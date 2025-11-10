onedio
Ersin Destanoğlu Kimdir? Beşiktaş'ın Kalecisi Ersin Destanoğlu Kaç Yaşında, Nereli?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.11.2025 - 21:08

Türk kaleciler arasında yıldızı hızla parlayan Ersin Destanoğlu, spor gündeminin merkezinde yer alıyor. Beşiktaş kalesini koruyan genç oyuncu, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan bahis soruşturması listesinde adı geçmesi ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle tartışmaların odağı oldu.

Peki, Ersin Destanoğlu kimdir? Beşiktaş’ın başarılı kalecisi kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? İşte güncel ve merak edilen tüm detaylar...

Ersin Destanoğlu Kimdir?

Ersin Destanoğlu, 1 Ocak 2001’de İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğmuş bir Türk profesyonel futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev yapan Destanoğlu, Türkiye’nin köklü kulüplerinden Beşiktaş JK’ta forma giymektedir.

Ersin Destanoğlu Kaç Yaşında?

2001 doğumlu olan Ersin Destanoğlu, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

Ersin Destanoğlu Nereli?

İstanbul, Gaziosmanpaşa doğumlu olan Ersin Destanoğlu, kariyerine de yine İstanbul’da adım atmıştır.

Ersin Destanoğlu’nun Kariyer Başlangıcı

Futbola 2012‑2013 sezonunda Bayrampaşaspor altyapısında başlayan Destanoğlu, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. 8 Eylül 2017 tarihinde profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra, 2020 yılı Haziran ayında kulübün birinci kalecisi pozisyonuna yükseldi.

Ersin Destanoğlu’nun Özel Hayatı

Destanoğlu’nun özel yaşamına dair detaylar sınırlı olmakla birlikte, ailesiyle bağı kuvvetli olduğu ve saha dışı yaşamını fazla göz önünde tutmadığı biliniyor.

Ersin Destanoğlu Neden Gündemde?

Ersin Destanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis soruşturması kapsamında listelenen 1 024 futbolcu arasında yer almasıyla gündeme oturdu. Soruşturma kapsamında bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında adı geçerken, Beşiktaş Kulübü ve Destanoğlu bu durumu “mesnetsiz” ve “itibar suikastı” olarak nitelendirip hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı.

