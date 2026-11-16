Daha 17'nin Kilit İsminin Diziden Ayrıldığı İddia Edilmişti: Gerçek Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Daha 17'nin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın artık yer almayacağı öne sürüldü.
Gazeteci Birsen Altuntaş, iddiaya "Hayır, devam ediyor" diyerek net bir yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın