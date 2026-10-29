Star Trek ve X-Men'in Efsanevi İsmi Patrick Stewart Hayatını Kaybetti

Star Trek'te bir kaptanın ağırbaşlılığını ekrana taşıyan Stewart, 2000 yılında vizyona giren X-Men ile bu kez mutantların bilge lideri Profesör Charles Xavier'e hayat verdi ve yakın dostu Ian McKellen'ın Magneto'suyla karşılıklı sahneleri serinin en çok konuşulan anları arasına girdi. X2, X-Men: The Last Stand ve X-Men: Days of Future Past ile süren bu yolculuk, 2017'de Hugh Jackman'la birlikte rol aldığı Logan'daki tüyleri diken diken eden vedayla noktalanmış gibi görünüyordu. Stewart ise 2022'de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile Marvel Sinematik Evreni'ne adım atarak hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

İngiliz basınındaki haberlere göre 18 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen Avengers: Doomsday, oyuncunun Profesör X'e son kez hayat verdiği ve beyazperdedeki son rolü olacak; bu yüzden filmin tanıtımlarında McKellen ve James Marsden'la yeniden bir araya geldiği kareler, hayranlar için artık bir veda niteliği taşıyor.