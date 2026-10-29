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Patrick Stewart Kimdir? Star Trek ve X-Men'in Yıldızı Patrick Stewart Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı?

Patrick Stewart Kimdir? Star Trek ve X-Men'in Yıldızı Patrick Stewart Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.10.2026 - 23:24 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 23:42
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Star Trek'in Kaptan Jean-Luc Picard'ı, X-Men serisinin Profesör Charles Xavier'i Sir Patrick Stewart 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre usta oyuncu, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde vefat etti. Ölüm haberinin ardından Patrick Stewart kimdir, kaç yaşındaydı, nereli ve neden öldü soruları en çok merak edilenler arasına girdi. Patrick Stewart'ın hayatı, kariyeri ve özel hayatı hakkında bilinenleri sizin için derledik.

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Patrick Stewart kimdir?

Patrick Stewart kimdir?

Patrick Stewart, İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu. Kariyerine Royal Shakespeare Company'de (RSC) Shakespeare oyunlarıyla başlayan Stewart, dünya çapındaki şöhretini 1987-1994 yılları arasında yayınlanan Star Trek: The Next Generation dizisindeki Kaptan Jean-Luc Picard rolüyle yakaladı.

2000'den itibaren X-Men serisinde mutantların akıl hocası Profesör Charles Xavier'i canlandırdı ve yeni bir kuşağın da tanıdığı bir yüz oldu. Sahnede, beyaz perdede ve seslendirme alanında yaklaşık altmış yıl süren bir kariyere imza atan Stewart, 2010'da İngiltere Kraliyeti tarafından şövalye ilan edildi ve 'Sir' unvanını aldı.

Patrick Stewart kaç yaşındaydı, nereli?

Patrick Stewart kaç yaşındaydı, nereli?

Patrick Stewart, 13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Mirfield kasabasında dünyaya geldi. 28 Ekim 2026'da hayatını kaybettiğinde 86 yaşındaydı.

Annesi Gladys tekstil işçisi, babası Alfred Stewart ise Paraşüt Alayı'nda başçavuştu. Yoksul bir ailede büyüyen Stewart, çocukluğunda babasının annesine uyguladığı şiddete tanık oldu. Bu deneyim, ileride aile içi şiddete karşı yürüttüğü kampanyaların da çıkış noktası oldu.

15 yaşında okulu bırakan Stewart, bir süre yerel bir gazetede muhabirlik yaptı. Ardından burs kazanarak Bristol Old Vic Tiyatro Okulu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Memleketine bağlılığıyla da bilinen oyuncu, 2004-2015 yılları arasında Huddersfield Üniversitesi'nin rektörlüğünü (Chancellor) yaptı ve ömür boyu Huddersfield Town taraftarı oldu.

Patrick Stewart neden öldü?

Patrick Stewart neden öldü?

Patrick Stewart'ın ölüm haberi, ailesi adına uzun yıllardır sözcülüğünü yapan Kelly Bush Novak tarafından 29 Ekim'de duyuruldu. Ailenin açıklamasında Stewart'ın Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans hastalıklarıyla kısa ama zorlu bir mücadele verdiği belirtildi. Oyuncu, Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

Aile, çiçek göndermek yerine Johns Hopkins Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi Fonu'na ve Amerika Alzheimer Vakfı'nın hasta yakınlarına yönelik destek programlarına bağış yapılmasını istedi.

Patrick Stewart'ın kariyeri: Shakespeare sahnesinden Star Trek'e

Patrick Stewart'ın kariyeri: Shakespeare sahnesinden Star Trek'e

Patrick Stewart, 1966'da Royal Shakespeare Company'ye katıldı ve 1982'ye kadar bu toplulukta sahneye çıktı. Antony ve Kleopatra'daki performansıyla 1979'da Laurence Olivier Ödülü kazandı. 1984'te David Lynch'in yönettiği Dune filminde Gurney Halleck'i canlandırdı.

Hayatını değiştiren rol ise 1987'de geldi. Altı yıllık sözleşmeyi imzalamakta tereddüt eden Stewart, Star Trek: The Next Generation'da Kaptan Jean-Luc Picard'ı oynadı. Dizi 1994'e kadar sürdü ve Stewart bu rolü Generations (1994), First Contact (1996), Insurrection (1998) ve Nemesis (2002) filmlerinde de sürdürdü. Yıllar sonra 2020-2023 yılları arasında yayınlanan Star Trek: Picard dizisiyle aynı karaktere geri döndü.

Patrick Stewart hangi filmlerde oynadı?

Patrick Stewart hangi filmlerde oynadı?

Patrick Stewart'ın sinemadaki en bilinen rolü X-Men serisindeki Profesör Charles Xavier oldu. Stewart, 2000 yapımı X-Men'den 2017 yapımı Logan'a kadar yedi filmde bu karakteri canlandırdı. 2022'de Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde Xavier'in alternatif bir versiyonuyla Marvel Sinematik Evreni'ne adım attı. Avengers: Doomsday filminde de Profesör X rolüne döneceği açıklanmıştı.

Stewart, Star Trek filmlerinin yanı sıra Excalibur, Dune, Jeffrey, Conspiracy Theory ve Green Room gibi yapımlarda rol aldı. Seslendirme tarafında ise American Dad! dizisindeki CIA Direktörü Avery Bullock karakteriyle tanınıyordu.

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Patrick Stewart'ın ödülleri

Patrick Stewart'ın ödülleri

Sahne performanslarıyla Laurence Olivier Ödülleri kazanan Patrick Stewart, tek kişilik A Christmas Carol gösterisi ve 2008'de Hamlet'te canlandırdığı Kral Claudius ile de bu ödülü aldı. Prokofiev'in Peter and the Wolf (Petya ile Kurt) eserini anlatıcı olarak seslendirdiği albümle Grammy kazandı.

Moby Dick ve The Lion in Winter yapımlarıyla Altın Küre'ye, Frasier ve Extras'taki konuk rolleriyle Emmy'ye aday gösterildi. 2001'de OBE nişanına layık görülen Stewart, 2010'da şövalye unvanı aldı. Ian McKellen ile birlikte sahnelediği Godot'yu Beklerken (Waiting for Godot) hem Londra'da hem Broadway'de büyük ilgi gördü. 2023'te ise hayatını anlattığı Making It So adlı anı kitabını yayımladı.

Patrick Stewart'ın eşi kim, çocukları var mı?

Patrick Stewart'ın eşi kim, çocukları var mı?

Patrick Stewart üç kez evlendi. İlk eşi koreograf Sheila Falconer ile 1966'da evlendi, çift 1990'da boşandı. Bu evlilikten Daniel ve Sophia adında iki çocuğu oldu. Oğlu Daniel Stewart da babası gibi oyunculuk yapıyor.

Stewart, 2000'de yapımcı Wendy Neuss ile evlendi, bu evlilik 2003'te sona erdi. Şarkıcı Sunny Ozell ile 2013'te evlenen oyuncu, hayatının sonuna kadar Ozell ile birlikte yaşadı. Ailenin açıklamasına göre Stewart, hayatını kaybettiğinde eşi Sunny yanındaydı.

Oyunculuğunun yanı sıra insan hakları, aile içi şiddet mağdurları, mülteciler, gazilerin ruh sağlığı ve hayvan hakları alanlarında çalışmalar yürüten Stewart, sahiplendirme öncesi geçici bakımını üstlendiği köpekleriyle de sosyal medyada sıkça gündem oluyordu.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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