Kağıt Mendil Aslında Burun Silmek İçin Üretilmemişti!
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Grip, nezle ya da soğuk algınlığında ilk elimize aldığımız şey kağıt mendil, değil mi? Ancak bugün bildiğimiz tek kullanımlık yüz mendilinin öncülerinden Kleenex, ilk çıktığında burun silmek için satılmıyordu. Kozmetik dünyasın keşiflerinden olan ürün, 1924'te piyasaya sürüldü. Bugünkü kullanım şeklini ise markaya tüketiciler kazandırdı.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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