Yalı Çapkını Setinde Tanışıp Evlenen Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yalı Çapkını setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka, aşklarını da evliliğe taşıyan Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan ikinci evlilik yıl dönümlerinde güzel haber geldi. Dizide Suna ve Abidin karakterleriyle birbirlerine partner olan çift, gerçek hayatta da yollarını birleştirmiş ve 19 Ağustos 2024'te nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, tam iki yıl sonra ailelerinin büyüdüğünü duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın hikayesi, milyonların izlediği Yalı Çapkını'nın setinde başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evliliklerinin tam ikinci yılında bebek müjdesi geldi: Beril Pozam yaklaşık 3 aylık hamile!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın