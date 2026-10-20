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Yaşam
Kağıt Mendil Aslında Burun Silmek İçin Üretilmemişti!

Kağıt Mendil Aslında Burun Silmek İçin Üretilmemişti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 11:58
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Grip, nezle ya da soğuk algınlığında ilk elimize aldığımız şey kağıt mendil, değil mi? Ancak bugün bildiğimiz tek kullanımlık yüz mendilinin öncülerinden Kleenex, ilk çıktığında burun silmek için satılmıyordu. Kozmetik dünyasın keşiflerinden olan ürün, 1924'te piyasaya sürüldü. Bugünkü kullanım şeklini ise markaya tüketiciler kazandırdı. 

İşte detaylar. 

Kleenex

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Hikaye Birinci Dünya Savaşı'nda Başladı

Hikaye Birinci Dünya Savaşı'nda Başladı

Kleenex'in hikayesi beklenmedik bir yerden, Birinci Dünya Savaşı'ndan başlıyor. Kimberly-Clark şirketi savaş yıllarında gaz maskelerinde filtre olarak kullanılan krep kağıdı geliştirdi.

Savaşın 1918'de sona ermesinin ardından şirket, elindeki bu malzemeyi ticari ürünlere dönüştürmenin yollarını aradı. 1920'lerin başında aynı malzemeden kadınların regl dönemlerinde kullandığı hijyenik ped markası Kotex doğdu. Sırada ise bambaşka bir ürün vardı.

Makyaj Temizleyici Olarak Raflara Çıktı

Makyaj Temizleyici Olarak Raflara Çıktı

Kleenex, 12 Haziran 1924'te ABD'de piyasaya çıktı. Ürünün reklamlarda öne çıkarılan ilk kullanım amacı, yüzdeki soğuk kremi ve makyajı temizlemekti.

O dönemde makyaj temizliğinde kullanılan soğuk kremi yüzden arındırmak için kumaş havlular tercih ediliyordu. Kleenex, bu havlulara pratik ve tek kullanımlık bir alternatif olarak tanıtıldı. 1927'de şirket, ürünü “emici mendil” olarak da tanıtmaya başladı. Ancak ürünün burun silmek amacıyla yaygın biçimde pazarlanması için birkaç yıl daha geçmesi gerekecekti.

Burun Silme Fikri Tüketicilerden Geldi

Burun Silme Fikri Tüketicilerden Geldi

Büyük dönüşüm 1930'da yaşandı. Şirket, soğuk algınlığı döneminde Kleenex'i mendil yerine kullanan tüketicilerden çok sayıda mektup aldı. Ürünün bu şekilde kullanılmasını öneren tüketicilerin geri bildirimleri, markanın pazarlama stratejisini değiştirmesinde etkili oldu.

Bunun üzerine Kleenex, “Atabileceğiniz mendil” anlamına gelen “The handkerchiefs you can throw away” sloganıyla tek kullanımlık mendil olarak tanıtılmaya başladı. Böylece başlangıçta kozmetik dünyası için tasarlanan ve makyaj temizliği için pazarlanan ürün, kadınların yanı sıra erkeklere ve farklı yaş gruplarına da hitap eden günlük bir ürüne dönüştü. Şirketin tarihçesine göre yeni reklam kampanyasının ilk yılında satışlar ikiye katlandı.

Kleenex'in makyaj temizleme amacıyla kullanımı ise tamamen ortadan kalkmadı. Markanın resmi tarihçesinde, 1950'lerde ünlü tiyatro oyuncularının da soğuk kremi ve makyajı temizlemek için Kleenex kullandığından söz ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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