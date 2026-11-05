Kışın Kapı Koluna Dokununca Neden Çarpılıyoruz?
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İki farklı malzeme birbirine değdiğinde elektronlar birinden diğerine geçiyor.
Nemli havada yükler fark edilmeden boşalıyor, kuru havada ise vücutta kalıyor.
Birkaç basit önlem, kış boyu süren çarpılmaları büyük ölçüde azaltıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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