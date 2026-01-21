Neden Küstüler? MasterChef Altın Kupa Şampiyonu Sergen, Hasan'la Küslüklerine Dair Açıklama Yaptı
MasterChef 2021'de birlikte yarışan Sergen Özen ve Hasan Biltekin, MasterChef Altın Kupa'da küs olduklarını açıklamıştı. Sergen ve Hasan neden küstü diye merak edilirken yarışma boyunca konuya ilişkin açıklama yapmadılar. Şampiyonluk sonrası Gel Konuşalım'a katılan Sergen, Hasan'la küslüğü hakkında konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Altın Kupa geçtiğimiz gün sahibini buldu. Sergen, MasterChef Altın Kupa'yı kazanan isim oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sergen, şampiyonluk sonrası Gel Konuşalım'a katılarak Hasan'la 3-4 aydır küs olduklarını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın