2020’den Günümüze: Tavuk Döner Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti?
2020’den Günümüze: Tavuk Döner Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti?
Tavuk döner, Türkiye'de etten bile popüler bir döner çeşidi diyebiliriz. Herkesin severek yediği dönerin ucuz olması onu daha popüler yapıyor elbette. Peki 2020 yılından bu yana döner fiyatları nasıl değişti hiç merak ettiniz mi? Gelin bu değişime birlikte bakalım...
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Tavuk döner, bazıları için sadece et dönere bir alternatif olsa da bazıları için vazgeçilmez.
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Tavuk döner son yıllarda daha da popüler hale geldi.
Önce 2020 yılı ile başlayalım...
2021 yılı bizim için pandemi yılıydı.
2022 yılı da dönerin fiyat artışı devam etti.
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2023 yılında ekonomik zorluklar tavuk dönercileri de etkiledi elbette.
Bu yıl tavuk döner fiyatları hepimizin malumu!
Tavuk döner menü seçenekleri ile daha avantajlı.
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