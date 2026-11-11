Doğukan Güngör'ün Ardından O da Diyette: "Nilay" Feyza Civelek Kilo Verme Sürecini Anlattı

Röportajın en dikkat çekici anı ise aşk hayatına dair sorularla yaşandı. Beyaz atlı prensinin nasıl biri olması gerektiği sorulan Civelek, bir kriter listesi vermedi: 'Yani o insan karşıma çıktığında anlayacağım arkadaşlar.'

Dış görünüşe mi yoksa başarıya mı önem verdiği sorusuna da dengeli bir yanıt verdi: 'Dış görünüş de önemli tabii ki de ama iç görünüş... Hepsinin ayrı bir önemi var.'

Muhabir, aradığı kişinin Doğukan Güngör gibi biri olup olamayacağını sorunca ise Civelek araya net bir mesafe koydu: 'Doğukan çok sevdiğim bir kardeşim, başarılarının da devamını diliyorum.'

İlk görüşte aşka inanıp inanmadığı sorulan oyuncu, 'İlk görüşte de olabilir sonradan da ama bunlar kısmet işleri biraz' diyerek sözlerini tamamladı.

Öte yandan Feyza Civelek, kısa süre önce annesi Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla ilgili iddiayı da yalanlamıştı. Doğukan Güngör ise kariyerine Kanal D'de yayınlanan Haysiyet dizisindeki başrolüyle devam ediyor.