article/comments
article/share
Haberler
Finans
Yapay Zeka Sıralıyor: 2100’de Dünyanın En Güçlü 20 Ekonomisi Hangi Ülkeler Olacak?

etiket Yapay Zeka Sıralıyor: 2100’de Dünyanın En Güçlü 20 Ekonomisi Hangi Ülkeler Olacak?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 19:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bundan yaklaşık 70 yıl sonra dünya ekonomisinde neler değişecek? Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan ülkeler hangileri olacak? Listeye kimler eklenecek? Listeden kimler çıkacak? İşte 2100'de dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olması beklenen ilk 20 ülkeyi yapay zekaya sorduk, o da yanıtladı. Hazırsanız ne demiş bir bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

20. Kanada

Agresif, planlı ve nitelikli göçmen kabul politikaları sayesinde nüfusunu ve ekonomik dinamizmini koruyan nadir gelişmiş ülkelerden biri oluyor. Küresel iklim değişikliğinin kuzeydeki tarım arazilerini ve yer altı kaynaklarını daha erişilebilir kılması, ülkeye beklenmedik bir ekonomik avantaj sağlıyor. Zengin su kaynakları, temiz enerjisi ve istikrarlı hukuki altyapısıyla 2100'de listede olacak gibi duruyor.

19. Tanzanya

Afrika'daki nüfus patlamasının ve hızlı şehirleşmenin etkisiyle yüzyılın sonunda ilk 20'ye sürpriz ve güçlü bir giriş yapabilir. 2100'de nüfusunun 240 milyonu aşması beklenen ülke, Doğu Afrika'nın en önemli tarım, madencilik ve lojistik kapısı haline geliyor. Bölgesel serbest ticaret anlaşmalarıyla büyüyen iç pazarı, küresel yatırımcılar için ülkeyi yeni bir cazibe merkezi yapıyor.

18. Güney Kore

Dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip olması nedeniyle 2100 yılında nüfusunun 24 milyona kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu devasa iş gücü kaybı iç pazarı ciddi şekilde daraltıyor ve büyümeyi baskılıyor. Ancak Samsung, Hyundai gibi küresel teknoloji devlerinin otomasyon gücü ve patent liderliği sayesinde ekonomik büyüklüğünü listenin alt sınırında da olsa korumayı başaracak.

17. İran

Bölgesel enerji kaynakları, köklü sanayi geçmişi ve genç nüfus potansiyeliyle uzun vadeli tahminlerde dikkat çekiyor. Küresel sisteme ve ticarete tam entegre olduğu senaryolarda, zengin maden ve hidrokarbon rezervlerini büyük bir ekonomik güce dönüştürüyor. Jeopolitik risklerini yönetebildiği ölçüde, Orta Doğu'nun en büyük endüstriyel üretim güçlerinden biri olarak listede yer alıyor.

16. Malezya

Yüksek teknoloji üretimiyle çip sektöründeki küresel ağırlığı ve güçlü ticaret entegrasyonuyla Güneydoğu Asya'nın en verimli güçlerinden biri oluyor. Siyasi istikrarı ve yabancı yatırımları çekme becerisi, ülkeyi orta gelir tuzağından çıkararak gelişmiş bir ekonomiye dönüştürüyor. Malezya, nitelikli iş gücü sayesinde bölgedeki rakiplerine göre daha stabil bir büyüme sergiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. Rusya

Dünyanın en zengin doğal kaynaklarına ve maden rezervlerine sahip olmasına rağmen, ciddi bir nüfus erimesi kriziyle boğuşuyor. Yaşanan beyin göçü ve uzun vadeli ekonomik izolasyon riskleri, yüksek teknoloji üretimini sınırlayarak ülkeyi ham madde tedarikçisi konumuna sıkıştırıyor. Bu dinamikler nedeniyle küresel ekonomideki payı azalarak yüzyılın sonunda ilk 15'in sınırına kadar gerileyecek gibi duruyor.

