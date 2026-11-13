Hazal Subaşı Aşkının Nasıl Duyulduğunu Anlattı: Oğuzhan Koç'la Fotoğraflarını Ünlü İsim Habersizce Paylaşmış!

Dilek Taşı'nın Figen'i olarak tanınan Hazal Subaşı, İlk ve Son'daki Nilüfer ve Star TV dizisi Sahipsizler'deki Azize rolleriyle ekranın sevilen yüzlerinden biri oldu; şimdi de Birkan Sokullu'yla başrolü paylaşacağı ATV dizisi Evlat'a hazırlanıyor. Yoğun iş temposunun ortasında hayatına giren Oğuzhan Koç'la ikinci yıllarını kutladıklarını anlatan oyuncu, programda bu aşkın nasıl başladığını da Berfu Yenenler'le birlikte hatırladı.

Yenenler'in anlattığına göre ikisinin bekârlık haberleri aynı gün önüne düşünce sabah 8.30'da Oğuzhan Koç'u arayıp 'Siz hemen Hazal'la sevgili olacaksınız' demiş, Koç'un hiç düşünmeden numarayı istemesiyle mesajlaşma da başlamış. Hazal Subaşı ise o mesajı aldığında bu girişimi hiç ciddiye almadığını gülerek anlattı.