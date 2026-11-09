Bilim İnsanları Açıkladı: Yaşlanmayı Yavaşlatan 10 Sağlıklı Beslenme Şekli Belli Oldu
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Almanya'daki Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi'nin (DZNE) yaklaşık 7 bin 500 yetişkinle yaptığı çalışmada, aralarında Akdeniz, DASH ve MIND diyetlerinin de bulunduğu 10 sağlıklı beslenme düzeninin hepsi daha yavaş biyolojik yaşlanmayla ilişkilendirildi. Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmaya göre en iyi diyet diye tek bir model yok; önemli olan, sağlıklı sayılan düzenlerden birine ne kadar yaklaşıldığı.
[Kaynak: ScienceAlert]
Akdeniz'den İskandinav mutfağına kadar 10 beslenme düzeni biyolojik yaşa göre tartıldı.
Bitki temelli endekslerde sağlıksız versiyonun puanı düştükçe yaşlanma da yavaşlıyor.
Kan örneklerinde yaklaşık 850 bin DNA noktası incelendi, üç ayrı epigenetik saat kullanıldı.
Etkilenen biyolojik yolların yüzde 70'inden fazlası ortak, DASH kalbe MIND beyne özel iz bıraktı.
Araştırmacılara göre tek bir doğru diyet yok, mükemmel olmak da şart değil.
Sonuçlar neden-sonuç bağı kurmuyor, uzun dönemli çalışmalar bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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