14. Mısır

2100 yılında 200 milyonu aşması beklenen devasa nüfusuyla Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun en büyük pazarı haline geliyor. Süveyş Kanalı gibi dünyanın en kritik ticaret rotalarından birini kontrol etmesi, ülkeye kalıcı bir jeopolitik ve ekonomik gelir sağlıyor. Altyapı ve sanayi yatırımlarını nüfus artış hızıyla senkronize edebildiği ölçüde ekonomik ölçeğini büyüterek üst sıralara tırmanacak gibi görünüyor.

13. Suudi Arabistan

Petrol sonrası dönem için başlattığı vizyon projelerini başarıyla tamamlayarak petrole bağımlı bir ekonomiden finans ve turizm merkezine dönüşüyor. Sahip olduğu devasa Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla küresel teknoloji ve yenilenebilir enerji şirketlerinin en büyük hissedarı konumuna geliyor. Ülke, coğrafi dezavantajlarını finansal sermaye gücü ve yapay zeka yatırımlarıyla ikame ederek listede yer bulacak.

12. Meksika

Kuzey Amerika ticaret blokundaki stratejik konumu ve ABD pazarına olan coğrafi yakınlığı sayesinde küresel bir üretim üssü olarak kalıcılaşıyor. Çin'den kayan üretim hatlarının büyük bir kısmını devralması, ülkeye yüzyıl boyunca ciddi bir sanayi ivmesi kazandırıyor. Genç nüfusu ve gelişen mühendislik altyapısı, Meksika'yı küresel ekonominin üst sıralarında tutmaya yetecek gibi gözüküyor.

11. Brezilya

Güney Amerika'nın en büyük ekonomisi olarak tarım, temiz enerji ve ham madde ihracatındaki küresel ağırlığını korumaya devam ediyor. Ancak yüzyılın ikinci yarısında beklenen erken demografik yaşlanma trendi, ülkenin ilk 5'e girme potansiyelini biraz sınırlıyor. Yine de kıtasal ölçeği ve endüstriyel çeşitliliği sayesinde dünyanın en önemli ekonomik aktörlerinden biri olmayı sürdürecek gibi duruyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. Türkiye

Doğu ile Batı arasındaki stratejik lojistik konumu, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş sanayisiyle yüzyılın sonunda ilk 10 sınırına ulaşıyor. Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla demografik yaşlanma sürecini daha geç ve dengeli yaşaması, ülkeye uzun süre üretim avantajı sağlıyor. Türkiye, bölgesel bir ticaret ve enerji dağıtım üssü olma rolünü ekonomik büyüklüğe tahvil ederek küresel ligde ağırlığını artıracak.

9. Fransa

Avrupa'daki komşularına göre daha yüksek doğurganlık oranlarına sahip olması, Fransa'ya uzun vadede ciddi bir iş gücü avantajı sağlıyor. Güçlü kurumsal yapısı, tarım teknolojileri, lüks tüketim ihracatı ve nükleer enerji bağımsızlığı sayesinde küresel krizlere karşı direnç gösteriyor. Bu dengeli yapı, ülkenin 2100 yılında da küresel ilk 10'un kalıcı bir parçası olmasını destekliyor.

8. Birleşik Krallık

Londra'nın küresel finans merkezi olma pozisyonunu yüzyıl boyunca koruması ve Avrupa geneline kıyasla daha dengeli demografik yapısı sayesinde üst sıralarda kalıyor. Nitelikli göç akışını yönetme becerisi, ülkenin inovasyon ve teknoloji sektörlerini canlı tutuyor. Birleşik Krallık, kıta Avrupası'ndaki pek çok rakibine göre daha esnek bir ekonomik yapı sergileyerek listede üst sıralarda yer alacak gibi duruyor.

