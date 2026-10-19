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Meyve ve Sebze Alırken Bu 3 İşarete Dikkat: Pestisit Böyle Ortaya Çıkıyor!

Meyve ve Sebze Alırken Bu 3 İşarete Dikkat: Pestisit Böyle Ortaya Çıkıyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 12:03
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Manavın ya da marketin rafında mum gibi parlayan, üzerinde tek bir leke bulunmayan elmalar, domatesler ve biberler gözünüze çok güzel görünüyor olabilir. Peki bu kusursuz görüntünün arkasında ne var? Uzmanlar, doğada her şeyin mükemmel olmadığını hatırlatıyor ve bazı küçük işaretlerin ürünün ne kadar kimyasal işlem gördüğünü ele verebileceğini söylüyor. Üstelik bu işaretler için ne bir laboratuvara ne de özel bir bilgiye ihtiyacınız var. Elinize aldığınız bir meyvenin görüntüsüne, dokusuna ve kokusuna bakmanız yeterli. İşte alışverişte işinize yarayacak o üç işaret ve evde uygulayabileceğiniz temizlik yöntemi…

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Fazla Parlak ve Kusursuz Görünen Ürünlere Temkinli Yaklaşın

Fazla Parlak ve Kusursuz Görünen Ürünlere Temkinli Yaklaşın

Tezgahtaki ürünlerin hepsi birbirinin kopyası gibi pırıl pırılsa bir an durup düşünmekte fayda var. Aşırı parlak ve yapay biçimde pürüzsüz meyve ve sebzeler, çoğu zaman daha uzun süre taze görünsün ve daha çekici dursun diye kimyasal bir kaplamadan ya da yoğun tarım ilacından geçmiş oluyor.

Doğal ürünler ise biraz daha 'kusurlu' olabiliyor. Hafif eğri duran, rengi yer yer değişen ya da üzerinde küçük lekeler taşıyan bir elma veya domates, yoğun kimyasal işlem görmemiş olma ihtimali en yüksek ürünler arasında gösteriliyor.

Yüzeyde Beyaz Toz ya da Yapışkan Bir His Varsa Dikkat Edin

Yüzeyde Beyaz Toz ya da Yapışkan Bir His Varsa Dikkat Edin

Bir meyveyi ya da sebzeyi eline alıp yüzeyinde mat, beyazımsı bir toz tabakası görüyorsanız ya da parmaklarınız hafifçe yapışıyorsa ürüne daha dikkatli bakmanız gerekiyor. Özellikle üzümde, erikte, salatalıkta ve domateste sık karşılaşılan bir durum bu.

Her zaman kötüye işaret etmiyor, çünkü bazı meyveler kendi doğal koruyucu mumunu üretiyor. Ama çoğu zaman bu tabakanın altında, sprey olarak sıkılan ve suyla kolay çıkmayan tarım ilacı kalıntıları yatıyor. Yıkadıktan sonra bile geçmeyen yapışkanlık, yoğun kimyasal kullanımının en belirgin işaretlerinden biri.

Hiç Kokmayan Meyve ve Sebzeden Uzak Durun

Hiç Kokmayan Meyve ve Sebzeden Uzak Durun

Doğal yöntemlerle yetişmiş bir domates, çilek ya da salatalık daha siz tezgahın önünden geçerken kokusuyla kendini hissettirir. Elinizdeki ürün ne kadar olgun görünürse görünsün neredeyse hiç kokmuyorsa ya da burnunuzu yakan hafif bir kimyasal koku veriyorsa şüphelenmekte haklısınız.

Bu, yapay olgunlaştırma gazlarının ya da yoğun pestisit kullanımının izi olabiliyor. Doğal aromasını yitirmiş gıdalar da çoğunlukla kimyasal müdahalenin en fazla yapıldığı ürünler arasında sayılıyor.

Pestisit Kalıntısından Korunmanın En Güvenilir Yolu Karbonatlı Su

Pestisit Kalıntısından Korunmanın En Güvenilir Yolu Karbonatlı Su

Pestisit kalıntısına karşı en etkili adım ürünleri doğru şekilde temizlemek. Musluk suyunun altında yıkamak, yağ bazlı tarım ilaçlarını gidermeye yetmiyor. Bu nedenle meyve ve sebzeleri sofraya koymadan önce karbonatlı suda tutmak en güvenilir yol olarak öneriliyor.

Bir litre suya bir tatlı kaşığı karbonat katıp ürünleri 10 ila 15 dakika bu suda bırakmak, yüzeydeki kalıntıların büyük bölümünü etkisiz hale getiriyor. Sirkeli su bakterilere karşı işe yarasa da pestisiti çözmede karbonat kadar etkili değil.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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