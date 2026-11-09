Bilim İnsanları Açıkladı: Yaşlanmayı Yavaşlatan 10 Sağlıklı Beslenme Şekli Belli Oldu

Biyolojik yaş, takvim yaşından farklı olarak hücrelerin ne kadar yıprandığını gösteriyor. Ekip bunu, DNA üzerindeki kimyasal etiketlerin (DNA metilasyonu) yaşla birlikte değişmesinden yararlanan epigenetik saatlerle ölçtü. Çalışmanın ilk yazarı Juliana Tavares, 'Biyolojik yaşlanmayı DNA metilasyonundan okumak için üç farklı yaklaşım, yani epigenetik saat kullandık' dedi.

İncelenen DNA noktası sayısı yaklaşık 850 bin. Bu rakam, konuyla ilgili önceki çalışmaların çoğunun kabaca iki katı. DASH ve Nordik diyet puanları, üç saatin üçünde de özellikle tutarlı bir ilişki gösterdi.