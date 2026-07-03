Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Zihinsel Muhasebe Nedir?

Parayı farklı kategoriler içinde değerlendiriyoruz ve buna göre karar veriyoruz. Yani paranın kendisini değil de hikayesine göre harcıyoruz. Kafamızda her parayı farklı kategoriye ayırıyoruz ve onlara farklı kurallar uyguluyoruz.

Yani kaynağına göre paraya farklı davranıyoruz.

Aynı para nereden geldiğine göre bizim için farklı anlam kazanıyor. Yani 100 TL'ye farklı senaryolarda farklı davranıyoruz. Bu 100 TL bazen az gelirken bazen çok yüksek bir miktar gibi hissettiriyor.