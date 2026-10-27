Protein Odaklı Beslenme Her Yerde: Diyetisyenlerin Önerdiği Protein İçeren 10 Meyve
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Son dönemde market raflarından sosyal medyadaki tariflere kadar her yerde protein içeren ürünlerle karşılaşıyoruz. Yüksek proteinli yoğurtlar, içecekler ve atıştırmalıklar giderek yaygınlaşırken günlük protein alımına dikkat edenlerin sayısı da artıyor. Protein denildiğinde akla ilk olarak yumurta, et ve baklagiller gelse de bazı meyveler de beslenmemize küçük miktarlarda protein ekleyebiliyor. Üstelik bu meyveler lif, vitamin ve mineral açısından da fayda sağlayabiliyor. Good Housekeeping, diyetisyenlerin görüşlerine başvurarak protein içeriğiyle öne çıkan 10 meyveyi bir araya getirdi. Peki en fazla protein hangi meyvede bulunuyor?
Protein odaklı beslenme neden bu kadar popüler oldu?
Protein içeriğiyle öne çıkan meyveler hangileri?
Kivi, böğürtlen ve nar da protein içeriyor
Meyveler günlük protein ihtiyacını karşılamak için yeterli mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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