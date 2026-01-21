onedio
Neden Küstüler? MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Sergen, Hasan'la Küslüklerine Dair Açıklama Yaptı

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
21.01.2026 - 11:45

MasterChef 2021'de birlikte yarışan Sergen Özen ve Hasan Biltekin, MasterChef Altın Kupa'da küs olduklarını açıklamıştı. Sergen ve Hasan neden küstü diye merak edilirken yarışma boyunca konuya ilişkin açıklama yapmadılar. Şampiyonluk sonrası Gel Konuşalım'a katılan Sergen, Hasan'la küslüğü hakkında konuştu.

MasterChef Altın Kupa geçtiğimiz gün sahibini buldu. Sergen, MasterChef Altın Kupa'yı kazanan isim oldu.

Hasan'la son ikiye kalan ve finalde yarışan Sergen, küçük bir farkla Hasan'ı yenerek şampiyon olmayı başardı. Şampiyonluğu kadar Hasan'la arasındaki küslük de konuşuldu.

2021 yılında birlikte yarışan ve yakın arkadaş oldukları bilinen Hasan ve Sergen'in neden küstüğü merak ediliyordu.

Sergen, şampiyonluk sonrası Gel Konuşalım'a katılarak Hasan'la 3-4 aydır küs olduklarını açıkladı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
