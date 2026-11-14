Ev ve Araba Satıcıları İlanları Bir Bir Geri Çekiyor: Ocakta Yeni Fiyatla Dönecekler
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Yeni yıla sayılı günler kala konut ve ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında netleşecek asgari ücret ve emekli zammını bekleyen bazı satıcılar, yayındaki ilanlarını tek tek kaldırmaya başladı. Hesap basit: Zam haberinin ardından aynı evi ya da aracı daha yüksek bir fiyatla yeniden satışa çıkarmak. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.
Satılık ev ve araba ilanları zam beklentisiyle yayından kaldırılıyor
Marketlerde de yeni yılın ilk haftalarında fiyat güncellemesi bekleniyor
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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