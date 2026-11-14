İspanya Disiplin Komitesi Kaleci Owono Hakkındaki Kararını Verdi ve Yarım Kalan Maçın Akıbeti Belli Oldu
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İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi, 2 Kasım'da oynanan Tenerife-Andorra maçındaki olayla ilgili kararını açıkladı. Karar, Tenerife forveti Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesine yol açan çarpışmanın ardından FC Andorra kalecisi Jesus Owono'yu kapsıyor. Komite, İspanya 2. Ligi'nde 2-2'yken yarıda kalan karşılaşmanın yeniden oynanıp oynanmayacağına da karar verdi. Andorra Teknik Direktörü Carles Manso ise Owono'nun futbola dönüp dönmeyeceği konusunda konuştu.
Owono'ya 12 maç men cezası verildi.
Yarım kalan maç tekrarlanmayacak.
Owono'nun geleceği belirsiz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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