Göksel Arsoy'a Vedasıyla Duygulandırmıştı: Türkan Şoray'ın Yeğeninin Düğünündeki Hüzünlü Detay Ortaya Çıktı!
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Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray için son günler duygu dolu geçiyor. Kardeşi Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ı evlendiren usta oyuncu, ardından 90 yaşında hayata veda eden Göksel Arsoy'u yürek burkan sözlerle uğurlamıştı. Şimdi de düğünden yeni kareler paylaştı ama asıl dikkat çeken, notunun en sonuna eklediği o tek cümle oldu.
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Türkan Şoray, Göksel Arsoy'a vedasında seyircinin ona "kara kız" dediği yılları hatırlatmıştı.
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Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte yeğeni Ahmet Kaan'ın nikah şahitliğini üstlendi.
Türkan Şoray'ın düğün notundaki son cümle, annesine duyduğu özlemi yeniden gün yüzüne çıkardı.
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