İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 26-27 Eylül 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler
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Hafta sonunu sinemada geçirmek isteyenler için İstanbul'daki salonlarda 26-27 Eylül 2026'da gösterimde olan filmleri derledik. Jason Statham'lı İsyan, yeniden perdeye dönen Avengers: Endgame ve yerli yapımlar Damat Mektebi ile Üç Harfliler: Mühür, 25 Eylül'de vizyona giren 10 film arasında yer alıyor. Resident Evil, Aşkın Büyüsü 2 ve Kehanet gibi son haftaların iddialı yapımları da salonlardaki yerini koruyor. Aksiyondan korkuya, animasyondan drama uzanan listede her yaştan izleyiciye uygun bir seçenek bulmak mümkün.
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Aksiyon, macera ve bilim kurgu
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Korku ve gerilim
Animasyon ve aile
Komedi ve romantik
Dram
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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