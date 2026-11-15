Arjantin Primera B'de Çeyrek Final Maçında Yenen Gol İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Arjantin Primera B Ligi çeyrek final ilk maçında Comunicaciones ile Arsenal karşı karşıya geldi. Alfredo Ramos Stadı'ndaki karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yaşanan pozisyon maça damga vurdu. Olayın ardından iki takımın futbolcuları da ne olduğunu anlamakta zorlandı. Pozisyon kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.