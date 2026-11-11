Doğukan Güngör'ün Ardından O da Diyette: "Nilay" Feyza Civelek Kilo Verme Sürecini Anlattı
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, muhabirlerin özel hayatına dair sorularını yanıtladı. Eski set arkadaşı Doğukan Güngör’ün 23 kilo vermesi konuşulurken kendisinin de diyette olduğunu açıkladı. Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorulan oyuncu, spor yaptığını ve yediklerine dikkat ettiğini söyledi. Doğukan Güngör’ü ise “Çok sevdiğim bir kardeşim” sözleriyle tanımladı.
KAYNAK: 2. Sayfa
Doğukan Güngör'ün 23 kiloluk değişimi konuşulurken Feyza Civelek, kendisinin de diyette olduğunu açıkladı.
Zayıflama iğnesi kullanıp kullanmadığı sorulan Feyza Civelek, "Kendim spor yapıyorum" yanıtını verdi.
"Doğukan gibi biri olabilir mi?" sorusuna Feyza Civelek, "Çok sevdiğim bir kardeşim" diyerek yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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