Protein Odaklı Beslenme Her Yerde: Diyetisyenlerin Önerdiği Protein İçeren 10 Meyve

Bir zamanlar daha çok spor yapanların ilgilendiği protein tüketimi, bugün sağlıklı beslenmeye önem veren pek çok kişinin gündeminde. Özellikle kas kütlesini korumak, günlük öğünleri daha dengeli hazırlamak ve yeterli protein almak isteyenler, satın aldıkları ürünlerin besin değerlerini daha yakından inceliyor. Gıda markaları da bu talebe karşılık olarak protein içeriği artırılmış farklı ürünler satışa sunuyor.

Ancak protein miktarına odaklanırken diğer besin öğelerini göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü vücudumuzun protein kadar lif, vitamin ve minerallere de ihtiyacı var. Meyveler ise protein bakımından çok zengin olmasalar da dengeli beslenmenin önemli bir parçasını oluşturuyor.