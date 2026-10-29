Patrick Stewart Kimdir? Star Trek ve X-Men'in Yıldızı Patrick Stewart Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı?
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Star Trek'in Kaptan Jean-Luc Picard'ı, X-Men serisinin Profesör Charles Xavier'i Sir Patrick Stewart 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre usta oyuncu, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde vefat etti. Ölüm haberinin ardından Patrick Stewart kimdir, kaç yaşındaydı, nereli ve neden öldü soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Patrick Stewart'ın hayatı, kariyeri ve özel hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik.
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Patrick Stewart kimdir?
Patrick Stewart kaç yaşındaydı, nereli?
Patrick Stewart neden öldü?
Patrick Stewart'ın kariyeri: Shakespeare sahnesinden Star Trek'e
Patrick Stewart hangi filmlerde oynadı?
Patrick Stewart'ın ödülleri
Patrick Stewart'ın eşi kim, çocukları var mı?
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