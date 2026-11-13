Hazal Subaşı Aşkının Nasıl Duyulduğunu Anlattı: Oğuzhan Koç'la Fotoğraflarını Ünlü İsim Habersizce Paylaşmış!
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Hazal Subaşı, Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümünde konuk koltuğuna oturdu ve sevgilisi Oğuzhan Koç'la ilişkisinin perde arkasını tüm samimiyetiyle anlattı. Ünlü oyuncunun anlattıkları arasında asıl bomba, çiftin aşkını iki yıl önce bir gecede herkesin duymasına yol açan o fotoğraf ve onu kimseye haber vermeden paylaşan isim oldu.
Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'la aşkının çöpçatanının Berfu Yenenler olduğunu doğruladı.
Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'un fotoğrafını Berkay, gece saat 2'de konser kulisinden habersizce paylaştı.
Hazal Subaşı, ilişkilerinin o gün duyulmasını yayınlanacak işleriyle çakışmasın diye istemediklerini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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