Tetikçinin İfadesi Ortaya Çıktı: Dilan Polat’ın Instagram Paylaşımı Sonrasında Harekete Geçmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, Alaçatı’da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan, olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Polisteki ifadesi ortaya çıkan tetikçi, saldırıyı “Daltonlar” suç çetesi adına işlediğini söyledi. Tetikçi ayrıca, Polat çiftinin İzmir’de olduğunu Instagram paylaşımından gördüğünü ve olay yerine bunun üzerine geldiğini de belirtti.
Kaynak: Emrullah Erdinç / X
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir Alaçatı’da tatil yapan Polat çifti silahlı saldırıya uğramış ve korumaları Can Polat hayatını kaybetmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın