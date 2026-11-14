Ev ve Araba Satıcıları İlanları Bir Bir Geri Çekiyor: Ocakta Yeni Fiyatla Dönecekler

Piyasadan yansıyan bilgilere göre özellikle konut ve ikinci el araç satanların bir kısmı, bugünkü fiyattan satış yapmak yerine beklemeyi seçiyor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak artışla birlikte alıcıların bütçesinin genişleyeceğini düşünen satıcılar, ilanlarını şimdilik yayından çekiyor.

Bu ilanların ocak ayıyla birlikte yeni fiyat etiketleriyle geri dönmesi bekleniyor. Böyle bir tablo, yıl bitmeden ev ya da araba almayı planlayanların karşısına çok daha dar bir seçenek havuzu çıkarabilir.

Kamu tarafındaki düzenlemeler de bu hareketliliği yakından ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), taşınmaz ve araç ilanlarında ilanı verenin kimliğini ve satış yetkisini kontrol ediyor. Sıfır kilometre araçların tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana konulmasını yasaklayan uygulamanın süresi de 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

Konut tarafında ise 30 Mayıs 2025'te Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik belirleyici oluyor. Bu düzenlemeyle internet üzerinden yayımlanan ilanlarda haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları incelenebiliyor ve yaptırım uygulanabiliyor.