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İstanbul'daki Sağanakta Sosyal Medyada Gündem Olan Görüntü: Kadın Bastonuyla Mazgalları Temizledi

İstanbul'daki Sağanakta Sosyal Medyada Gündem Olan Görüntü: Kadın Bastonuyla Mazgalları Temizledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.10.2026 - 07:58 Son Güncelleme: 15.10.2026 - 08:41
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İstanbul'da 14 Ekim'de gün boyu süren sağanak sokakları göle çevirirken bir kadının tıkalı mazgalları bastonuyla açtığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, suyun akmasını engelleyen yaprakları dakikalarca tek tek temizledi.

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İşte sosyal medyada gündem olan o anlar:

Mazgalları tıkayan yaprakları bastonuyla dakikalarca topladı, çöp konteynerinin yanına bıraktı.

Mazgalları tıkayan yaprakları bastonuyla dakikalarca topladı, çöp konteynerinin yanına bıraktı.

Gün boyu etkili olan yağış İstanbul'da cadde ve sokakları suyla doldurdu, birçok noktada su baskınları yaşandı. Suyun mazgallardan akıp gitmesini engelleyen şey ise yapraklardı; bir kadın da bunu fark edip harekete geçti.

Elindeki bastonla mazgalların üzerindeki yaprakları tek tek çekip çıkaran kadın, bu işi dakikalarca sürdürdü. Topladığı yaprakları yol ortasında bırakmadı, çöp konteynerinin hemen yanına yığdı. Anları cep telefonuyla kaydeden bir kişinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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