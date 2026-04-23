Mesele Saç Modeliniz Olabilir! Bir Kuaför İnsanı Olduğundan Daha Kilolu Gösteren Saç Modellerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.04.2026 - 11:08 Son Güncelleme: 23.04.2026 - 12:34

Saç, insanın yüzündeki çerçeve gibidir. Çerçeveyi değiştirdiğinde, yüz algısı da tamamen değişir. Bu yüzden enerjimizi ve tarzımızı doğru yansıtmak için doğru saç modelini seçmek çok önemli. Fakat bazen sadece moda olduğu için bazı saç modellerini seçebiliyoruz ya da çoğunlukla kendimize uygun olan modeli bilmiyoruz. 

'cagrisaclikuafor' isimli kuaför insanı olduğundan daha şişman gösteren 3 saç modelini gösterdi. Modeller bazılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Peki yüzü daha zayıf ve ince gösteren saç modelleri neler?

1. Katlı ve Hacimli Kesimler

Videonun 2. maddesinde bahsedilen 'yapışık' saçların aksine, saçta yaratılan katlar ve hacim, dikkati yüzün genişliğinden uzaklaştırır.

  • V-Kesim veya Shaggy Modeller: Yüzün etrafındaki hareketli katlar, yüz hatlarını yumuşatarak daha 'oval' bir illüzyon yaratır.

  • Hacimli Tepe Bölgesi: Saçın tepe kısmına verilen hafif hacim, yüzü dikey olarak daha uzun gösterir.

2. Çene Altı veya Omuz Hizası Modeller

Videonun 1. maddesinde çene hattında biten küt kesimlerin yüzü genişlettiği belirtilmişti. Bunun çözümü boyu uzatmaktır:

  • Long Bob (Lob): Omuz hizasında biten saçlar, boynu daha uzun ve yüzü daha ince gösterir.

  • Asimetrik Kesimler: Ön tarafların arkadan daha uzun olduğu asimetrik kesimler, yüzü dikey bir hatta böler ve genişliği maskeler.

3. Perçem ve Yan Kahküller

Videonun 3. maddesindeki 'küt ve kalın' kahküller yüzü yatayda kestiği için risklidir. Bunun yerine:

  • Perde Kahkül (Curtain Bangs): Alnın ortasından iki yana ayrılan ve elmacık kemiklerinin üzerine düşen kahküller, yüzü daha dar gösterir.

  • Yan Perçemler: Alnı asimetrik bir şekilde kapatan perçemler, yüzün yuvarlaklığını kırarak daha keskin bir görünüm sağlar.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
