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Yılın İlk Buzda Kayanlar Videosu Geldi: Yere Düştükten Sonra Telefonla Konuşmaya Devam Etti

Yılın İlk Buzda Kayanlar Videosu Geldi: Yere Düştükten Sonra Telefonla Konuşmaya Devam Etti

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
02.12.2024 - 11:26

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Yurt genelinde soğuk seyreden havalar nedeniyle yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü. Erzurum'da kaldırımda yürürken kayan vatandaşların görüntüsü, bölgeye sabitlenen kameraya yansıdı. Buz pistine dönen kaldırımda tek tek düşen vatandaşlar yerden kalkmaya çalışırken de zor anlar yaşadı. Görüntüyü izleyen sosyal medya kullanıcıları tuzlama çalışması yapılması yönünde uyarılarda bulundu. 

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Erzurum'da buzla kaplı kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaldırımda kayıp yere düşen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

Erzurum'da buzla kaplı kaldırımda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kaldırımda kayıp yere düşen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

O anlar kaldırımda bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O anlar kaldırımda bekleyen bir kişinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İşte o anlar; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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