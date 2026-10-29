article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Star Trek ve X-Men'in Efsanevi İsmi Patrick Stewart Hayatını Kaybetti

Star Trek ve X-Men'in Efsanevi İsmi Patrick Stewart Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 23:22 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 23:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star Trek: The Next Generation'ın Kaptan Jean-Luc Picard'ı ve X-Men filmlerinin Profesör Charles Xavier'ı olarak milyonların hafızasına kazınan Patrick Stewart'tan sinema dünyasını yasa boğan bir haber geldi. Efsanevi oyuncunun 86 yaşında hayatını kaybettiği, ailesinin sosyal medyada paylaştığı duygusal bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Stewart'ın son günlerine ve ölüm sebebine dair detaylar da yer aldı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Patrick Stewart, Shakespeare sahnelerinden Kaptan Picard'a uzanan altmış yıllık kariyeriyle bir efsaneye dönüştü.

Patrick Stewart, Shakespeare sahnelerinden Kaptan Picard'a uzanan altmış yıllık kariyeriyle bir efsaneye dönüştü.

13 Temmuz 1940'ta İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki Mirfield kasabasında doğan Patrick Stewart, gençlik yıllarında Bristol Old Vic Tiyatro Okulu'na giderek oyunculuğa ilk adımını attı. Kariyerinin ilk yıllarını Royal Shakespeare Company sahnelerinde geçiren usta oyuncu, klasik tiyatroda edindiği bu sağlam temeli sonraki yıllarda Broadway'den Hollywood'a kadar taşıdı. Asıl büyük çıkışını ise 1987'de başlayan Star Trek: The Next Generation ile yaptı ve USS Enterprise'ın kaptanı Jean-Luc Picard olarak yedi sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Dizinin ardından Picard'ı Star Trek: Generations, First Contact, Insurrection ve Nemesis filmlerinde de canlandıran Stewart, 2020'de başlayan Star Trek: Picard dizisiyle üç sezon boyunca bu efsane karaktere geri döndü.

Oyunculuğa katkıları nedeniyle 2010'da şövalyelik unvanı alan Stewart'ın adı, Picard'dan sonra bir başka ikonik karakterle daha anılacaktı.

Profesör X'i son kez Avengers: Doomsday'de canlandıran Patrick Stewart'ın bu rolü veda performansı olacak.

Profesör X'i son kez Avengers: Doomsday'de canlandıran Patrick Stewart'ın bu rolü veda performansı olacak.

Star Trek'te bir kaptanın ağırbaşlılığını ekrana taşıyan Stewart, 2000 yılında vizyona giren X-Men ile bu kez mutantların bilge lideri Profesör Charles Xavier'e hayat verdi ve yakın dostu Ian McKellen'ın Magneto'suyla karşılıklı sahneleri serinin en çok konuşulan anları arasına girdi. X2, X-Men: The Last Stand ve X-Men: Days of Future Past ile süren bu yolculuk, 2017'de Hugh Jackman'la birlikte rol aldığı Logan'daki tüyleri diken diken eden vedayla noktalanmış gibi görünüyordu. Stewart ise 2022'de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ile Marvel Sinematik Evreni'ne adım atarak hayranlarını bir kez daha şaşırttı.

İngiliz basınındaki haberlere göre 18 Aralık'ta vizyona girmesi beklenen Avengers: Doomsday, oyuncunun Profesör X'e son kez hayat verdiği ve beyazperdedeki son rolü olacak; bu yüzden filmin tanıtımlarında McKellen ve James Marsden'la yeniden bir araya geldiği kareler, hayranlar için artık bir veda niteliği taşıyor.

Patrick Stewart'ın ailesi, ölüm sebebini Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans olarak açıkladı.

Patrick Stewart'ın ailesi, ölüm sebebini Alzheimer ve Lewy cisimcikli demans olarak açıkladı.

Hayranlar Stewart'ı son kez beyazperdede görmeyi beklerken gelen acı haberi, oyuncunun Instagram hesabından paylaşılan aile açıklaması duyurdu. Açıklamaya göre Patrick Stewart, 28 Ekim'de Los Angeles'taki evinde, 2013'ten bu yana evli olduğu Sunny Ozell'in şefkatli bakımı altında, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demansla geçen kısa ve dokunaklı bir sürecin ardından hayata gözlerini yumdu. Ailesi, oyuncunun son günlerini canlı müzik, dualar, gözyaşları ve kahkahalarla dolu bir ortamda sevdiklerinin arasında geçirdiğini anlatırken yüzündeki huzuru 'yenilmez zarafetinin kalıcı bir hatırası' olarak sonsuza dek saklayacaklarını yazdı.

İnsan hakları, aile içi şiddet mağdurları, mülteciler, gazilerin ruh sağlığı ve hayvan hakları için yürüttüğü çalışmalarla da tanınan Stewart'ın ailesi, çiçek yerine Johns Hopkins Alzheimer Araştırma Merkezi'ne ve Amerika Alzheimer Vakfı'nın bakım verenlere yönelik destek programına bağış yapılmasını istedi. Açıklama, Stewart'ın 2023'te yayımlanan anı kitabı Making It So'dan, Jean-Luc'un da kendisi gibi köklerine bağlı kalan ve sonunda evin çağrısını hisseden biri olduğunu anlattığı satırlarla son buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın