Kağıt Mendil Aslında Burun Silmek İçin Üretilmemişti!

Büyük dönüşüm 1930'da yaşandı. Şirket, soğuk algınlığı döneminde Kleenex'i mendil yerine kullanan tüketicilerden çok sayıda mektup aldı. Ürünün bu şekilde kullanılmasını öneren tüketicilerin geri bildirimleri, markanın pazarlama stratejisini değiştirmesinde etkili oldu.

Bunun üzerine Kleenex, “Atabileceğiniz mendil” anlamına gelen “The handkerchiefs you can throw away” sloganıyla tek kullanımlık mendil olarak tanıtılmaya başladı. Böylece başlangıçta kozmetik dünyası için tasarlanan ve makyaj temizliği için pazarlanan ürün, kadınların yanı sıra erkeklere ve farklı yaş gruplarına da hitap eden günlük bir ürüne dönüştü. Şirketin tarihçesine göre yeni reklam kampanyasının ilk yılında satışlar ikiye katlandı.

Kleenex'in makyaj temizleme amacıyla kullanımı ise tamamen ortadan kalkmadı. Markanın resmi tarihçesinde, 1950'lerde ünlü tiyatro oyuncularının da soğuk kremi ve makyajı temizlemek için Kleenex kullandığından söz ediliyor.