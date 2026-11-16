Bebeğinin Erken Doğacağını Öğrenen Ufuk Beydemir Konserini Erteleyip Hastaneye Koştu
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Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile beklediği bebeğinin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı hastaneye yetişmek için apar topar Hollanda'ya uçtu. Bu nedenle 18'inde vermeyi planladığı konserini de ertelemek zorunda kaldı. Sosyal medyadan 'Dualarınızı bekliyorum' diye seslenen Beydemir'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Ufuk Beydemir, bebeğinin beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere olduğunu duyurdu.
Ufuk Beydemir'in 18'inde sahne alacağı konser doğum telaşı nedeniyle ertelendi.
Beydemir, ağustosta ultrason görüntüsü paylaşarak baba olacağını duyurmuştu.
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