onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
2020’den Günümüze: Tavuk Döner Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti?

etiket 2020’den Günümüze: Tavuk Döner Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 14:01

Tavuk döner, Türkiye'de etten bile popüler bir döner çeşidi diyebiliriz. Herkesin severek yediği dönerin ucuz olması onu daha popüler yapıyor elbette. Peki 2020 yılından bu yana döner fiyatları nasıl değişti hiç merak ettiniz mi? Gelin bu değişime birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tavuk döner, bazıları için sadece et dönere bir alternatif olsa da bazıları için vazgeçilmez.

Tavuk döner, bazıları için sadece et dönere bir alternatif olsa da bazıları için vazgeçilmez.

Ama ete kıyasla çok tüketildiğini söylemek mümkün. Hem daha ucuz olması hem de çok farklı çeşitlerinin yapılması tavuk döneri zirveye oturtmaya yetiyor. Kırmızı et tercih etmeyenler için de tavuk döner ideal bir alternatif oluyor. Daha çok dürüm ya da ekmek arası tercih edilen tavuk döner soslarla birleşince daha çok sevilen bir lezzet haline geliyor.

Tavuk döner son yıllarda daha da popüler hale geldi.

Tavuk döner son yıllarda daha da popüler hale geldi.

Aslında popülerliğini ucuzluğuna borçlu diyebiliriz. Ama öğrencilerden yaşlılara herkesin severek tükettiği tavuk dönerin fiyatı da diğer yemekler gibi her geçen gün değişiyor. Daha çok ucuz olduğu için tercih edilen tavuk dönerin fiyatları son 5 yıldır epey değişti.

Önce 2020 yılı ile başlayalım...

Önce 2020 yılı ile başlayalım...

2020 yılında tavuk dönerin fiyatı oldukça uygundu. Hatta o dönemler tavuk döner daha çok öğrenci yemeği olarak görülürdü. Yine hâlâ böyle görünse de fiyatlar o yıllara göre biraz daha pahalı. 2020 yılında ortalama bir yerde tavuk dönerin fiyatı 15-20 TL arasındaymış. Bölge bölge bu fiyatta değişiklikler olsa da ortalama bu şekildeymiş. Tabi bu fiyat dürüm ya da ekmek olmasına göre ve içindeki dönerin gramına göre değişiyormuş.

2021 yılı bizim için pandemi yılıydı.

2020 yılında ülkemizde görülen ilk vakanın ardından 2021 yılında pandeminin etkilerini görmeye başladık. En çok yiyecek işletmelerini etkileyen pandemide fiyatların arttığına şahit olduk. Yiyecek işletmecileri arasında en çok etkilenenler elbette dönerciler oldu. Hem tavuk hem et döner o dönemde biraz pahalılandı. Tavuk dönerin fiyatı 2021 yılında ortalama 20 lira civarındaymış. Bazı bölgelerde 25 TL'ye satıldığını da görmüştük.

2022 yılı da dönerin fiyat artışı devam etti.

Pandemi sonrası bir de enflasyon oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi tavuk dönerin fiyatının yükselişini sürdürmesine neden oldu. 2022 yılında tavuk döner fiyatları da diğer her şey gibi epey yükselmişti. Enflasyonun artması tabii ki tavuk dönerin maliyetlerine yansıdı. Bu da tavuk döner fiyatının artmasına neden oldu. 2022 yılında 30 liraya tavuk döner almak mümkündü. Tabii bölgelere göre bu fiyatların daha yüksek ve daha düşük olduğu yerler bulunabiliyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2023 yılında ekonomik zorluklar tavuk dönercileri de etkiledi elbette.

2023 yılında ekonomik zorluklar tavuk dönercileri de etkiledi elbette.

Türkiye için zorlu bir dönem olan 2023 yılı, tavuk döner işletmeleri için de zor geçen bir yıldı. Artan maliyetler tavuk dönere de yansıdı. Bu da fiyatları etkiledi tabii ki. 2023 yılında tavuk dönerin ortalama fiyatı 40 TL civarındaydı. Fiyatları gramaja göre değiştiği için bunun ortalama bir fiyat olduğunu hatırlatalım. Bölgeler arasında da fiyat farklılıkları oluyordu elbette. Menü fiyatları ise yaklaşık 90-120 TL arasındaydı.

Bu yıl tavuk döner fiyatları hepimizin malumu!

Bu yıl tavuk döner fiyatları hepimizin malumu!

Yüksek fiyatların görüldüğü 2024 yılında da tavuk döner fiyatları iyice yükseldi. Yine de hâlâ yüksek fiyatlı et dönere alternatif olarak tavuk döner tercih ediliyor. Ortalama 50-100 TL arasında tavuk döner çeşitleri var. Bu aradaki fark ne diye sorarsanız tabii ki bölgeden bölgeye ve tavuk dönerin gramına göre fiyatlar değişiyor. Mesela işletmelerden birinde dürüm ya da ekmek arası 50 gram tavuk döner 55 TL. 70 gramı ise 65 TL. 200 gramı ise 140 TL.

Tavuk döner menü seçenekleri ile daha avantajlı.

Tavuk döner menü seçenekleri ile daha avantajlı.

Tavuk dönerin fiyatının ekmek arası, dürüm ya da porsiyon olmasına göre fiyatı değişiyor. Tavuğun miktarı da fiyatı belirleyen etkenlerden. Bunun yanında işletmelerin hazırladığı menüler çok daha avantajlı. Mesela bir işletmede 50 gram tavuk döner ve küçük boy ayran 150 TL. Bunların yanında soslu tavuk dürümler de bulunuyor. Hatay usulü tavuk döneri 150 TL'ye bulmak mümkün. Bu dürümün içinde 50 gramlık tavuk döner var. Eğer 125 gram tavuk döner olursa 235 TL oluyor. Farklı bir işletmede ise 200 gram tavuk dönerin olduğu sandviç 110 TL, porsiyon ise 200 TL.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın