Kışın Kapı Koluna Dokununca Neden Çarpılıyoruz?

Su iyi bir iletken. Nemli havada yüzeyleri kaplayan, gözle görülmeyen ince su tabakası biriken yükleri sürekli taşıyıp götürüyor. Kışın hava kuruyunca bu tabaka oluşmuyor ve yükler, bir iletkene dokunulana kadar derinin üzerinde bekliyor.

Evlerde hava daha da kuru. Isıtma sistemleri dışarıdaki soğuk havayı ısıtıyor ama içine nem eklemiyor. Dışarıda yüzde 57 olan bağıl nem, hava 20 dereceye ısıtıldığında yüzde 7'ye iniyor. Bu oran, Mojave Çölü'nün ortalama nemi olan yüzde 28'in bile çok altında.