article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Protein Odaklı Beslenme Her Yerde: Diyetisyenlerin Önerdiği Protein İçeren 10 Meyve

Protein Odaklı Beslenme Her Yerde: Diyetisyenlerin Önerdiği Protein İçeren 10 Meyve

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son dönemde market raflarından sosyal medyadaki tariflere kadar her yerde protein içeren ürünlerle karşılaşıyoruz. Yüksek proteinli yoğurtlar, içecekler ve atıştırmalıklar giderek yaygınlaşırken günlük protein alımına dikkat edenlerin sayısı da artıyor. Protein denildiğinde akla ilk olarak yumurta, et ve baklagiller gelse de bazı meyveler de beslenmemize küçük miktarlarda protein ekleyebiliyor. Üstelik bu meyveler lif, vitamin ve mineral açısından da fayda sağlayabiliyor. Good Housekeeping, diyetisyenlerin görüşlerine başvurarak protein içeriğiyle öne çıkan 10 meyveyi bir araya getirdi. Peki en fazla protein hangi meyvede bulunuyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Protein odaklı beslenme neden bu kadar popüler oldu?

Protein odaklı beslenme neden bu kadar popüler oldu?

Bir zamanlar daha çok spor yapanların ilgilendiği protein tüketimi, bugün sağlıklı beslenmeye önem veren pek çok kişinin gündeminde. Özellikle kas kütlesini korumak, günlük öğünleri daha dengeli hazırlamak ve yeterli protein almak isteyenler, satın aldıkları ürünlerin besin değerlerini daha yakından inceliyor. Gıda markaları da bu talebe karşılık olarak protein içeriği artırılmış farklı ürünler satışa sunuyor.

Ancak protein miktarına odaklanırken diğer besin öğelerini göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü vücudumuzun protein kadar lif, vitamin ve minerallere de ihtiyacı var. Meyveler ise protein bakımından çok zengin olmasalar da dengeli beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Protein içeriğiyle öne çıkan meyveler hangileri?

Protein içeriğiyle öne çıkan meyveler hangileri?

Good Housekeeping’in yayımladığı listede ilk sıralarda çarkıfelek meyvesi, guava, avokado ve jackfruit bulunuyor. Yaklaşık bir su bardağı çarkıfelek meyvesi 5 gram, aynı miktarda guava ise 4 gramdan biraz fazla protein içeriyor. Özellikle tropikal bölgelerde yetişen bu iki meyve, protein miktarlarının yanı sıra lif ve C vitamini içerikleriyle de beslenmeye katkı sağlayabiliyor.

Türkiye’de de yaygın olarak tüketilen avokado ise yaklaşık bir su bardağında 3 gram protein sağlıyor. Sağlıklı yağlar ve lif içermesi de avokadoyu farklı kılan özelliklerden. Benzer miktarda protein içeren jackfruit ise özellikle bitki ağırlıklı beslenenlerin ilgisini çekiyor. Lifli yapısı nedeniyle bazı yemeklerde etin dokusunu taklit etmek için kullanılsa da protein miktarı etle karşılaştırılabilecek düzeyde değil.

Kivi, böğürtlen ve nar da protein içeriyor

Kivi, böğürtlen ve nar da protein içeriyor

Listenin devamında günlük hayatta daha sık karşılaştığımız meyveler yer alıyor. Kivi, böğürtlen, ahududu, kiraz, domates ve nar, yaklaşık bir su bardağı tüketildiğinde 2 gram civarında protein sağlayabiliyor. Elbette bu değerler meyvenin türüne, ağırlığına ve hazırlanma biçimine göre değişebiliyor.

Özellikle böğürtlen ve ahududu, lif içerikleriyle beslenmeye katkı sağlarken kivi C vitamini açısından önemli bir kaynak. Nar ve kiraz ise antioksidan özellikleriyle araştırılan bitkisel bileşenler içeriyor. Listede domatesin bulunması şaşırtıcı gelebilir ancak mutfakta sebze olarak kullandığımız domates, botanik açıdan bir meyve olarak sınıflandırılıyor.

Bu meyveleri yoğurt, kefir veya yulafla birlikte tüketmek de mümkün. Özellikle protein alımını artırmak isteyenler, meyveleri protein bakımından daha zengin besinlerle bir araya getirerek dengeli ara öğünler hazırlayabilir.

Meyveler günlük protein ihtiyacını karşılamak için yeterli mi?

Meyveler günlük protein ihtiyacını karşılamak için yeterli mi?

Diyetisyenlere göre meyveler günlük protein tüketimine katkıda bulunabiliyor ancak temel protein kaynağı olarak görülmemeli. Çünkü listedeki meyvelerin çoğu bir su bardağı tüketildiğinde yaklaşık 2-5 gram protein içeriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein bulunurken et, balık, süt ürünleri ve baklagiller porsiyonlarına göre çok daha yüksek miktarlarda protein sağlayabiliyor.

Bu nedenle protein odaklı beslenmek isteyenlerin yalnızca meyvelere yönelmesi yeterli değil. Meyveleri farklı besin gruplarıyla birlikte tüketmek, hem protein alımını desteklemeye hem de vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besin öğelerini karşılamaya yardımcı olabilir. Kısacası meyvelerin asıl değeri yüksek miktarda protein içermelerinden değil, dengeli beslenmeye sağladıkları çeşitli katkılardan geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın