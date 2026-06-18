Yapay Zeka Sıralıyor: 2100’de Dünyanın En Güçlü 20 Ekonomisi Hangi Ülkeler Olacak?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bundan yaklaşık 70 yıl sonra dünya ekonomisinde neler değişecek? Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan ülkeler hangileri olacak? Listeye kimler eklenecek? Listeden kimler çıkacak? İşte 2100'de dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olması beklenen ilk 20 ülkeyi yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Hazırsanız ne demiş bir bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20. Kanada
19. Tanzanya
18. Güney Kore
17. İran
16. Malezya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15. Rusya
14. Mısır
13. Suudi Arabistan
12. Meksika
11. Brezilya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10. Türkiye
9. Fransa
8. Birleşik Krallık
7. Japonya
6. Almanya
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Endonezya
4. Nijerya
3. Çin
2. Amerika Birleşik Devletleri
1. Hindistan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın