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Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz 12 Bağışıklık Güçlendirici Smoothie

etiket Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz 12 Bağışıklık Güçlendirici Smoothie

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 20:19

Smoothie'ler hem lezzet hem de sağlık açısından en ideal içecekler. Güne zinde başlamak adına veya ara öğünlerde tokluk hissinizi kuvvetlendirmek için tercihinizi smoothie'lerden yana kullanabilirsiniz. Üstelik hazırlaması da çok pratik! 

İşte; evde kolayca hazırlayabileceğiniz 10 bağışıklık güçlendirici smoothie

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1. C vitamini kaynağı: Portakal ve havuç smoothie

1. C vitamini kaynağı: Portakal ve havuç smoothie

  • 2 adet portakal suyu

  • 2 orta boy havuç

  • 1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

  • 1/2 limonun suyu

  • 1 bardak su veya hindistancevizi suyu

  • Tercihe göre bir miktar buz

2. Enerji deposu: Yaban mersinli ballı smoothie

2. Enerji deposu: Yaban mersinli ballı smoothie

  • 50 gr yaban mersini

  • 1 adet muz

  • 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • Yarım çay bardağı yoğurt

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı bal

  • Tarçın (isteğe göre)

3. Lezzetli mi lezzetli: Elmalı smoothie

3. Lezzetli mi lezzetli: Elmalı smoothie

  • 1,5 su bardağı süt

  • 1 adet orta boy kırmızı elma

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı badem içi

  • Bir tatlı kaşığının çeyreği kadar toz tarçın

  • 1 tatlı kaşığı bal

4. Detoks etkili: Yeşil smoothie

4. Detoks etkili: Yeşil smoothie

  • 1 su bardağı bebek ıspanak

  • 1 su bardağı taze nane

  • 1 yeşil elma

  • 1 su bardağı doğranmış salatalık

  • 2 yemek kaşığı limon

  • Göz kararı su

5. Çocuklar için ödül değerinde: Çikolatalı smoothie

5. Çocuklar için ödül değerinde: Çikolatalı smoothie

  • Bir su bardağı badem sütü

  • Bir muz

  • İki yemek kaşığı yulaf ezmesi

  • Bir yemek kaşığı kakao

  • Bir yemek kaşığı fıstık ezmesi

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6. Hiç denemeyenler için değişik bir tat: Aloeveralı smoothie

6. Hiç denemeyenler için değişik bir tat: Aloeveralı smoothie

  • Yarım su bardağı aloevera suyu

  • Bir su bardağı hindistancevizi suyu

  • Bir avuç çilek

  • Yarım muz

7. Serinliğin değişmez tarifi: Karpuz-çilek smoothie

7. Serinliğin değişmez tarifi: Karpuz-çilek smoothie

  • Bir su bardağı taze karpuz suyu

  • Yarım su bardağı taze nane yaprağı

  • Yarım limon suyu

  • Çilek

8. Turuncunun en güzel hali: Balkabağı smoothie

8. Turuncunun en güzel hali: Balkabağı smoothie

  • 1 adet dondurulmuş muz

  • 1 kase yoğurt

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 fincan süt

  • 3 adet buz

  • 1 dilim haşlanmış balkabağı

9. Kokusuyla cezbeden: Zencefilli ananaslı smoothie

9. Kokusuyla cezbeden: Zencefilli ananaslı smoothie

  • İki adet portakal suyu

  • Yarım limon suyu

  • Yarım çay kaşığı toz zencefil

  • Çeyrek ananas suyu

  • Bir yemek kaşığı bal

10. Lezzet rüyası: Acai berry - çilek smoothie:

10. Lezzet rüyası: Acai berry - çilek smoothie:

  • Bir paket acai berry püresi

  • Yarım su bardağı yaban mersini

  • Bir avuç çilek

  • Bir su bardağı hindistan cevizi suyu

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11. Güne pozitif başlama iksiri: Mango - havuç smoothie

11. Güne pozitif başlama iksiri: Mango - havuç smoothie

  • Bir su bardağı taze mango suyu

  • Yarım su bardağı havuç suyu

  • Bir çay kaşığı taze zencefil rendesi

  • Bir yemek kaşığı bal

12. Antioksidan kaynağı: Kırmızı lahana şahtere:

12. Antioksidan kaynağı: Kırmızı lahana şahtere:

  • Bir su bardağı kırmızı lahana suyu

  • Bir avuç çilek

  • Yarım su bardağı ananas suyu

  • Yarım muz

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