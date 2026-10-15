İstanbul'daki Sağanakta Sosyal Medyada Gündem Olan Görüntü: Kadın Bastonuyla Mazgalları Temizledi
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İstanbul'da 14 Ekim'de gün boyu süren sağanak sokakları göle çevirirken bir kadının tıkalı mazgalları bastonuyla açtığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, suyun akmasını engelleyen yaprakları dakikalarca tek tek temizledi.
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İşte sosyal medyada gündem olan o anlar:
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Mazgalları tıkayan yaprakları bastonuyla dakikalarca topladı, çöp konteynerinin yanına bıraktı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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