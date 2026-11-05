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Jesús de Miguel'in Ölümü Yeniden Hatırlattı: Futbol Sahasında Hayatını Kaybeden Futbolcular

Jesús de Miguel'in Ölümü Yeniden Hatırlattı: Futbol Sahasında Hayatını Kaybeden Futbolcular

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 19:32
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İspanya 2. Ligi'nde Tenerife forması giyen 30 yaşındaki Jesús de Miguel, Andorra maçında kaleciyle yaşadığı çarpışmanın ardından hayatını kaybetti. Futbol dünyasını yasa boğan ölüm, yeşil sahalarda yaşanan benzer trajedileri de yeniden gündeme taşıdı. Konfederasyonlar Kupası'ndan Copa Libertadores'e kadar, maçın ortasında yere yığılıp bir daha ayağa kalkamayan futbolcuların hikayeleri hala hafızalarda.

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Jesús de Miguel kaleciyle çarpıştı.

Jesús de Miguel kaleciyle çarpıştı.

Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel, Andorra ile deplasmanda oynanan İspanya 2. Ligi maçında skor 2-2'yken uzatma dakikalarında topa çıkan kaleci Jesús Owono ile çarpıştı. Başından ve göğsünden darbe alan de Miguel, sahada uzun süre hareketsiz kaldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansta kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen futbolcu, ertesi sabah hayatını kaybetti. Kaleci Owono ise pozisyonda doğrudan kırmızı kart gördü.

Foé Konfederasyonlar Kupası'nda yere yığıldı.

Foé Konfederasyonlar Kupası'nda yere yığıldı.

Kamerunlu orta saha Marc-Vivien Foé, 26 Haziran 2003'te Lyon'daki Stade de Gerland'da oynanan Kamerun-Kolombiya Konfederasyonlar Kupası yarı final maçının 72. dakikasında kimse yanında değilken yere yığıldı. Sağlık ekipleri sahada ve stadyumdaki sağlık merkezinde uzun süre müdahale etse de 28 yaşındaki futbolcu kurtarılamadı. Otopsi, Foé'nin kalıtsal bir kalp hastalığı olan hipertrofik kardiyomiyopatiden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Lyon, West Ham ve Manchester City formaları giyen Foé'nin ölümünün ardından Manchester City, onun 23 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Fehér'in son gülümsemesi kameraya yansıdı.

Fehér'in son gülümsemesi kameraya yansıdı.

Benfica'nın Macar forveti Miklós Fehér, 25 Ocak 2004'te Guimarães'te oynanan Vitória Guimarães maçının uzatma dakikalarında sarı kart gördü. Hakeme gülümseyerek karşılık veren Fehér, birkaç saniye sonra eğilip dizlerine dayandı ve ardından sırtüstü yere düştü. 24 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölüm nedeni, hipertrofik kardiyomiyopatinin tetiklediği kalp ritim bozukluğu olarak açıklandı. Benfica, Fehér'in 29 numaralı formasını bir daha kimseye vermedi.

Serginho Morumbi'de hayata gözlerini yumdu.

Serginho Morumbi'de hayata gözlerini yumdu.

São Caetano'nun 30 yaşındaki savunma oyuncusu Serginho, 27 Ekim 2004'te Morumbi Stadı'nda oynanan São Paulo maçında ikinci yarının 14. dakikasında yere yığıldı. São Paulo'daki bir hastaneye kaldırılan futbolcu kısa süre sonra hayatını kaybetti. Otopsi, Serginho'nun kalbinin yaklaşık 600 gram ağırlığında, yani yetişkin bir erkeğin ortalama kalp ağırlığının iki katı büyüklüğünde olduğunu ortaya koydu.

Puerta üç gün yaşam savaşı verdi.

Puerta üç gün yaşam savaşı verdi.

Sevilla'nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Antonio Puerta, 25 Ağustos 2007'de Ramón Sánchez-Pizjuán Stadı'nda oynanan Getafe maçının 35. dakikasında ceza sahasında yere yığıldı. Kısa süre sonra kendine gelip yürüyerek soyunma odasına giden Puerta, orada yeniden fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Üç gün boyunca yoğun bakımda kalan futbolcu, 28 Ağustos 2007'de hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kalıtsal bir kalp hastalığı olan aritmojenik kardiyomiyopati olarak açıklandı. Puerta birkaç ay önce Schalke'ye attığı golle Sevilla'yı UEFA Kupası finaline taşımış, finalde de kazanan penaltıyı kullanmıştı.

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O'Donnell oyundan çıkmak üzereydi.

O'Donnell oyundan çıkmak üzereydi.

Motherwell kaptanı Phil O'Donnell, 29 Aralık 2007'de İskoçya Premier Ligi'nde Dundee United'ı 5-3 yendikleri maçta oyundan çıkmak üzereyken yere yığıldı. 35 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu hastaneye kaldırıldı ancak kalp yetmezliği nedeniyle kurtarılamadı. Celtic formasıyla da uzun yıllar forma giyen O'Donnell'ın ölümü İskoç futbolunu derinden sarstı.

Morosini'ye ambulans geç ulaştı.

Morosini'ye ambulans geç ulaştı.

Livorno'da kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Piermario Morosini, 14 Nisan 2012'de Pescara deplasmanında oynanan İtalya Serie B maçının 31. dakikasında yere yığıldı. Sahaya girmeye çalışan ambulansın yolu, yanlış park edilmiş bir araç nedeniyle bir süre kapandı. Hastaneye kaldırılan Morosini kurtarılamadı. Ölümün ardından İtalya'da o hafta sonu tüm futbol maçları ertelendi. Gençlik yıllarında anne ve babasını kaybeden Morosini, engelli kız kardeşine bakıyordu.

Ekeng oyuna girdikten 7 dakika sonra yığıldı.

Ekeng oyuna girdikten 7 dakika sonra yığıldı.

Dinamo Bükreş'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Patrick Ekeng, 6 Mayıs 2016'da Viitorul ile oynanan Romanya Ligi maçında oyuna sonradan girdi. Sahaya adım atmasından yalnızca 7 dakika sonra yere yığılan 26 yaşındaki futbolcu hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Izquierdo, Serginho'nun yığıldığı statta yere düştü.

Izquierdo, Serginho'nun yığıldığı statta yere düştü.

Nacional'in 27 yaşındaki Uruguaylı stoperi Juan Izquierdo, Ağustos 2024'te Copa Libertadores son 16 turunda São Paulo ile Morumbi Stadı'nda oynanan maçta kalp ritim bozukluğu nedeniyle yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Izquierdo, beş gün sonra bu rahatsızlığa bağlı kalp ve solunum durması nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya basını, Serginho'nun aynı statta yere yığılmasının üzerinden tam 20 yıl geçtiğini hatırlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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