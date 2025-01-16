2020’den Günümüze: Tavuk Döner Fiyatları 5 Yılda Nasıl Değişti?

2020 yılında tavuk dönerin fiyatı oldukça uygundu. Hatta o dönemler tavuk döner daha çok öğrenci yemeği olarak görülürdü. Yine hâlâ böyle görünse de fiyatlar o yıllara göre biraz daha pahalı. 2020 yılında ortalama bir yerde tavuk dönerin fiyatı 15-20 TL arasındaymış. Bölge bölge bu fiyatta değişiklikler olsa da ortalama bu şekildeymiş. Tabi bu fiyat dürüm ya da ekmek olmasına göre ve içindeki dönerin gramına göre değişiyormuş.