büyülü maceralara sahne olur.

Yönetmen: Roman Artemyev

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ayı Kardeşler Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn)

Konu: Sevilen ayı kardeşler, uzak ve distopik bir geleceğe sürüklenir. İnsanlığı kurtarmaya yönelik bir görevin içinde kendilerini bulan kahramanlar, bu kez zamana karşı yarışır.

Yönetmen: Lin Yongchang

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Melodi ve Neşeli Notalar

Konu: İki arkadaş, öğretmenlerinin görevini kurtarmak için bir müzik yarışmasına katılmaya karar verir. İstanbul'un dört bir yanından sıra dışı üyeler toplayarak alışılmadık bir müzik grubu kurarlar.

Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Konuşan Hayvanlar (Pet Evolution)

Konu: Açıklanamayan bir olayın ardından insanlar ve hayvanlar fiziksel olarak dönüşmeye başlar. Genç bir kız, evcil hayvanlarıyla birlikte bu tuhaf değişimin kaynağını bulmak için yola çıkar.

Yönetmen: Julio Soto Gurpide, Zayra Muñoz Dominguez

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Çılgın Böcekler

Konu: Üniversite öğrencilerinin evine sızan dört hamamböceği, kampüs hayatını altüst eder. Güven sorunlarının da işin içine girdiği hikâye, çocuklara yönelik neşeli bir macera sunuyor.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 4 Eylül 2026

Komedi ve romantik

Komedi ve romantik

Damat Mektebi

Konu: Ailelerin kızlarını şehirli damatlara vermeyi tercih ettiği bir köyde, bekâr gençler için sıra dışı bir okul açılır. Kahvehaneden bozma 'damat mektebi', köyün delikanlılarına kendilerini ifade etmeyi ve kadınlarla saygılı bir iletişim kurmayı öğretmeye çalışır. Bu girişim kısa sürede köydeki güç dengelerini de değiştirir.

Yönetmen: M. Hakan Kurşun

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Algı Eke, Mustafa Kırantepe

Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen (Charlie Harper)

Konu: Yeni fırsatlar için başka bir şehre taşınan genç bir çift, burada birlikte bir hayat kurmaya çalışır. Harper iş hayatında hızla yükselirken Charlie tutunmakta zorlanır ve yetişkinliğin sorumlulukları ilişkilerini sınamaya başlar.

Yönetmen: Tom Dean, Mac Eldridge

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Emilia Jones, Nick Robinson

Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2)

Konu: İlk filmden 28 yıl sonra Owens kardeşler Sally ve Gillian yeniden bir araya gelir. Kardeşler, ailelerinin geleceğini tehdit eden ve kuşaktan kuşağa aktarılan karanlık bir lanete karşı güçlerini birleştirir.

Yönetmen: Susanne Bier

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams

Davet (The Invite)

Konu: Evliliği durgunlaşmış bir çift, üst kattaki komşularını akşam yemeğine davet eder. Komşuların beklenmedik bir teklifle gelmesiyle sıradan bir yemek, çiftin yıllardır konuşmadığı her şeyi masaya yatıran uzun bir geceye dönüşür.

Yönetmen: Olivia Wilde

Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton

Coyote Acme'ye Karşı (Coyote vs. Acme)

Konu: Yıllardır aldığı Acme ürünleri yüzünden sürekli kazaya uğrayan Coyote, sonunda şirketi mahkemeye verir. Davayı üstlenen avukatla birlikte dev şirkete karşı verilen hukuk mücadelesi, canlı çekim ve animasyonun birleştiği bir komediye dönüşür.

Yönetmen: Dave Green

Vizyon Tarihi: 28 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Will Forte, John Cena, Lana Condor

Dram

Dram

İçimdeki Yabancı (L'inconnue)

Konu: İçine kapanık bir fotoğrafçı, katıldığı bir partide gizemli bir kadını takip eder. Ertesi sabah uyandığında kendini o kadının bedeninde bulur. Arthur Harari, kimlik ve beden üzerine kurduğu gizemli anlatıda Léa Seydoux'ya alışılmadık bir rol veriyor.

Yönetmen: Arthur Harari

Vizyon Tarihi: 11 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

Tavuk (Hen)

Konu: Kaderinden kaçmak için çiftlikten firar eden bir tavuk, Yunanistan kıyısındaki bir restoranda sığınak bulur. Doğmamış civcivlerini korumaya çalışırken etrafındaki insanların dertlerine de tanıklık eder.

Yönetmen: György Pálfi

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras

Kumar

Konu: Genç bir adam, babasının karanlık geçmişinden habersiz şekilde aynı yola girer ve kumar bağımlılığının içine hapsolur. Babasının sırrını öğrendiğinde bedeli çok ağır bir hesaplaşma başlar.

Yönetmen: Ali Ayyıldız

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: Cem Özer, Elif Pelteci, Aytaç Acar

Tek Başına

Konu: Genç bir müzisyen, efsanevi bir rockçının yanında yetişmek için Ankara'dan İzmir'e taşınır. Yolu kesiştiği renkli karakterler, hem müziğini hem de hayatını değiştirir.

Yönetmen: İlhan Şen

Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2026

Ana Oyuncular: İlhan Şen, Renan Bilek, Ümit Beste Kargın

Fırtınadan Önce (Pressure)

Konu: 1944'te Normandiya çıkarmasına sayılı günler kala müttefik kuvvetlerin kaderi hava tahminine bağlanır. Meteorolog James Stagg, operasyonun ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek tahmini yaparken hem doğayla hem de komuta kademesinin baskısıyla mücadele eder.

Yönetmen: Anthony Maras

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Damian Lewis

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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