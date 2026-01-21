Rakibi Gün Değiştirdi, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Tehlikede: 20 Ocak Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
20 Ocak Salı reyting sonuçları belli oldu.
Geçtiğimiz hafta Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi 10 reytinge merdiven dayayarak rekor bir başlangıç yapmıştı. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi ikinci bölümüyle 10+ reyting alarak Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in zirvesine ortak oldu. Rakibi Rüya Gibi ilk haftadan gün değiştirdi.
20 Ocak reyting sonuçları ne oldu?
Atv ekranlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi ikinci haftadan 11 üstü reyting aldı.
Salı günleri yayınlanan Rüya Gibi, A.B.İ.'nin ilk bölümünün ardından yayın gününü değiştirdi.
20 Ocak Total Reyting Sonuçları
20 Ocak AB Reyting Sonuçları
20 Ocak ABC1 Reyting Sonuçları
