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Ev ve Araba Satıcıları İlanları Bir Bir Geri Çekiyor: Ocakta Yeni Fiyatla Dönecekler

Ev ve Araba Satıcıları İlanları Bir Bir Geri Çekiyor: Ocakta Yeni Fiyatla Dönecekler

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 17:01
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Yeni yıla sayılı günler kala konut ve ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Ocak ayında netleşecek asgari ücret ve emekli zammını bekleyen bazı satıcılar, yayındaki ilanlarını tek tek kaldırmaya başladı. Hesap basit: Zam haberinin ardından aynı evi ya da aracı daha yüksek bir fiyatla yeniden satışa çıkarmak. Ticaret Bakanlığı ise fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

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Satılık ev ve araba ilanları zam beklentisiyle yayından kaldırılıyor

Satılık ev ve araba ilanları zam beklentisiyle yayından kaldırılıyor

Piyasadan yansıyan bilgilere göre özellikle konut ve ikinci el araç satanların bir kısmı, bugünkü fiyattan satış yapmak yerine beklemeyi seçiyor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılacak artışla birlikte alıcıların bütçesinin genişleyeceğini düşünen satıcılar, ilanlarını şimdilik yayından çekiyor.

Bu ilanların ocak ayıyla birlikte yeni fiyat etiketleriyle geri dönmesi bekleniyor. Böyle bir tablo, yıl bitmeden ev ya da araba almayı planlayanların karşısına çok daha dar bir seçenek havuzu çıkarabilir.

Kamu tarafındaki düzenlemeler de bu hareketliliği yakından ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığının Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), taşınmaz ve araç ilanlarında ilanı verenin kimliğini ve satış yetkisini kontrol ediyor. Sıfır kilometre araçların tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana konulmasını yasaklayan uygulamanın süresi de 1 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı.

Konut tarafında ise 30 Mayıs 2025'te Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik belirleyici oluyor. Bu düzenlemeyle internet üzerinden yayımlanan ilanlarda haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları incelenebiliyor ve yaptırım uygulanabiliyor.

Marketlerde de yeni yılın ilk haftalarında fiyat güncellemesi bekleniyor

Marketlerde de yeni yılın ilk haftalarında fiyat güncellemesi bekleniyor

Hareketlilik yalnızca ev ve araba ilanlarıyla sınırlı kalmıyor. Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre marketlerin yeni yılın ilk haftalarında etiketleri güncellemesi bekleniyor. Enerji, lojistik, ambalaj, kira ve personel giderlerindeki artış, bu beklentinin başlıca gerekçeleri arasında gösteriliyor.

Fahiş fiyat uygulamasına karşı öngörülen yaptırımlar ise oldukça ağır. 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılı için belirlenen idari para cezası, her bir aykırılık için 180 bin 617 liradan başlıyor ve 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar çıkabiliyor.

Bakanlığın denetim karnesi de dikkat çekiyor. Toplam 59 bin 947 kişi ve işletmenin incelendiği denetimlerde 6 bin 72 işletmeye 724,7 milyon lira idari para cezası kesildi. Bu tutarın 399,5 milyon lirası fahiş fiyat uygulamalarından kaynaklandı. Otomotiv sektöründe 145,1 milyon lira, emlakta 45,6 milyon lira, kuyumculukta ise 13,7 milyon lira ceza uygulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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