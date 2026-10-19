Meyve ve Sebze Alırken Bu 3 İşarete Dikkat: Pestisit Böyle Ortaya Çıkıyor!

Tezgahtaki ürünlerin hepsi birbirinin kopyası gibi pırıl pırılsa bir an durup düşünmekte fayda var. Aşırı parlak ve yapay biçimde pürüzsüz meyve ve sebzeler, çoğu zaman daha uzun süre taze görünsün ve daha çekici dursun diye kimyasal bir kaplamadan ya da yoğun tarım ilacından geçmiş oluyor.

Doğal ürünler ise biraz daha 'kusurlu' olabiliyor. Hafif eğri duran, rengi yer yer değişen ya da üzerinde küçük lekeler taşıyan bir elma veya domates, yoğun kimyasal işlem görmemiş olma ihtimali en yüksek ürünler arasında gösteriliyor.