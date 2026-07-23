Gülistan Doku Davasında Tutuklanan Vali Tuncey Sonel'in Polise Gazeteci Dövdürüp Para Verdiği Ortaya Çıktı
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Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin dosyaya yansıyan yazışmalar kamuoyunda gündem oldu. İddiaya göre Sonel, sosyal medyada kendisini eleştiren bir kişinin bulunması için talimat verdi. Söz konusu kişinin darbedildiği ve çekilen fotoğrafların Sonel'e iletildiği öne sürüldü.
Dosyada ayrıca bir polis memuruna 20 bin TL gönderildiği iddiası da yer alırken, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın koruma amiriyle ilgili paylaştığı bilgiler de dikkat çekti.
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Sosyal medyada kendisini eleştirenlerin peşine düştü.
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Yazışmalar dosyaya girdi.
Gazetecinin yatak odasına böcek yerleştirilmiş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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