Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Zihinsel Muhasebe Nedir?
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Zihinsel muhasebe, para harcamayı nasıl kategorize ettiğimizi ve ona nasıl anlam yüklediğimizi anlatan bir kavram. Ekonomi ve davranış bilimlerinde kullanılan kavramı detaylı öğrenmek ister misin?
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Zihinsel muhasebe, insanların parayı nereye koyduğuyla ilgili aslında.
Tüm mesele hangi senaryoda paranın kullanılacağı.
Matematik aynı olsa da bizim algımız farklı!
Para değerlendirmesini matematiğe göre yapmıyoruz.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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