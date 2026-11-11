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Doğukan Güngör'ün Ardından O da Diyette: "Nilay" Feyza Civelek Kilo Verme Sürecini Anlattı

Doğukan Güngör'ün Ardından O da Diyette: "Nilay" Feyza Civelek Kilo Verme Sürecini Anlattı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 12:43
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, muhabirlerin özel hayatına dair sorularını yanıtladı. Eski set arkadaşı Doğukan Güngör’ün 23 kilo vermesi konuşulurken kendisinin de diyette olduğunu açıkladı. Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, spor yaptığını ve yediklerine dikkat ettiğini söyledi. Doğukan Güngör’ü ise “Çok sevdiğim bir kardeşim” sözleriyle tanımladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Doğukan Güngör'ün 23 kiloluk değişimi konuşulurken Feyza Civelek, kendisinin de diyette olduğunu açıkladı.

Doğukan Güngör'ün 23 kiloluk değişimi konuşulurken Feyza Civelek, kendisinin de diyette olduğunu açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteriyle hafızalara kazınan Feyza Civelek, bu kez özel hayatıyla gündem oldu. Muhabirlerin karşısına geçen oyuncuya ilk olarak eski set arkadaşı Doğukan Güngör soruldu.

Dizinin Fatih'i Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasının ardından 23 kilo vermiş, yenilenen imajıyla dikkat çekmişti. Güngör'ün değişimi de kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu. Civelek, Güngör'le görüşmeye devam ettiğini söyledi: 'Evet, Doğukan'ı görüyorum. Çok da severim kendisini.'

Muhabirin 'Çok zayıfladı' sözlerine katılan oyuncu, sözü kendi kilo verme sürecine getirdi: 'Evet, ben de diyetteyim şu an.'

Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorulan Feyza Civelek, "Kendim spor yapıyorum" yanıtını verdi.

Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorulan Feyza Civelek, "Kendim spor yapıyorum" yanıtını verdi.

Son dönemde ünlülerin kilo verme süreçleriyle birlikte sıkça konuşulan zayıflama iğneleri, Feyza Civelek'e de soruldu. Oyuncu, böyle bir yönteme başvurmadığını net bir dille söyledi.

'Yok, kendim spor yapıyorum, yediklerime dikkat ediyorum' diyen Civelek, sürecin tamamen spor ve beslenme düzenine dayandığını vurguladı.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Civelek, eylülde hesaplarına geri dönmüştü. Oyuncu o günden bu yana verdiği röportajlarla gündemdeki yerini koruyor.

"Doğukan gibi biri olabilir mi?" sorusuna Feyza Civelek, "Çok sevdiğim bir kardeşim" diyerek yanıt verdi.

"Doğukan gibi biri olabilir mi?" sorusuna Feyza Civelek, "Çok sevdiğim bir kardeşim" diyerek yanıt verdi.

Röportajın en dikkat çekici anı ise aşk hayatına dair sorularla yaşandı. Beyaz atlı prensinin nasıl biri olması gerektiği sorulan Civelek, bir kriter listesi vermedi: 'Yani o insan karşıma çıktığında anlayacağım arkadaşlar.'

Dış görünüşe mi yoksa başarıya mı önem verdiği sorusuna da dengeli bir yanıt verdi: 'Dış görünüş de önemli tabii ki de ama iç görünüş... Hepsinin ayrı bir önemi var.'

Muhabir, aradığı kişinin Doğukan Güngör gibi biri olup olamayacağını sorunca ise Civelek araya net bir mesafe koydu: 'Doğukan çok sevdiğim bir kardeşim, başarılarının da devamını diliyorum.'

İlk görüşte aşka inanıp inanmadığı sorulan oyuncu, 'İlk görüşte de olabilir sonradan da ama bunlar kısmet işleri biraz' diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Feyza Civelek, kısa süre önce annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla ilgili iddiayı da yalanlamıştı. Doğukan Güngör ise kariyerine Kanal D'de yayınlanan Haysiyet dizisindeki başrolüyle devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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