Ersin Destanoğlu Kimdir? Beşiktaş'ın Kalecisi Ersin Destanoğlu Kaç Yaşında, Nereli?
Türk kaleciler arasında yıldızı hızla parlayan Ersin Destanoğlu, spor gündeminin merkezinde yer alıyor. Beşiktaş kalesini koruyan genç oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan bahis soruşturması listesinde adı geçmesi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle tartışmaların odağı oldu.
Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? Beşiktaş’ın başarılı kalecisi kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? İşte güncel ve merak edilen tüm detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Destanoğlu Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersin Destanoğlu’nun Kariyer Başlangıcı
Ersin Destanoğlu Neden Gündemde?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın