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İspanya Disiplin Komitesi Kaleci Owono Hakkındaki Kararını Verdi ve Yarım Kalan Maçın Akıbeti Belli Oldu

İspanya Disiplin Komitesi Kaleci Owono Hakkındaki Kararını Verdi ve Yarım Kalan Maçın Akıbeti Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 16:22
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İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, 2 Kasım'da oynanan Tenerife-Andorra maçındaki olayla ilgili kararını açıkladı. Karar, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine yol açan çarpışmanın ardından FC Andorra kalecisi Jesus Owono'yu kapsıyor. Komite, İspanya 2. Ligi'nde 2-2'yken yarıda kalan karşılaşmanın yeniden oynanıp oynanmayacağına da karar verdi. Andorra Teknik Direktörü Carles Manso ise Owono'nun futbola dönüp dönmeyeceği konusunda konuştu.

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Owono'ya 12 maç men cezası verildi.

Owono'ya 12 maç men cezası verildi.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, FC Andorra kalecisi Jesus Owono'ya 12 maç men cezası verdi. 25 yaşındaki Owono, 2 Kasım'da oynanan İspanya 2. Ligi maçının son bölümünde De Miguel ile çarpışmasının ardından kırmızı kart görmüştü. 30 yaşındaki De Miguel olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti. Komite, kararını hakemin raporundaki gerçeklere dayandırmak zorunda olduğunu belirtti. Raporda Owono'nun top oyundayken rakibinin göğsüne ayağıyla aşırı güç kullanarak ve şiddetli şekilde müdahale ettiği gerekçesiyle oyundan atıldığı yazıyor.

Komite açıklamasında olayın boyutuna şu sözlerle değindi:

'Olayın Jesus de Miguel Alameda'nın ölümüyle sonuçlanan trajik boyutu kamuoyunun malumudur.'

Komite ayrıca davranışın niteliğini ve olayın koşullarını göz önünde bulundurarak 12 maçlık en yüksek cezanın verilmesini haklı buldu.

Yarım kalan maç tekrarlanmayacak.

Yarım kalan maç tekrarlanmayacak.

Federasyon, uzatma dakikalarının yedinci dakikasında yarıda kalan karşılaşmanın yeniden oynanmayacağına karar verdi. Olayın yaşandığı sırada skor 2-2'ydi ve komite bu sonucun geçerli sayılmasını olayın olağanüstü ve trajik koşulları göz önüne alındığında en saygılı yaklaşım olarak değerlendirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada kararın gerekçesi şu ifadelerle anlatıldı:

'Bu karar, trajik olayın meydana geldiği andan itibaren oyunun yeniden başlatılması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.'

Tenerife forveti De Miguel, orta sahadan gelen uzun topu takip ederek rakip kaleye ilerlerken Owono topa müdahale için kalesinden çıkıp orta sahaya kadar gelmişti. Hava topu mücadelesinde kalecinin dizi De Miguel'in göğsüne çarptı.

Owono'nun geleceği belirsiz.

Owono'nun geleceği belirsiz.

FC Andorra, 4 Kasım'da kaleci adına bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada Owono, hayatının en zor günlerini geçirdiğini ve De Miguel'in ölümü nedeniyle büyük bir acı hissettiğini ifade etti. Teknik direktör Carles Manso perşembe günü yaptığı açıklamada, Owono'nun futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Owono şu anda ailesiyle vakit geçiriyor ve geleceğiyle ilgili her kararı vermekte özgür.

Manso, kalecinin kendini rahat hissetmesi için nasıl bir tavır takındıklarını şu sözlerle anlattı:

'Kendini tamamen özgür hissedebilmesi için ona alan tanıyacağız.'

Manso, futbola dönmek isteyip istemediğine, ne zaman döneceğine ya da hiç dönmemeye karar verip vermeyeceğine Owono'nun kendisinin karar vereceğini de sözlerine ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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