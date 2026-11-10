"Ben Ablama Aşığım" Dedi: Nazan Şoray, Türkan Şoray'la Küslük İddialarına Yanıt Verdi

Röportajın en sıcak anı ise hemen ardından geldi. Muhabir, Nazan Şoray'dan ablasını bir kardeş gözüyle üç kelimeyle anlatmasını istedi.

Şoray'ın cevabı 'Sevgi, sıcaklık, şefkat, sahiplenmek' oldu. Ardından hesabı da kendisi yaptı: 'Dört tane şey söyledim.'

Üç kelimeye sığmayan bu cevap, küslük iddialarına verilmiş en net yanıtlardan biri olarak dikkat çekti.