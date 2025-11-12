TFF’den Açıklama: PFDK’ya Sevk Edilen Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun İdari Tedbiri Kaldırıldı
Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun arasında yer almıştı. İki futbolcu da hesapların bilgisi dışında açıladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. TFF’den yapılan açıklamada Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu’nun PFDK sevkinde tedbirin kaldırıldığı belirtildi. Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu maçlarda görev alabilecek.
Türk futbolunda yaşanan bahis skandalı ile ilgili 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmişti.
