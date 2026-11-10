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"Ben Ablama Aşığım" Dedi: Nazan Şoray, Türkan Şoray'la Küslük İddialarına Yanıt Verdi

"Ben Ablama Aşığım" Dedi: Nazan Şoray, Türkan Şoray'la Küslük İddialarına Yanıt Verdi

Yeşilçam
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 20:27
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Türkan Şoray’ın kız kardeşi Nazan Şoray, ablasıyla küs olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Muhabir Akif Yaman’a konuşan Şoray, “Ben ablama aşığım” diyerek aralarının her zaman çok iyi olduğunu söyledi. Çerkez kökenli bir aileden geldiklerini hatırlatan Şoray, ablasının karşısında hiçbir şeye “hayır” diyemediğini anlattı.

KAYNAK: Akif Yaman/ 2. Sayfa

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Nazan Şoray, ablası Türkan Şoray'la küs oldukları iddiasına "Ben ablama aşığım" sözleriyle yanıt verdi.

Nazan Şoray, ablası Türkan Şoray'la küs oldukları iddiasına "Ben ablama aşığım" sözleriyle yanıt verdi.

Şoray kardeşlerin arasının bozulduğu yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu. Nazan Şoray ise bu söylentileri kısa ve net bir cevapla geride bıraktı.

Muhabir Akif Yaman'a konuşan Şoray, 'Olsun söylenti olacak yani, ona yapacak bir şey yok ama ben ablama aşığım' dedi. Ablasıyla arasının her zaman çok iyi olduğunu vurgulayan Nazan Şoray, küslük ihtimalini de kesin bir dille reddetti: 'Öyle bir şey söz konusu olamaz, bizim aramızda bir saygı vardır.'

Nazan Şoray, ablasına "hayır" diyememesini Çerkez kökenli bir aileden gelmelerine bağladı.

Nazan Şoray, ablasına "hayır" diyememesini Çerkez kökenli bir aileden gelmelerine bağladı.

Açıklamanın en dikkat çekici ayrıntısı, Şoray'ın kardeşlik ilişkisini aile kültürü üzerinden anlatması oldu. Çerkez kökenli bir aile olduklarını hatırlatan Nazan Şoray, şu ifadeleri kullandı: 'Yani biz Çerkezlerde, Çerkez kökenli bir aile olduğumuz için saygımız da en önde gelir. O yüzden ben ablamın karşısında hiçbir şeye hayır diyemem.'

Muhabirin 'Her zaman evet midir efendim?' sorusuna ise tek kelimeyle karşılık verdi: 'Evet.'

"Türkan Şoray deyince aklınıza gelen ilk üç şey" sorusuna Nazan Şoray dört kelimeyle yanıt verdi.

"Türkan Şoray deyince aklınıza gelen ilk üç şey" sorusuna Nazan Şoray dört kelimeyle yanıt verdi.

Röportajın en sıcak anı ise hemen ardından geldi. Muhabir, Nazan Şoray'dan ablasını bir kardeş gözüyle üç kelimeyle anlatmasını istedi.

Şoray'ın cevabı 'Sevgi, sıcaklık, şefkat, sahiplenmek' oldu. Ardından hesabı da kendisi yaptı: 'Dört tane şey söyledim.'

Üç kelimeye sığmayan bu cevap, küslük iddialarına verilmiş en net yanıtlardan biri olarak dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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