"Ben Ablama Aşığım" Dedi: Nazan Şoray, Türkan Şoray'la Küslük İddialarına Yanıt Verdi
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Türkan Şoray’ın kız kardeşi Nazan Şoray, ablasıyla küs olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Muhabir Akif Yaman’a konuşan Şoray, “Ben ablama aşığım” diyerek aralarının her zaman çok iyi olduğunu söyledi. Çerkez kökenli bir aileden geldiklerini hatırlatan Şoray, ablasının karşısında hiçbir şeye “hayır” diyemediğini anlattı.
KAYNAK: Akif Yaman/ 2. Sayfa
Nazan Şoray, ablası Türkan Şoray'la küs oldukları iddiasına "Ben ablama aşığım" sözleriyle yanıt verdi.
Nazan Şoray, ablasına "hayır" diyememesini Çerkez kökenli bir aileden gelmelerine bağladı.
"Türkan Şoray deyince aklınıza gelen ilk üç şey" sorusuna Nazan Şoray dört kelimeyle yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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