Meyve ve Sebze Alırken Bu 3 İşarete Dikkat: Pestisit Böyle Ortaya Çıkıyor!
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Manavın ya da marketin rafında mum gibi parlayan, üzerinde tek bir leke bulunmayan elmalar, domatesler ve biberler gözünüze çok güzel görünüyor olabilir. Peki bu kusursuz görüntünün arkasında ne var? Uzmanlar, doğada her şeyin mükemmel olmadığını hatırlatıyor ve bazı küçük işaretlerin ürünün ne kadar kimyasal işlem gördüğünü ele verebileceğini söylüyor. Üstelik bu işaretler için ne bir laboratuvara ne de özel bir bilgiye ihtiyacınız var. Elinize aldığınız bir meyvenin görüntüsüne, dokusuna ve kokusuna bakmanız yeterli. İşte alışverişte işinize yarayacak o üç işaret ve evde uygulayabileceğiniz temizlik yöntemi…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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