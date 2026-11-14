İspanya Disiplin Komitesi Kaleci Owono Hakkındaki Kararını Verdi ve Yarım Kalan Maçın Akıbeti Belli Oldu

FC Andorra, 4 Kasım'da kaleci adına bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada Owono, hayatının en zor günlerini geçirdiğini ve De Miguel'in ölümü nedeniyle büyük bir acı hissettiğini ifade etti. Teknik direktör Carles Manso perşembe günü yaptığı açıklamada, Owono'nun futbola dönüp dönmeyeceğine henüz karar vermediğini söyledi. Owono şu anda ailesiyle vakit geçiriyor ve geleceğiyle ilgili her kararı vermekte özgür.

Manso, kalecinin kendini rahat hissetmesi için nasıl bir tavır takındıklarını şu sözlerle anlattı:

'Kendini tamamen özgür hissedebilmesi için ona alan tanıyacağız.'

Manso, futbola dönmek isteyip istemediğine, ne zaman döneceğine ya da hiç dönmemeye karar verip vermeyeceğine Owono'nun kendisinin karar vereceğini de sözlerine ekledi.