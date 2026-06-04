Tetikçinin İfadesi Ortaya Çıktı: Dilan Polat’ın Instagram Paylaşımı Sonrasında Harekete Geçmiş

Saldırıyı “Daltonlar” suç çetesinin işlediği ortaya çıktı. Olay sonrasında silahıyla birlikte yakalanan tetikçi, ifadesinde Dilan Polat’ın paylaşımından yer tespiti yaptığını ve ilk hedefinin Engin Polat olduğunu söyledi.

Tetikçi, Instagram üzerinden Daltonlar Çetesi’ne ulaştığını ve daha önce Konya’da yaptığı bir iş üzerine 100 bin lira ödeme aldığını söyledi. Daha sonra İstanbul’a geçtiğinde çetenin kendisine yeni hedef olarak Engin Polat’ı gösterdiğini belirten saldırgan, ancak Polat’ın İstanbul’da iyi korunduğu için eylemi gerçekleştirmediğini ifade etti.

Dilan Polat’ın paylaşımının ardından İzmir’e geçtiğini belirten şüpheli, örgüt talimatıyla “yakınlarından birini vur” denildiğini öne sürdü ve bu nedenle Can Polat’ı hedef aldığını iddia etti.