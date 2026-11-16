Bebeğinin Erken Doğacağını Öğrenen Ufuk Beydemir Konserini Erteleyip Hastaneye Koştu

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile ilk bebeklerini bekleyen Beydemir, doğumun planlanandan çok daha önce başladığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, 'Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum' ifadelerini kullandı.

Beydemir, açıklamasının devamında hayranlarına da seslendi: 'Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum.'

Ünlü şarkıcı, doğumun hangi haftada başladığına ya da bebeğin ve Kovacs'ın sağlık durumuna dair ise henüz bir ayrıntı paylaşmadı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Beydemir'in hayranları hem anne hem bebek için iyi dileklerini iletmeye başladı, aileden gelecek güzel haberi beklediklerini yazdı.