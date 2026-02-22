Sevgili Balık, bu haftanın ilk gününde enerjin tavan yapıyor ve sezgilerin adeta bir radar gibi çalışıyor. Her hareketin, her kararın sanki bir dalga gibi etrafa yayılıyor ve hayatının akışını belirliyor. Kariyerindeki iç sesin sana pusulan oluyor ve seni doğru yöne, doğru kararlara çekiyor. Belki de umduğundan daha pozitif bir teklif ya da bir konuşma kapıda seni bekliyor. Bilirsin, 'Güven kazanmak, her şeyi kazanmaktır.' diye bir laf vardır. İşte sen tam da bu durumdasın.

Maddi konulara geldiğimizde ise bir süredir beklediğin rahatlama sinyalini sonunda alıyorsun. Gizli bir yardım eli ya da belki de senin bile farkında olmadığın bir gelişme, arka planda sessizce büyümeye devam ediyor. Planlarını netleştiriyor, uzun vadeli düşünüyor ve adımlarını buna göre atıyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…