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Gel Konuşalım'ın Uzun Süreli Yüzü Ece Erken'den Televizyona Dönüş Sorusuna Net Yanıt!

Gel Konuşalım'ın Uzun Süreli Yüzü Ece Erken'den Televizyona Dönüş Sorusuna Net Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 20:18
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TV8'de Gel Konuşalım programının uzun süreli yüzlerinden Ece Erken, yeni sezonda ekranda yer almıyor. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Erken, televizyona dönüp dönmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Oğlunun eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı alan Erken, aynı günlerde yeni bir konuyu da gündeme getirdi: Dört yıl önce parasını ödediği evi teslim alamadığını söyledi.

Gelin, Ece Erken'in açıklamalarına birlikte bakalım.

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Ece Erken, uzun yıllardır televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden.

Ece Erken, uzun yıllardır televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden.

Henüz 12 yaşındayken Kıbrıs'ta radyo anonsları yaparak yayıncılık kariyerine başlayan Ece Erken, ilerleyen yıllarda televizyon dünyasının en bilinen isimlerinden biri haline geldi. Kral TV'den ATV'ye, Show TV'den FOX ve TV8'e kadar pek çok kanalda görev alan Erken, özellikle magazin ve eğlence programlarındaki dobra yorumlarıyla hafızalara kazındı.

Sunuculuğun yanı sıra oyunculuğu da deneyen Erken, Nilgün, Aşk ve Gurur, Lise Defteri gibi dizilerde yer aldı. Son olarak TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucu kadrosundaydı. Yeni sezonda ise ekranda görünmüyor, programın sunucu koltuğuna Seray Sever geçti.

Erken, eylül ayında oğlu Eymen'in eğitimi için Dubai'ye yerleşeceğini açıklamıştı. Bir ayağının Türkiye'de olacağını söyleyen sunucu, annesinin burada yaşadığını belirtmişti.

Televizyona dönüp dönmeyeceği sorusuna "Şu an hayır" yanıtını verdi.

Televizyona dönüp dönmeyeceği sorusuna "Şu an hayır" yanıtını verdi.

Erken, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin 'Televizyona dönmüyor musun?' sorusuna 'Şu an hayır' yanıtını verdi.

Erken, televizyonun izlenmediğini söyleyerek, 'Eski tadı yok' dedi. Kendisi ekranda olmadığı için programın izlenmediğini de espriyle ekledi.

Erken'in yanıtı, 'şu an' ile sınırlı. Kalıcı bir ayrılık ya da dönüş tarihi açıklanmadı. Hangi programı bıraktığı da belirtilmedi.

Parasını ödediği evi teslim alamadığını belirtti.

Parasını ödediği evi teslim alamadığını belirtti.

Erken, son paylaşımında dört yıl önce parasını ödediği evin kendisine teslim edilmediğini belirtti. Konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu söyleyen Erken, sorumlu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Gelişmeleri ilgilenenlerle paylaşmaya devam edeceğini de ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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