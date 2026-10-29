Star Trek ve X-Men'in Efsanevi İsmi Patrick Stewart Hayatını Kaybetti
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Star Trek: The Next Generation'ın Kaptan Jean-Luc Picard'ı ve X-Men filmlerinin Profesör Charles Xavier'ı olarak milyonların hafızasına kazınan Patrick Stewart'tan sinema dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Efsanevi oyuncunun 86 yaşında hayatını kaybettiği, ailesinin sosyal medyada paylaştığı duygusal bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Stewart'ın son günlerine ve ölüm sebebine dair detaylar da yer aldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Patrick Stewart, Shakespeare sahnelerinden Kaptan Picard'a uzanan altmış yıllık kariyeriyle bir efsaneye dönüştü.
Profesör X'i son kez Avengers: Doomsday'de canlandıran Patrick Stewart'ın bu rolü veda performansı olacak.
Patrick Stewart'ın ailesi, ölüm sebebini Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans olarak açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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