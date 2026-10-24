Boyu Uzun Diye Okula Gönderilmedi: 66 Yıldır El Emeğiyle Geçiniyor
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Kardeşleri okula gidip diplomalarını aldı, o ise boyu uzun diye okula gönderilmedi. Ama hayata küsmedi, 9 yaşında eline aldığı ipliği bir daha bırakmadı. Sivas'ta yaşayan 75 yaşındaki Şükriye Koç, tam 66 yıldır el emeğiyle geçimini sağlıyor. Bugün İnönü Bulvarı'ndaki tezgahında ördüğü ürünleri satan Koç'un hikayesi duyanları duygulandırdı.
İşte detaylar.
"Sen Öğretmenlerden Uzunsun"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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