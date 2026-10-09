Göksel Arsoy'a Vedasıyla Duygulandırmıştı: Türkan Şoray'ın Yeğeninin Düğünündeki Hüzünlü Detay Ortaya Çıktı!

1960'ta 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile beyazperdeye adım atan Türkan Şoray, 200'ü aşkın filmle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri oldu. 'Sultan' lakabı da yıllar içinde adıyla özdeşleşti.

5 Ekim'de Göksel Arsoy'un ölüm haberi gelince Şoray'ın paylaşımı da kısa sürede gündeme oturdu. Usta oyuncu, sinemaya ilk adım attığı yıllarda kimsenin onu tanımadığını, Arsoy'un ise çok ünlü olduğunu anlattı. Birlikte rol aldıkları 'Aşk Rüzgarları'nda seyirci adını bilmediği için ona 'kara kız' diye seslenmiş, Şoray da bu filmleri kendisini tanınır kılan basamaklar arasında saymıştı. Veda notunu da Arsoy'un Türk sinemasında her zaman yaşayacağını söyleyerek bitirmişti.