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Bebeğinin Erken Doğacağını Öğrenen Ufuk Beydemir Konserini Erteleyip Hastaneye Koştu

Bebeğinin Erken Doğacağını Öğrenen Ufuk Beydemir Konserini Erteleyip Hastaneye Koştu

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 18:58
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Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile beklediği bebeğinin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı hastaneye yetişmek için apar topar Hollanda'ya uçtu. Bu nedenle 18'inde vermeyi planladığı konserini de ertelemek zorunda kaldı. Sosyal medyadan 'Dualarınızı bekliyorum' diye seslenen Beydemir'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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Ufuk Beydemir, bebeğinin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu duyurdu.

Ufuk Beydemir, bebeğinin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu duyurdu.

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile ilk bebeklerini bekleyen Beydemir, doğumun planlanandan çok daha önce başladığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, 'Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum' ifadelerini kullandı.

Beydemir, açıklamasının devamında hayranlarına da seslendi: 'Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum.'

Ünlü şarkıcı, doğumun hangi haftada başladığına ya da bebeğin ve Kovacs'ın sağlık durumuna dair ise henüz bir ayrıntı paylaşmadı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beydemir'in hayranları hem anne hem bebek için iyi dileklerini iletmeye başladı, aileden gelecek güzel haberi beklediklerini yazdı.

Ufuk Beydemir'in 18'inde sahne alacağı konser doğum telaşı nedeniyle ertelendi.

Ufuk Beydemir'in 18'inde sahne alacağı konser doğum telaşı nedeniyle ertelendi.

Ünlü şarkıcının 18'inde vereceği konser, erken doğum haberi nedeniyle ileri bir tarihe kaldı. Konserin yeni tarihi henüz paylaşılmadı. Beydemir, yaptığı paylaşımda bilet sahiplerinin iade talebinde bulunabileceğini ya da biletlerini yeni tarih için saklayabileceğini açıkladı.

Beydemir, ağustosta ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu.

Beydemir, ağustosta ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu.

Ufuk Beydemir, ağustos ayında bir ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını açıklamış ve herkesi şaşırtmıştı. Kısa süre sonra havalimanından paylaştığı bir fotoğrafa 'Kızımı görmeye gidiyorum. Evet, kızımı' notunu düşen şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de böylece duyurmuştu.

Bebeğin annesinin uzun süre sır gibi saklanması da dikkat çekmişti. Ekim ayında anne adayının, Avrupa'da tanınan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu ortaya çıktı.

Çift o günden bu yana bebek heyecanını sosyal medyada sevenleriyle paylaşıyor. Kızlarının odasını kendi elleriyle hazırladıkları paylaşım ve Kovacs'ın büyüyen karnının göründüğü son kareler de kısa sürede ilgi görmüştü.

Öte yandan 34 yaşındaki Beydemir, daha önce oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile evliydi. Çift 2022'de Roma'da dünyaevine girmiş, 2025'te boşanmıştı.

Peki Ufuk Beydemir ile Sharon Kovacs'ın kızı ne zaman dünyaya gelecek? Gözler şimdi ünlü şarkıcının Hollanda'dan yapacağı yeni paylaşımda.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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