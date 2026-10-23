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Yaşam
Çin Restoranlarının Simgesi Şans Kurabiyesi Aslında Çinli Değil!

Çin Restoranlarının Simgesi Şans Kurabiyesi Aslında Çinli Değil!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 23:31
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Çin restoranında yemeğin sonunda gelen o çıtır kurabiyeyi kırıp içindeki mesajı okumak, çoğumuz için gecenin en eğlenceli kısmı. Peki ya bu kurabiyenin aslında Çin mutfağına ait olmadığını söylesek? History'nin aktardığına göre şans kurabiyesinin izleri Çin'den çok 19. yüzyıl Japonya'sına ve 20. yüzyıl Amerika'sına uzanıyor. Üstelik hikayenin içinde göç, savaş ve şaşırtıcı bir dönüşüm var. 

İşte detaylar. 

History

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Hikaye 1870'lerde Kyoto'da Başlıyor

Hikaye 1870'lerde Kyoto'da Başlıyor

1870'lere gelindiğinde Japonya'nın Kyoto kenti çevresindeki şekerleme dükkanlarında 'tsujiura senbei', yani 'fal krakeri' adında bir lezzet satılıyordu. Bugünkü şans kurabiyesine benzeyen bu krakerler daha büyük ve koyu renklidir. Ayrıca, susam ve miso ile tatlandırılırdı.

Bu bağlantıyı gün yüzüne çıkaran isim, araştırmacı Yasuko Nakamachi oldu. Nakamachi, 1990'ların sonunda yaptığı araştırmalar sırasında bu krakerlerin hâlâ bir aile fırınında üretildiğini keşfetti. 1878 tarihli Japon hikaye kitaplarında da bu krakerlerin yapılışını gösteren çizimler bulunuyordu. Bu bulgular, şans kurabiyesinin kökeninin Japonya'ya uzandığı görüşünü destekliyor.

Japon Göçmenlerle Amerika'ya Ulaştı

Japon Göçmenlerle Amerika'ya Ulaştı

1880'lerden 1900'lerin başına kadar Hawaii ve Kaliforniya'ya göç eden Japonlar, bu tarifi de yanlarında getirdi. Los Angeles ve San Francisco gibi şehirlerdeki Japon fırıncılar, kurabiyenin kendi versiyonlarını üretmeye başladı.

San Francisco'daki Japon Çay Bahçesi, şans kurabiyesini servis eden ilk Amerikan mekanı olarak sıkça anılıyor. Bugün bildiğimiz vanilyalı ve tereyağlı versiyonu ile seri üretim yöntemlerini ise 1911 civarında geliştirdiğini iddia eden birden fazla fırın bulunuyor.

Peki Nasıl Oldu da Çin Restoranlarının Simgesi Haline Geldi?

Peki Nasıl Oldu da Çin Restoranlarının Simgesi Haline Geldi?

History'nin aktardığı anlatıma göre, 20. yüzyılın başlarında bazı Japon göçmenler, Amerikalıların çiğ balık içeren yemeklere mesafeli yaklaşması nedeniyle Çin mutfağından yemekler sunan restoranlar açtı. Yemek sonunda tatlı ikram etme alışkanlığı da şans kurabiyesinin bu restoranlarda yaygınlaşmasına katkıda bulunmuş olabilir.

Büyük kırılma ise İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşandı. ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in 19 Şubat 1942'de imzaladığı 9066 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nin ardından Japon kökenli çok sayıda Amerikalı yerlerinden edilerek kamplara gönderildi. Japon Amerikalılara ait birçok işletme kapanırken şans kurabiyesi üretimi de zamanla Çin kökenli Amerikalı girişimcilerin eline geçti. Böylece kurabiye, ABD'deki Çin restoranlarıyla giderek daha fazla özdeşleşti.

Bugün Günde 4 Milyondan Fazla Üretiliyor

Bugün dünyanın en büyük şans kurabiyesi üreticisi olan Wonton Food, günde 4 milyondan fazla, yılda ise yaklaşık 3 milyar kurabiye üretiyor.

Kurabiye zamanla Çin kültürünün bir simgesi gibi görülmeye başlandı. Ancak History'ye göre bu algı yanıltıcı. Hatta zaman zaman Çin kültürüyle ilgili klişeler için kullanıldığı ve tepki çektiği de oldu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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