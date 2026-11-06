article/comments
article/share
Haberler
Magazin
1971 Mankenler Kraliçesi Seçilen Yeşilçam'ın Esmer Güzeli Bahar Erdeniz'in Son Hali Gündem Oldu!

1971 Mankenler Kraliçesi Seçilen Yeşilçam'ın Esmer Güzeli Bahar Erdeniz'in Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 21:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

1970'lerde sinemada fırtınalar estiren Bahar Erdeniz, 1971'de Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilerek Yeşilçam'a adım atmıştı. Etkileyici bakışları ve esmer güzelliğiyle kısa sürede yapımcıların gözdesi olan isim, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Engin Verel'le evlenip oyunculuğa ara verdi ve Fransa'ya yerleşti. Uzun yıllar basından uzak yaşayan Erdeniz, sosyal medyada paylaşılan son kareleriyle yeniden gündeme geldi. Fotoğrafları görenler 'Yıllar ona hiç dokunmamış!' yorumlarını yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahar Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de düzenlenen yarışmada Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildi.

Bahar Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de düzenlenen yarışmada Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildi.

Amerikan Kız Koleji'nde okuyan Bahar Erdeniz, 16 yaşında mühendis Yalçın Erdeniz'le evlenip İsveç'e yerleşti. Orada bir yıl psikoloji eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra katıldığı Mankenler Kraliçesi yarışmasında, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda birincilik tacını giydi.

Esmer güzelliği ve etkileyici bakışlarıyla podyumdan beyaz perdeye hızlı bir yükseliş yaşadı. Kısa sürede Yeşilçam yapımcılarının gözdesi oldu.

Zirvedeyken Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Engin Verel'le evlendi.

Zirvedeyken Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Engin Verel'le evlendi.

Kariyerinin zirvesindeyken Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Engin Verel'le evlenen Bahar Erdeniz'in nikahı dönemin gazete manşetlerinde yer aldı. Evliliğin ardından oyunculuğa ara veren Erdeniz, Fransa'ya yerleşti. Kariyerini noktaladı ve uzun yıllar basından uzak yaşadı.

Çiftin oğlu Can Verel de annesinin izinden giderek oyuncu oldu.

Uzun yıllar kameralardan uzak yaşayan Bahar Erdeniz'in son hali görenleri şaşırttı!

Uzun yıllar kameralardan uzak yaşayan Bahar Erdeniz'in son hali görenleri şaşırttı!

Bahar Erdeniz, sosyal medyada paylaşılan son kareleriyle yeniden gündem oldu. Fotoğrafları görenler 'Yıllar ona hiç dokunmamış!' yorumlarıyla ilgi gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın