Patrick Stewart Kimdir? Star Trek ve X-Men'in Yıldızı Patrick Stewart Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı?

Patrick Stewart, 13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Mirfield kasabasında dünyaya geldi. 28 Ekim 2026'da hayatını kaybettiğinde 86 yaşındaydı.

Annesi Gladys tekstil işçisi, babası Alfred Stewart ise Paraşüt Alayı'nda başçavuştu. Yoksul bir ailede büyüyen Stewart, çocukluğunda babasının annesine uyguladığı şiddete tanık oldu. Bu deneyim, ileride aile içi şiddete karşı yürüttüğü kampanyaların da çıkış noktası oldu.

15 yaşında okulu bırakan Stewart, bir süre yerel bir gazetede muhabirlik yaptı. Ardından burs kazanarak Bristol Old Vic Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Memleketine bağlılığıyla da bilinen oyuncu, 2004-2015 yılları arasında Huddersfield Üniversitesi'nin rektörlüğünü (Chancellor) yaptı ve ömür boyu Huddersfield Town taraftarı oldu.