7. Japonya

Nüfusu yüzyıl sonunda yaklaşık 60 milyona, yani yarı yarıya düşse de ekonomik verimliliğini üst düzeyde tutmayı başarıyor. İnsansız üretim teknolojileri, ileri düzey robotik entegrasyon ve kişi başına düşen yüksek katma değer sayesinde küresel ligde kalıyor. Japonya, demografik daralmanın bir ülkeyi tamamen çökertmek zorunda olmadığını, teknolojik otomasyonla sistemin nasıl korunabileceğini dünyaya kanıtlıyor.

6. Almanya

Ağır nüfus yaşlanması sorununa rağmen, yüksek katma değerli sanayi, robotik üretim ve yeşil enerji teknolojileriyle Avrupa'nın en güçlü ekonomisi unvanını koruyor. Nitelikli göçmen kabulüyle iş gücü açığını kapatmaya çalışan ülke, kıta Avrupası'ndaki liderliğini kimseye kaptırmıyor. Almanya'nın gelecekteki gücü, üretimde otomasyonu ve yapay zekayı en verimli kullanan ülkelerden biri olmasından kaynaklanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Endonezya

Güneydoğu Asya'nın parlayan yıldızı olarak, istikrarlı demografik yapısı ve zengin doğal kaynak işleme kapasitesiyle öne çıkıyor. Genç nüfusunu dijital ekonomiye entegre etmeyi başaran ülke, bölgedeki üretim ve ticaret rotalarının ana merkezi haline geliyor. Bu sürdürülebilir büyüme trendi, Endonezya'nın Japonya ve geleneksel Avrupa ekonomilerini geride bırakarak 5. sıraya yükselmesini sağlayacak gibi gözüküyor.

4. Nijerya

Yüzyılın en çarpıcı ekonomik ve demografik patlamasını gerçekleştirerek Afrika'nın küresel süper gücü haline geliyor. 2100 yılında nüfusunun 800 milyona yaklaşması ve bunun 450 milyonunun aktif çalışan nüfustan oluşması bekleniyor. Ülke, devasa iç pazarı, genç iş gücü ve teknolojik dönüşümü sayesinde Avrupa devlerinin neredeyse tamamını geride bırakarak ilk 5'e yerleşecek.

3. Çin

2050 dolaylarında ABD'yi geçip dünyanın en büyük ekonomisi olsa da, yüzyılın ikinci yarısında çok ciddi bir demografik krizle karşı karşıya kalıyor. Tek çocuk politikasının uzun vadeli ağır sonuçları nedeniyle 2100 yılına doğru iş gücünün %60'tan fazlasını kaybederek nüfusu yaklaşık 730 milyona geriliyor. Aşırı yaşlanan nüfusun sağlık ve sosyal güvenlik maliyetleri, ekonomik büyüme hızını radikal bir şekilde frenleyerek ülkeyi 3. sıraya gerileyecek.

2. Amerika Birleşik Devletleri

Esnek göçmen politikaları ve küresel yetenekleri kendine çekme gücü sayesinde nüfus yapısını ve ekonomik dinamizmini koruyacağı öngörülüyor. Doların küresel rezerv para statüsü evrilse bile, yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve uzay teknolojilerindeki liderliğini yüzyıl boyunca sürdürüyor. Bu teknolojik üstünlük, ABD'nin yüzyılın sonuna doğru Çin'i tekrar geride bırakarak ikinci sıraya yerleşmesini sağlıyor.

1. Hindistan

Yüzyılın sonunda dünyanın hem en kalabalık ülkesi hem de en büyük aktif iş gücü havuzuna sahip ekonomisi olarak zirveye oturması bekleniyor. Çin'in yaşadığı demografik çöküşün aksine, Hindistan genç nüfus avantajını yüzyılın ikinci yarısına kadar korumayı başarıyor. Ülkenin dijital altyapı ve teknoloji ihracatındaki küresel ağırlığı, onu yüzyılın son çeyreğinde dünyanın tartışmasız en büyük ekonomik motoru haline getirecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın