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Hazal Subaşı Aşkının Nasıl Duyulduğunu Anlattı: Oğuzhan Koç'la Fotoğraflarını Ünlü İsim Habersizce Paylaşmış!

Hazal Subaşı Aşkının Nasıl Duyulduğunu Anlattı: Oğuzhan Koç'la Fotoğraflarını Ünlü İsim Habersizce Paylaşmış!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 07:44
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Hazal Subaşı, Berfu Yenenler'in YouTube programı Talk Show Perileri'nin yeni bölümünde konuk koltuğuna oturdu ve sevgilisi Oğuzhan Koç'la ilişkisinin perde arkasını tüm samimiyetiyle anlattı. Ünlü oyuncunun anlattıkları arasında asıl bomba, çiftin aşkını iki yıl önce bir gecede herkesin duymasına yol açan o fotoğraf ve onu kimseye haber vermeden paylaşan isim oldu.

Kaynak: Berfu Yenenler - Talk Show Perileri

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Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'la aşkının çöpçatanının Berfu Yenenler olduğunu doğruladı.

Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'la aşkının çöpçatanının Berfu Yenenler olduğunu doğruladı.

Dilek Taşı'nın Figen'i olarak tanınan Hazal Subaşı, İlk ve Son'daki Nilüfer ve Star TV dizisi Sahipsizler'deki Azize rolleriyle ekranın sevilen yüzlerinden biri oldu; şimdi de Birkan Sokullu'yla başrolü paylaşacağı ATV dizisi Evlat'a hazırlanıyor. Yoğun iş temposunun ortasında hayatına giren Oğuzhan Koç'la ikinci yıllarını kutladıklarını anlatan oyuncu, programda bu aşkın nasıl başladığını da Berfu Yenenler'le birlikte hatırladı.

Yenenler'in anlattığına göre ikisinin bekârlık haberleri aynı gün önüne düşünce sabah 8.30'da Oğuzhan Koç'u arayıp 'Siz hemen Hazal'la sevgili olacaksınız' demiş, Koç'un hiç düşünmeden numarayı istemesiyle mesajlaşma da başlamış. Hazal Subaşı ise o mesajı aldığında bu girişimi hiç ciddiye almadığını gülerek anlattı.

Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'un fotoğrafını Berkay, gece saat 2'de konser kulisinden habersizce paylaştı.

Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'un fotoğrafını Berkay, gece saat 2'de konser kulisinden habersizce paylaştı.

Yoğun programlar yüzünden ilk buluşmaları defalarca ertelenen çift, ilişkileri henüz magazin gündemine düşmemişken arkadaş grubuyla birlikte Berkay'ın konserine gitmiş. Hazal Subaşı o geceyi 'Kulise girdik, oturuyoruz, eğlendik. Gece 2 falan, Berkay çekti fotoğrafı koydu' sözleriyle anlattı; üstelik ünlü şarkıcı paylaşımdan önce kimseye tek kelime etmemiş.

Masadakilerin şaşkınlığı o kadar büyükmüş ki Eser Yenenler bile Berkay'a bunun şaka olup olmadığını sormuş. Fotoğrafı sildirmeyi düşünecek vakit bile kalmamış, Hazal'ın çocukluk arkadaşı üç dakika sonra mesaj atınca haberin herkese ulaştığını anlamışlar.

Hazal Subaşı, ilişkilerinin o gün duyulmasını yayınlanacak işleriyle çakışmasın diye istemediklerini söyledi.

Hazal Subaşı, ilişkilerinin o gün duyulmasını yayınlanacak işleriyle çakışmasın diye istemediklerini söyledi.

Bu kadar hızlı yayılan fotoğrafın ardından en çok merak edilen, çiftin ilişkisini neden o güne kadar duyurmadığıydı. Hazal Subaşı burada niyetlerinin saklamak olmadığını, yalnızca iki gün sonra yayınlanacak bir projeyle ilişki haberlerinin aynı günlere denk gelmesini istemediklerini anlattı.

Berkay'ın bu sürprizinin ardından Ekim 2024'te magazin gündemine oturan çift, o günden bu yana Çeşme tatilinden konserlere kadar pek çok anda yan yana görüntülendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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