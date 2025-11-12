onedio
TFF’den Açıklama: PFDK’ya Sevk Edilen Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun İdari Tedbiri Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.11.2025 - 14:50

Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun arasında yer almıştı. İki futbolcu da hesapların bilgisi dışında açıladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. TFF’den yapılan açıklamada Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun PFDK sevkinde tedbirin kaldırıldığı belirtildi. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu maçlarda görev alabilecek.

Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı ile ilgili 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti.

1024 futbolunun içinde Beşiktaş’tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu da yer almıştı. İki futbolcu da isimlerinin açıklanması sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunarak hesapların bilgileri dışında açıldığını belirtmişti.

TFF de iki futbolcunun tedbirinin kaldırıldığını açıkladı.

TFF’den yapılana açıklama şu şekilde;

'Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.11.2025 tarih ve 26 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen ERSİN DESTANOĞLU vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

2- Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen NECİP UYSAL vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Karar verilmiştir.'

Gündem Editörü
