Arjantin Primera B'de Çeyrek Final Maçında Yenen Gol İzleyenleri Hayrete Düşürdü
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Arjantin Primera B Ligi çeyrek final ilk maçında Comunicaciones ile Arsenal karşı karşıya geldi. Alfredo Ramos Stadı'ndaki karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu. Olayın ardından iki takımın futbolcuları da ne olduğunu anlamakta zorlandı. Pozisyon kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.
Kendi kalesine atılan golü spiker bile anlamadı.
Gol maçın 3. dakikasında geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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