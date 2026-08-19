Yalı Çapkını Setinde Tanışıp Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi!

19 Ağustos 2026, çift için yalnızca ikinci evlilik yıl dönümlerini kutladıkları bir tarih olmadı. Beril Pozam ve Ersin Arıcı aynı gün ailelerinin büyüdüğünü de duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre Beril Pozam yaklaşık 3 aylık hamile ve çift ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

İkili haberi sosyal medyada yaptıkları oldukça sade ve samimi bir paylaşımla da doğruladı. Bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü evlerinin buzdolabına tutturan çift, fotoğrafın yanına ikinci evlilik yıl dönümlerine de gönderme yapan duygusal bir not bıraktı:

'Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor...'

Böylece bir süredir yakın çevreleriyle paylaştıkları bebek haberini takipçilerine de duyurmuş oldular.