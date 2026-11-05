Jesús de Miguel'in Ölümü Yeniden Hatırlattı: Futbol Sahasında Hayatını Kaybeden Futbolcular

Kamerunlu orta saha Marc-Vivien Foé, 26 Haziran 2003'te Lyon'daki Stade de Gerland'da oynanan Kamerun-Kolombiya Konfederasyonlar Kupası yarı final maçının 72. dakikasında kimse yanında değilken yere yığıldı. Sağlık ekipleri sahada ve stadyumdaki sağlık merkezinde uzun süre müdahale etse de 28 yaşındaki futbolcu kurtarılamadı. Otopsi, Foé'nin kalıtsal bir kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopatiden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Lyon, West Ham ve Manchester City formaları giyen Foé'nin ölümünün ardından Manchester City, onun 23 numaralı formasını emekliye ayırdı.