article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gülistan Doku Davasında Tutuklanan Vali Tuncey Sonel'in Polise Gazeteci Dövdürüp Para Verdiği Ortaya Çıktı

Gülistan Doku Davasında Tutuklanan Vali Tuncey Sonel'in Polise Gazeteci Dövdürüp Para Verdiği Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 19:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin dosyaya yansıyan yazışmalar kamuoyunda gündem oldu. İddiaya göre Sonel, sosyal medyada kendisini eleştiren bir kişinin bulunması için talimat verdi. Söz konusu kişinin darbedildiği ve çekilen fotoğrafların Sonel'e iletildiği öne sürüldü.

Dosyada ayrıca bir polis memuruna 20 bin TL gönderildiği iddiası da yer alırken, Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın koruma amiriyle ilgili paylaştığı bilgiler de dikkat çekti.

Kaynak - Mynet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada kendisini eleştirenlerin peşine düştü.

Sosyal medyada kendisini eleştirenlerin peşine düştü.

Gülistan Doku dosyası kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ilişkin soruşturma dosyasına yansıdığı öne sürülen yazışmalar gündem oldu. İddiaya göre Sonel, sosyal medyada kendisini eleştiren bir kişinin tespit edilmesi yönünde talimat verdi. Dosyada, söz konusu kişinin daha sonra bir polis memuru tarafından darbedildiği ve yaşananların mesajlarla Sonel'e aktarıldığı iddia edildi.

Yazışmalar dosyaya girdi.

Yazışmalar dosyaya girdi.

İddiaya göre soruşturma dosyasındaki mesajlaşmalarda Tuncay Sonel'in, eski polis Gökhan Ertok'a sosyal medyada kendisini eleştiren bir kişi için, 'İvedi lazım bu pislik kimse kardeş.' mesajını gönderdiği öne sürüldü.

Mesajlara göre Ertok'un ise bu talimata, 'Emir anlaşıldı sayın valim.' yanıtını verdiği iddia edildi.

Dosyada yer alan iddialara göre, Gökhan Ertok'un söz konusu kişinin IP adresi ve ikamet bilgilerini tespit ettirdiği, ardından polislerle birlikte adrese gidildiği öne sürüldü. Kişinin darbedildiği, ters kelepçeyle yere yatırılarak fotoğrafının çekildiği ve bu görüntülerin Tuncay Sonel'e gönderildiği iddia edildi.

Gazetecinin yatak odasına böcek yerleştirilmiş.

Gazetecinin yatak odasına böcek yerleştirilmiş.

Dosyadaki iddialara göre, daha sonraki mesajlaşmalarda söz konusu kişinin cep telefonunun kopyalandığı, evindeki güvenlik kameralarına erişim sağlandığı ve konuta dinleme cihazı yerleştirildiğine yönelik ifadeler de yer aldı.

TV100'ün haberine göre mesajlarda, eski polis Gökhan Ertok'un, vatandaşın gözaltına alındığını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, cep telefonunun kopyalandığını ve evine dinleme cihazı yerleştirildiğini öne sürdüğü belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Tuncay Sonel'in bu gelişmelerin ardından Ertok'a teşekkür ettiği, birkaç gün sonra ise koruma polisi aracılığıyla Ertok'a 20 bin TL gönderildiğinin de öne sürüldüğü aktarıldı.

"Polisin 12 adet gayrimenkulü var"

"Polisin 12 adet gayrimenkulü var"

Öte yandan Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım da TV100 ekranlarında yaptığı açıklamalarda, Tuncay Sonel'in Tunceli Valiliği dönemindeki koruma amiri hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Yıldırım, 'Şükrü' isimli polis memurunun dönemin valisine en yakın isimlerden biri olduğunu öne sürerek, koruma amirlerinin devletin mahremiyetini korumakla görevli olduğunu ancak bu görevin kişisel amaçlarla kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Açıklamalarında, söz konusu polis memurunun 12 gayrimenkule sahip olduğunu da iddia eden Yıldırım, bu durumun soruşturma kapsamında dikkat çeken başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın