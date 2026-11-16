İddia ilk olarak sosyal medyada dolaşıma girdi. Kanal D'nin gençlik dizisi Daha 17'nin kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşandığı, yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın artık yer almayacağı öne sürüldü.

Dizinin seyircisi için bu iddia hafife alınacak türden değildi. Çünkü Daha 17, kadrosundaki değişikliklerle sık sık gündeme geliyor. Kısa süre önce okul müdürü Remzi'yi canlandıran Hakan Meriçliler'in diziye veda etmesi de geniş yankı uyandırmıştı.

Üstelik dizi, devam kararının ardından yükselişini sürdürüyor. Yaz dizisi olarak başlayan Daha 17, YouTube'daki ilk bölüm izlenmesiyle Kızılcık Şerbeti'ni geride bırakarak dikkat çekmişti. Bu yüzden kamera arkasında yaşanabilecek bir değişikliğin hikâyeye yansıyıp yansımayacağı merak konusu oldu.