Yapay Zeka Sıralıyor: 2100’de Dünyanın En Güçlü 20 Ekonomisi Hangi Ülkeler Olacak?

Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip olması nedeniyle 2100 yılında nüfusunun 24 milyona kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu devasa iş gücü kaybı iç pazarı ciddi şekilde daraltıyor ve büyümeyi baskılıyor. Ancak Samsung, Hyundai gibi küresel teknoloji devlerinin otomasyon gücü ve patent liderliği sayesinde ekonomik büyüklüğünü listenin alt sınırında da olsa korumayı başaracak.