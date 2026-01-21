onedio
Rakibi Gün Değiştirdi, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Tehlikede: 20 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.01.2026 - 13:47

20 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu. 

Geçtiğimiz hafta Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi 10 reytinge merdiven dayayarak rekor bir başlangıç yapmıştı. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi ikinci bölümüyle 10+ reyting alarak Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in zirvesine ortak oldu. Rakibi Rüya Gibi ilk haftadan gün değiştirdi. 

20 Ocak reyting sonuçları ne oldu?

Atv ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi ikinci haftadan 11 üstü reyting aldı.

Daha ilk haftasında zirveye yerleşen A.B.İ. dizisi, aldığı 10+ reytinglerle Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in zirvesinde gözü olduğunu gözler önüne serdi.

Salı günleri yayınlanan Rüya Gibi, A.B.İ.'nin ilk bölümünün ardından yayın gününü değiştirdi.

Rüya Gibi'nin yeni yayın günü pazar günleri oldu. Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı ise A.B.İ.'nin rakibi olmayı sürdürüyor.

20 Ocak Total Reyting Sonuçları

Total reyting sonuçlarında A.B.İ. dizisinin rakibi özeti oldu. Büyük başarı yakalayan dizi 11.03 reyting almayı başardı. Total'de A.B.İ. ve özetini Esra Erol'da ile Müge Anlı ile Tatlı Sert izledi.

20 Ocak AB Reyting Sonuçları

AB reyting sonuçlarında ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Onu Kıskanmak izlerken, Survivor büyük başarı yakalayarak dördüncü olmayı ve Mehmed Fetihler Sultanı'nı geride bırakmayı başardı.

20 Ocak ABC1 Reyting Sonuçları

ABC1'de de A.B.İ.'nin rakibi özeti oldu. Üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alırken, onu yine Kıskanmak izledi. Beşinci sırada ise Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
