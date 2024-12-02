Mağazalarda Renksiz ve Yetişkin Tarzı Çocuk Kıyafetleri Tepki Çekti
Mağazalarda Renksiz ve Yetişkin Tarzı Çocuk Kıyafetleri Tepki Çekti
Son zamanlarda çocuk kıyafeti satan mağazaların reyonlarındaki renksiz kıyafetler hepimizin dikkatini çekmişti. Önceki yıllarda reyonlarda renkli çocuk elbiseleri görürdük. Ancak şimdi yetişkin kıyafetlerinin benzerleri çocuklara giydiriliyor. Sosyal medyada da bir kullanıcı bu duruma çektiği bir video ile isyan etti. Video sosyal medyada viral olurken, bu konuda tartışmalar da başladı.
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Son yıllarda çocuk kıyafeti satan mağazaların reyonlarındaki renksiz giysiler alışveriş yapanların dikkatini çekmeye başladı. Geçmişte çocuklar için rengarenk ve desenli elbiseler varken artık yetişkin modasından esinlenen kıyafetler ön planda.
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Sosyal medyada bir kullanıcı da bu değişimi gündeme taşıdı. Girdiği bir mağazada çektiği video ile günümüz çocuk kıyafetlerini eleştirerek "Çocuklar çocuk gibi giyinse ne olur ki?" şeklinde isyan etti.
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Videonun sosyal medyada geniş yankı uyandırması bu konuya yönelik tartışmaları alevlendirdi. İşte videoya gelen yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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