Kahve Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
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Mutfakta kendi baristanız olmak, sabahları o mükemmel kokuyla uyanmak çooook güzel. Ama piyasada yüzlerce model varken paranızı ve zamanınızı boşa harcamamak için doğru kararı vermeniz gerekiyor.
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Her şeyden önce nasıl bir kahve tutkunu olduğunuzu netleştirin.
Özellikle espresso seviyorsanız, makinenin teknik özelliklerinde bakmanız gereken ilk şey basınç gücüdür.
Makinenin su haznesi kapasitesi, günlük yaşam konforunuzu doğrudan etkiler.
Bir kahve makinesini satın alırken genellikle en çok göz ardı edilen ama kullanırken insanı en çok bezdiren kısım temizliktir.
"Kahve dediğin bol köpüklü ve sütlü olur" diyenlerdenseniz, makinenin süt teknolojisi çok kritik.
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Kahvenin düşmanı hava ve zamandır; en lezzetli kahve, demlenmeden hemen önce öğütülen taze çekirdekten çıkar.
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Özellikle işe veya okula yetişmeye çalıştığınız o kaotik sabah saatlerinde makinenin hızı hayati önem taşır.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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