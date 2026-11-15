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Arjantin Primera B'de Çeyrek Final Maçında Yenen Gol İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Arjantin Primera B'de Çeyrek Final Maçında Yenen Gol İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 21:15
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Arjantin Primera B Ligi çeyrek final ilk maçında Comunicaciones ile Arsenal karşı karşıya geldi. Alfredo Ramos Stadı'ndaki karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu. Olayın ardından iki takımın futbolcuları da ne olduğunu anlamakta zorlandı. Pozisyon kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

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Kendi kalesine atılan golü spiker bile anlamadı.

Gol maçın 3. dakikasında geldi.

Gol maçın 3. dakikasında geldi.

Geriye düşen Comunicacionesli futbolcular yaşananlara inanmakta güçlük çekti. Arsenal oyuncuları da gol olduğu anda neyin yaşandığını anlamakta zorlandı. Alfredo Ramos Stadı'nda oynanan çeyrek final ilk maçı böylece daha ilk dakikalarında alışılmadık bir başlangıç yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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