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Kışın Kapı Koluna Dokununca Neden Çarpılıyoruz?

Kışın Kapı Koluna Dokununca Neden Çarpılıyoruz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 16:57
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Kış aylarında kapı koluna, otomobile ya da alışveriş arabasına dokunurken hissedilen küçük elektrik çarpmaları çok daha sık yaşanıyor. Bunun nedeni, vücutta biriken statik elektriğin kuru havada bir yere gidememesi.

Gelin birlikte bakalım.

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İki farklı malzeme birbirine değdiğinde elektronlar birinden diğerine geçiyor.

İki farklı malzeme birbirine değdiğinde elektronlar birinden diğerine geçiyor.

Saç ile yün bere gibi farklı malzemeler temas edince elektronlar yer değiştiriyor. Malzemeler ayrıldığında yükler geride kalıyor; enerjisi küçük olsa da bu yükün gerilimi binlerce volta ulaşıyor.

Yük taşıyan beden metal bir kapı kolu gibi iletken bir yüzeye yaklaştığında elektronlar aradaki boşluktan atlıyor ve çarpılma hissi oluşuyor. Statik yüklü saçların havaya dikilmesinin nedeni de aynı: Aynı yükü taşıyan teller birbirini itiyor.

Nemli havada yükler fark edilmeden boşalıyor, kuru havada ise vücutta kalıyor.

Nemli havada yükler fark edilmeden boşalıyor, kuru havada ise vücutta kalıyor.

Su iyi bir iletken. Nemli havada yüzeyleri kaplayan, gözle görülmeyen ince su tabakası biriken yükleri sürekli taşıyıp götürüyor. Kışın hava kuruyunca bu tabaka oluşmuyor ve yükler, bir iletkene dokunulana kadar derinin üzerinde bekliyor.

Evlerde hava daha da kuru. Isıtma sistemleri dışarıdaki soğuk havayı ısıtıyor ama içine nem eklemiyor. Dışarıda yüzde 57 olan bağıl nem, hava 20 dereceye ısıtıldığında yüzde 7'ye iniyor. Bu oran, Mojave Çölü'nün ortalama nemi olan yüzde 28'in bile çok altında.

Birkaç basit önlem, kış boyu süren çarpılmaları büyük ölçüde azaltıyor.

Birkaç basit önlem, kış boyu süren çarpılmaları büyük ölçüde azaltıyor.

En kolay yöntem nemlendirici çalıştırmak; nemli havada yükler birikmeden havaya dağılıyor. Yün ve kürk yerine pamuklu giysiler tercih etmek, kauçuk tabanlı terlik yerine deri tabanlı terlik giymek de yük birikimini azaltıyor.

Cepte taşınan bir anahtar, bozuk para ya da ataş evdeki metal bir yüzeye değdirildiğinde biriken yük çarpılmadan boşalıyor. Kurutma makinesi mendilleri ve antistatik spreyler de saç ile giysilerdeki elektriği gideriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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