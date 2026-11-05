Gel Konuşalım'ın Uzun Süreli Yüzü Ece Erken'den Televizyona Dönüş Sorusuna Net Yanıt!

Henüz 12 yaşındayken Kıbrıs'ta radyo anonsları yaparak yayıncılık kariyerine başlayan Ece Erken, ilerleyen yıllarda televizyon dünyasının en bilinen isimlerinden biri haline geldi. Kral TV'den ATV'ye, Show TV'den FOX ve TV8'e kadar pek çok kanalda görev alan Erken, özellikle magazin ve eğlence programlarındaki dobra yorumlarıyla hafızalara kazındı.

Sunuculuğun yanı sıra oyunculuğu da deneyen Erken, Nilgün, Aşk ve Gurur, Lise Defteri gibi dizilerde yer aldı. Son olarak TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucu kadrosundaydı. Yeni sezonda ise ekranda görünmüyor, programın sunucu koltuğuna Seray Sever geçti.

Erken, eylül ayında oğlu Eymen'in eğitimi için Dubai'ye yerleşeceğini açıklamıştı. Bir ayağının Türkiye'de olacağını söyleyen sunucu, annesinin burada yaşadığını belirtmişti.