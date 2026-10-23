Çin Restoranlarının Simgesi Şans Kurabiyesi Aslında Çinli Değil!

1870'lere gelindiğinde Japonya'nın Kyoto kenti çevresindeki şekerleme dükkanlarında 'tsujiura senbei', yani 'fal krakeri' adında bir lezzet satılıyordu. Bugünkü şans kurabiyesine benzeyen bu krakerler daha büyük ve koyu renklidir. Ayrıca, susam ve miso ile tatlandırılırdı.

Bu bağlantıyı gün yüzüne çıkaran isim, araştırmacı Yasuko Nakamachi oldu. Nakamachi, 1990'ların sonunda yaptığı araştırmalar sırasında bu krakerlerin hâlâ bir aile fırınında üretildiğini keşfetti. 1878 tarihli Japon hikaye kitaplarında da bu krakerlerin yapılışını gösteren çizimler bulunuyordu. Bu bulgular, şans kurabiyesinin kökeninin Japonya'ya uzandığı görüşünü destekliyor.