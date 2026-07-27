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Kahve Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

etiket Kahve Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.07.2026 - 10:31
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Mutfakta kendi baristanız olmak, sabahları o mükemmel kokuyla uyanmak çooook güzel. Ama piyasada yüzlerce model varken paranızı ve zamanınızı boşa harcamamak için doğru kararı vermeniz gerekiyor.

Rehberimiz burada! 👇

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Her şeyden önce nasıl bir kahve tutkunu olduğunuzu netleştirin.

Eğer sabahları koca bir kupa dolusu filtre kahveyle ayılabiliyorsanız filtre makineleri; espresso bazlı yoğun tatlar veya sütlü tarifler peşindeyseniz espresso makineleri size göredir. Damak tadınıza uymayan bir makine, bir haftalık hevesten sonra mutfakta sadece yer kaplayan bir kutuya dönüşür.

Özellikle espresso seviyorsanız, makinenin teknik özelliklerinde bakmanız gereken ilk şey basınç gücüdür.

Gerçek bir espresso deneyimi için ideal alt sınır en az 9 bar basınçtır. Piyasada ev tipi gelişmiş makineler genellikle 15 bar olarak satılır. Basıncı düşük makineler çekirdeğin aromasını tam olarak çıkaramaz ve sadece koyu renkli acı bir su üretebilir.

Makinenin su haznesi kapasitesi, günlük yaşam konforunuzu doğrudan etkiler.

Makinenin su haznesi kapasitesi, günlük yaşam konforunuzu doğrudan etkiler.

Eğer tek başınıza yaşıyor ve günde sadece bir fincan kahve içiyorsanız minimal tasarımlar yetebilir. Ancak kalabalık bir aileyseniz ya da eve sürekli misafir geliyorsa, her kahvede su doldurmak eziyete dönüşür. Örneğin Philips Café Aromis gibi 1,9 litrelik geniş su hazneli modeller, sürekli doldurma derdi olmadan arka arkaya bolca kahve demlemenizi sağlar.

Bir kahve makinesini satın alırken genellikle en çok göz ardı edilen ama kullanırken insanı en çok bezdiren kısım temizliktir.

Bir kahve makinesini satın alırken genellikle en çok göz ardı edilen ama kullanırken insanı en çok bezdiren kısım temizliktir.

Süt kalıntıları zamanla makinenin içinde bakteri üretir ve tadı bozar. Bu yüzden LatteGo Pro gibi borusuz, suyun altında sadece 10 saniyede durulanabilen veya bulaşık makinesine atılabilen yenilikçi süt sistemlerine sahip modelleri seçmek hayat kalitenizi doğrudan artırır.

"Kahve dediğin bol köpüklü ve sütlü olur" diyenlerdenseniz, makinenin süt teknolojisi çok kritik.

Bitkisel veya hayvansal fark etmeksizin sütü tam kıvamında ipeksi ve yumuşacık bir köpüğe dönüştürebilen sistemleri arayın. Cappuccino'dan soğuk latteye kadar her bardağa barista elinden çıkmış gibi mikro köpük uygulayan akıllı teknolojiler, evinizi gerçek bir kafeye dönüştürür.

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Kahvenin düşmanı hava ve zamandır; en lezzetli kahve, demlenmeden hemen önce öğütülen taze çekirdekten çıkar.

Kahvenin düşmanı hava ve zamandır; en lezzetli kahve, demlenmeden hemen önce öğütülen taze çekirdekten çıkar.

Makine alırken mutlaka kendinden öğütücülü modelleri tercih edin ve ince ayar mekanizmasına bakın. Damak zevkinize göre inceden kalına 12 farklı öğütme ayarı sunan sistemler, çekirdeğin tüm karakterini fincanınıza yansıtmanızı sağlar.

Menüyü genişlet!

Menüyü genişlet!

'Ben yazın soğuk, kışın sıcak kahve severim' ya da 'Evde herkes başka bir şey içiyor' diyorsanız, menü çeşitliliği en büyük kriteriniz olmalı. Sadece espresso ve filtre kahveye sıkışıp kalmayın. Zengin espressolardan, ferahlatıcı gerçek Cold Brew'lara kadar 50'den fazla sıcak ve soğuk içecek alternatifi sunan, 4.3 inçlik sezgisel TFT dokunmatik ekranıyla tek tuşla dünyaları önünüze seren akıllı ve lüks tasarımlı tam otomatik espresso makineleri, sizi dışarıda kahveye servet ödemekten tamamen kurtarır.

Özellikle işe veya okula yetişmeye çalıştığınız o kaotik sabah saatlerinde makinenin hızı hayati önem taşır.

Hızlı ısınan termoblok sistemli makineler saniyeler içinde kahve yapmaya hazır hale gelir. Hatta daha da iyisi, gelişmiş akıllı telefon uygulamaları (HomeID) ve uzaktan demleme özellikleri sayesinde siz daha yataktan kalkmadan veya eve girmeden kahvenizi hazır eden modeller zaman yönetiminizi baştan aşağı değiştirir.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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