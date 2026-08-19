article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yalı Çapkını Setinde Tanışıp Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi!

Yalı Çapkını Setinde Tanışıp Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yalı Çapkını setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka, aşklarını da evliliğe taşıyan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan ikinci evlilik yıl dönümlerinde güzel haber geldi. Dizide Suna ve Abidin karakterleriyle birbirlerine partner olan çift, gerçek hayatta da yollarını birleştirmiş ve 19 Ağustos 2024'te nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tam iki yıl sonra ailelerinin büyüdüğünü duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın hikayesi, milyonların izlediği Yalı Çapkını'nın setinde başladı.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın hikayesi, milyonların izlediği Yalı Çapkını'nın setinde başladı.

Televizyon dünyasının setten gerçeğe taşınan aşklarına bir yenisini ekleyen Beril Pozam ve Ersin Arıcı, 2022 yılında yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını sayesinde tanıştı.

Beril Pozam dizide Seyran'ın ablası Suna'yı, Ersin Arıcı ise Korhan ailesinin sadık çalışanlarından Abidin'i canlandırıyordu. Dizide yolları kesişen Suna ve Abidin'in ilişkisi zaman içerisinde hikayenin sevilen çiftlerinden birine dönüşürken, kamera arkasında da bambaşka bir hikaye yazılıyordu.

Uzun süre yakın arkadaş olan ikilinin set arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü. Ancak ilişkilerini magazin dünyasının gözlerinden uzak yaşamayı tercih ettikleri için birliktelikleri uzun süre kamuoyuna yansımadı.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamalarının ardından evlilik konusunda fazla beklemedi.

Çift, Yalı Çapkını üçüncü sezon çekimleri başlamadan hemen önce, 19 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul'da düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Düğün aynı zamanda küçük bir Yalı Çapkını buluşmasına dönüşmüştü. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Gözde Kansu'nun da aralarında bulunduğu rol arkadaşları çifti bu özel günlerinde yalnız bırakmamıştı.

Evliliklerinin tam ikinci yılında bebek müjdesi geldi: Beril Pozam yaklaşık 3 aylık hamile!

Evliliklerinin tam ikinci yılında bebek müjdesi geldi: Beril Pozam yaklaşık 3 aylık hamile!

19 Ağustos 2026, çift için yalnızca ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladıkları bir tarih olmadı. Beril Pozam ve Ersin Arıcı aynı gün ailelerinin büyüdüğünü de duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre Beril Pozam yaklaşık 3 aylık hamile ve çift ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

İkili haberi sosyal medyada yaptıkları oldukça sade ve samimi bir paylaşımla da doğruladı. Bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü evlerinin buzdolabına tutturan çift, fotoğrafın yanına ikinci evlilik yıl dönümlerine de gönderme yapan duygusal bir not bıraktı:

'Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor...'

Böylece bir süredir yakın çevreleriyle paylaştıkları bebek haberini takipçilerine de duyurmuş oldular.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın