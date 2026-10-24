Boyu Uzun Diye Okula Gönderilmedi: 66 Yıldır El Emeğiyle Geçiniyor

Şükriye Koç, çocukken boyunun uzun olması nedeniyle okula gönderilmedi. Babasının o gün söylediği sözleri hâlâ unutmuyor:

'Sen öğretmenlerden uzunsun niye okula gidiyorsun'

4 kardeşin hepsi okulu bitirip diplomasını alırken Koç okuma yazma öğrenemedi. Küçük yaşta babasını bir trafik kazasında kaybedince evin geçim yükü de onun omuzlarına kaldı.

9 Yaşında Halı Dokumaya Başladı

Koç, el işine 9 yaşında halı dokuyarak başladı. Yıllar boyunca halının yanı başında kilim ve yastık da dokudu.

Hayat ona kolay davranmadı. Geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle bir dönem felç kaldı. Belinde demir platin, bir bacağında korse bulunan Koç, bugüne kadar 11 ameliyat geçirdi. Ama tüm bunlara rağmen el emeğinden vazgeçmedi.