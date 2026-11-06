1971 Mankenler Kraliçesi Seçilen Yeşilçam'ın Esmer Güzeli Bahar Erdeniz'in Son Hali Gündem Oldu!
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1970'lerde sinemada fırtınalar estiren Bahar Erdeniz, 1971'de Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilerek Yeşilçam'a adım atmıştı. Etkileyici bakışları ve esmer güzelliğiyle kısa sürede yapımcıların gözdesi olan isim, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Engin Verel'le evlenip oyunculuğa ara verdi ve Fransa'ya yerleşti. Uzun yıllar basından uzak yaşayan Erdeniz, sosyal medyada paylaşılan son kareleriyle yeniden gündeme geldi. Fotoğrafları görenler 'Yıllar ona hiç dokunmamış!' yorumlarını yaptı.
Bahar Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de düzenlenen yarışmada Türkiye Mankenler Kraliçesi seçildi.
Zirvedeyken Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Engin Verel'le evlendi.
Uzun yıllar kameralardan uzak yaşayan Bahar Erdeniz'in son hali görenleri şaşırttı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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