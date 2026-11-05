Jesús de Miguel'in Ölümü Yeniden Hatırlattı: Futbol Sahasında Hayatını Kaybeden Futbolcular
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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife forması giyen 30 yaşındaki Jesús de Miguel, Andorra maçında kaleciyle yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybetti. Futbol dünyasını yasa boğan ölüm, yeşil sahalarda yaşanan benzer trajedileri de yeniden gündeme taşıdı. Konfederasyonlar Kupası'ndan Copa Libertadores'e kadar, maçın ortasında yere yığılıp bir daha ayağa kalkamayan futbolcuların hikayeleri hala hafızalarda.
Jesús de Miguel kaleciyle çarpıştı.
Foé Konfederasyonlar Kupası'nda yere yığıldı.
Fehér'in son gülümsemesi kameraya yansıdı.
Serginho Morumbi'de hayata gözlerini yumdu.
Puerta üç gün yaşam savaşı verdi.
O'Donnell oyundan çıkmak üzereydi.
Morosini'ye ambulans geç ulaştı.
Ekeng oyuna girdikten 7 dakika sonra yığıldı.
Izquierdo, Serginho'nun yığıldığı statta yere düştü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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