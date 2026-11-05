Gel Konuşalım'ın Uzun Süreli Yüzü Ece Erken'den Televizyona Dönüş Sorusuna Net Yanıt!
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TV8'de Gel Konuşalım programının uzun süreli yüzlerinden Ece Erken, yeni sezonda ekranda yer almıyor. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Erken, televizyona dönüp dönmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi. Oğlunun eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı alan Erken, aynı günlerde yeni bir konuyu da gündeme getirdi: Dört yıl önce parasını ödediği evi teslim alamadığını söyledi.
Gelin, Ece Erken'in açıklamalarına birlikte bakalım.
Ece Erken, uzun yıllardır televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden.
Televizyona dönüp dönmeyeceği sorusuna "Şu an hayır" yanıtını verdi.
Parasını ödediği evi teslim alamadığını belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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