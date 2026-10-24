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Boyu Uzun Diye Okula Gönderilmedi: 66 Yıldır El Emeğiyle Geçiniyor

Boyu Uzun Diye Okula Gönderilmedi: 66 Yıldır El Emeğiyle Geçiniyor

Sivas
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 13:20
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Kardeşleri okula gidip diplomalarını aldı, o ise boyu uzun diye okula gönderilmedi. Ama hayata küsmedi, 9 yaşında eline aldığı ipliği bir daha bırakmadı. Sivas'ta yaşayan 75 yaşındaki Şükriye Koç, tam 66 yıldır el emeğiyle geçimini sağlıyor. Bugün İnönü Bulvarı'ndaki tezgahında ördüğü ürünleri satan Koç'un hikayesi duyanları duygulandırdı. 

İşte detaylar. 

İHA

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"Sen Öğretmenlerden Uzunsun"

"Sen Öğretmenlerden Uzunsun"

Şükriye Koç, çocukken boyunun uzun olması nedeniyle okula gönderilmedi. Babasının o gün söylediği sözleri hâlâ unutmuyor:

'Sen öğretmenlerden uzunsun niye okula gidiyorsun'

4 kardeşin hepsi okulu bitirip diplomasını alırken Koç okuma yazma öğrenemedi. Küçük yaşta babasını bir trafik kazasında kaybedince evin geçim yükü de onun omuzlarına kaldı.

9 Yaşında Halı Dokumaya Başladı

Koç, el işine 9 yaşında halı dokuyarak başladı. Yıllar boyunca halının yanı başında kilim ve yastık da dokudu.

Hayat ona kolay davranmadı. Geçirdiği ağır hastalıklar nedeniyle bir dönem felç kaldı. Belinde demir platin, bir bacağında korse bulunan Koç, bugüne kadar 11 ameliyat geçirdi. Ama tüm bunlara rağmen el emeğinden vazgeçmedi.

Kaldırımda Örgüler Satıyor

Kaldırımda Örgüler Satıyor

Koç bugün Sivas'ta İnönü Bulvarı'ndaki kaldırımda kurduğu tezgahta ördüğü ürünleri satıyor. Bebek hırkaları, patikler, kadın terlikleri, erkek çorapları, yelekler ve lifler tezgâhın vazgeçilmezleri. Sipariş üzerine de çalışıyor.

Koç'a göre el emeği ürünler, makine işi ürünlere göre çok daha uzun ömürlü. Fabrika ürünleri 1-2 yıl dayanırken el örgüsü ürünler 3-4 yıl kullanılabiliyor. Havalar soğuyunca ise tezgahını kurmuyor.

'Kimseye Muhtaç Değilim'

Tek başına yaşayan Koç, yaşadığı her şeye rağmen şükretmeyi bırakmıyor. Kimseye muhtaç olmadan kendi emeğiyle geçinmenin gururunu taşıyor.

'Ben tek yaşıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Okuma yazmam yok. Çok şükür elim, kolum tutuyor bu şekilde geçiniyorum'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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