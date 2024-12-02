Yılın İlk Buzda Kayanlar Videosu Geldi: Yere Düştükten Sonra Telefonla Konuşmaya Devam Etti

Yurt genelinde soğuk seyreden havalar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü. Erzurum'da kaldırımda yürürken kayan vatandaşların görüntüsü, bölgeye sabitlenen kameraya yansıdı. Buz pistine dönen kaldırımda tek tek düşen vatandaşlar yerden kalkmaya çalışırken de zor anlar yaşadı. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları tuzlama çalışması yapılması yönünde uyarılarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erzurum'da buzla kaplı kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaldırımda kayıp yere düşen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O anlar kaldırımda bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İşte o anlar; 🎥
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın