Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz 12 Bağışıklık Güçlendirici Smoothie
Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz 12 Bağışıklık Güçlendirici Smoothie
Smoothie'ler hem lezzet hem de sağlık açısından en ideal içecekler. Güne zinde başlamak adına veya ara öğünlerde tokluk hissinizi kuvvetlendirmek için tercihinizi smoothie'lerden yana kullanabilirsiniz. Üstelik hazırlaması da çok pratik!
İşte; evde kolayca hazırlayabileceğiniz 10 bağışıklık güçlendirici smoothie
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1. C vitamini kaynağı: Portakal ve havuç smoothie
2. Enerji deposu: Yaban mersinli ballı smoothie
3. Lezzetli mi lezzetli: Elmalı smoothie
4. Detoks etkili: Yeşil smoothie
5. Çocuklar için ödül değerinde: Çikolatalı smoothie
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6. Hiç denemeyenler için değişik bir tat: Aloeveralı smoothie
7. Serinliğin değişmez tarifi: Karpuz-çilek smoothie
8. Turuncunun en güzel hali: Balkabağı smoothie
9. Kokusuyla cezbeden: Zencefilli ananaslı smoothie
10. Lezzet rüyası: Acai berry - çilek smoothie:
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11. Güne pozitif başlama iksiri: Mango - havuç smoothie
12. Antioksidan kaynağı: Kırmızı lahana şahtere:
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