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Tetikçinin İfadesi Ortaya Çıktı: Dilan Polat’ın Instagram Paylaşımı Sonrasında Harekete Geçmiş

Tetikçinin İfadesi Ortaya Çıktı: Dilan Polat’ın Instagram Paylaşımı Sonrasında Harekete Geçmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.06.2026 - 15:49
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Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, Alaçatı’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan tetikçi, saldırıyı “Daltonlar” suç çetesi adına işlediğini söyledi. Tetikçi ayrıca, Polat çiftinin İzmir’de olduğunu Instagram paylaşımından gördüğünü ve olay yerine bunun üzerine geldiğini de belirtti.

Kaynak: Emrullah Erdinç / X

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İzmir Alaçatı’da tatil yapan Polat çifti silahlı saldırıya uğramış ve korumaları Can Polat hayatını kaybetmişti.

İzmir Alaçatı’da tatil yapan Polat çifti silahlı saldırıya uğramış ve korumaları Can Polat hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı “Daltonlar” suç çetesinin işlediği ortaya çıktı. Olay sonrasında silahıyla birlikte yakalanan tetikçi, ifadesinde Dilan Polat’ın paylaşımından yer tespiti yaptığını ve ilk hedefinin Engin Polat olduğunu söyledi.

Tetikçi, Instagram üzerinden Daltonlar Çetesi’ne ulaştığını ve daha önce Konya’da yaptığı bir iş üzerine 100 bin lira ödeme aldığını söyledi. Daha sonra İstanbul’a geçtiğinde çetenin kendisine yeni hedef olarak Engin Polat’ı gösterdiğini belirten saldırgan, ancak Polat’ın İstanbul’da iyi korunduğu için eylemi gerçekleştirmediğini ifade etti.

Dilan Polat’ın paylaşımının ardından İzmir’e geçtiğini belirten şüpheli, örgüt talimatıyla “yakınlarından birini vur” denildiğini öne sürdü ve bu nedenle Can Polat’ı hedef aldığını iddia etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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