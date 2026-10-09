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Göksel Arsoy'a Vedasıyla Duygulandırmıştı: Türkan Şoray'ın Yeğeninin Düğünündeki Hüzünlü Detay Ortaya Çıktı!

Göksel Arsoy'a Vedasıyla Duygulandırmıştı: Türkan Şoray'ın Yeğeninin Düğünündeki Hüzünlü Detay Ortaya Çıktı!

Yeşilçam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.10.2026 - 09:31
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Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray için son günler duygu dolu geçiyor. Kardeşi Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ı evlendiren usta oyuncu, ardından 90 yaşında hayata veda eden Göksel Arsoy'u yürek burkan sözlerle uğurlamıştı. Şimdi de düğünden yeni kareler paylaştı ama asıl dikkat çeken, notunun en sonuna eklediği o tek cümle oldu.

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Türkan Şoray, Göksel Arsoy'a vedasında seyircinin ona "kara kız" dediği yılları hatırlatmıştı.

Türkan Şoray, Göksel Arsoy'a vedasında seyircinin ona "kara kız" dediği yılları hatırlatmıştı.

1960'ta 'Köyde Bir Kız Sevdim' ile beyazperdeye adım atan Türkan Şoray, 200'ü aşkın filmle Türk sinemasının en sevilen yüzlerinden biri oldu. 'Sultan' lakabı da yıllar içinde adıyla özdeşleşti.

5 Ekim'de Göksel Arsoy'un ölüm haberi gelince Şoray'ın paylaşımı da kısa sürede gündeme oturdu. Usta oyuncu, sinemaya ilk adım attığı yıllarda kimsenin onu tanımadığını, Arsoy'un ise çok ünlü olduğunu anlattı. Birlikte rol aldıkları 'Aşk Rüzgarları'nda seyirci adını bilmediği için ona 'kara kız' diye seslenmiş, Şoray da bu filmleri kendisini tanınır kılan basamaklar arasında saymıştı. Veda notunu da Arsoy'un Türk sinemasında her zaman yaşayacağını söyleyerek bitirmişti.

Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte yeğeni Ahmet Kaan'ın nikah şahitliğini üstlendi.

Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte yeğeni Ahmet Kaan'ın nikah şahitliğini üstlendi.

Şoray ailesinin son günlerdeki asıl gündemi ise bir düğündü. Türkan ve Nazan Şoray'ın küçük kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan, Aybüke ile dünyaevine girdi. Anne bir, baba ayrı kardeşleri olan 1966 doğumlu Figen Çevik Gezer, yıllardır kameralardan uzak bir hayat sürüyor. Teyzeler de yeğenlerini yalnız bırakmadı, ikisi birden nikah masasında şahit olarak yerini aldı.

Türkan Şoray'ın düğünden paylaştığı yeni karelere eklediği uzun not, gecenin perde arkasını da gözler önüne serdi. 'Ailece mutluluk gözyaşlarımızı tutmaya çalışarak düğünü izledik' diyen usta oyuncu, aile içinde Ahmet Kaan'a 'ailemizin prensi' dediklerini de anlattı. Gelini için 'melekler gibi çok güzeldi' diyen Şoray, nikah şahidi olmanın heyecanını Nazan Şoray'la birlikte yaşadıklarını yazdı.

Türkan Şoray'ın düğün notundaki son cümle, annesine duyduğu özlemi yeniden gün yüzüne çıkardı.

Türkan Şoray'ın düğün notundaki son cümle, annesine duyduğu özlemi yeniden gün yüzüne çıkardı.

Şoray, notunda damadın anne ve babası Figen ile Abbas'ı kutlayıp düğünü 'ailemizin yaşadığı unutulmaz bir gece' diye tarif etti. Son cümle ise okuyanların içini burktu: 'Keşke annemiz de torununun bu düğününde bizimle beraber olsaydı.'

Mutluluk gözyaşlarıyla izlenen bir düğünde annesinin yokluğunu hatırlatan bu satırlar, sevenlerinden de beğeni yağmuru aldı. Kızı Yağmur'a da ailede 'prenses' dendiğini not düşen Şoray, genç çifte 'O güzel yürekleri gibi çok güzel ve mutlu evlilikleri olsun' diye seslendi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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