Çin Restoranlarının Simgesi Şans Kurabiyesi Aslında Çinli Değil!
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Çin restoranında yemeğin sonunda gelen o çıtır kurabiyeyi kırıp içindeki mesajı okumak, çoğumuz için gecenin en eğlenceli kısmı. Peki ya bu kurabiyenin aslında Çin mutfağına ait olmadığını söylesek? History'nin aktardığına göre şans kurabiyesinin izleri Çin'den çok 19. yüzyıl Japonya'sına ve 20. yüzyıl Amerika'sına uzanıyor. Üstelik hikayenin içinde göç, savaş ve şaşırtıcı bir dönüşüm var.
İşte detaylar.
Hikaye 1870'lerde Kyoto'da Başlıyor
Japon Göçmenlerle Amerika'ya Ulaştı
Peki Nasıl Oldu da Çin Restoranlarının Simgesi Haline Geldi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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