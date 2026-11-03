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"Murat" Sarp Apak'ın Tuzlu Kahve'deki Kel ve Kilolu Halinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı

"Murat" Sarp Apak'ın Tuzlu Kahve'deki Kel ve Kilolu Halinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 14:31
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Tuzlu Kahve'nin 5. bölümünde ekrana gelen kel ve kilolu Murat, görüntünün yapay zekayla hazırlandığı ortaya çıkınca uzun süre konuşulmuştu. Şimdi o sahnenin kamera arkası da geldi. Tafi Studios, Sarp Apak'ın sahnedeki gerçek halini yapay zekalı versiyonla yan yana paylaştı!

KAYNAK: Tafi Studios

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin 29 Eylül'de yayınlanan 5. bölümünde Murat'ın kel ve kilolu hali ekrana gelmişti.

Tuzlu Kahve'nin 29 Eylül'de yayınlanan 5. bölümünde Murat'ın kel ve kilolu hali ekrana gelmişti.

Dizinin 5. bölümünde Sarp Apak'ın canlandırdığı Murat Aydınoğlu, bugünkü bakımlı haliyle değil, bir dönemki haliyle izleyicinin karşısına çıktı. Saçları dökülmüş, yüzü dolgunlaşmış bir Murat görmek izleyiciler için sürpriz oldu.

Mehmet'in küçük kardeşi olarak izlediğimiz Murat, dizide Ceren Moray'ın canlandırdığı Aybüke'ye duyduğu hayranlıkla biliniyor. Karakterin geçmişine uzanan o kısa an, bölümün en çok konuşulan ayrıntılarından biri olmuştu.

Kısa süre sonra görüntünün yapay zekayla oluşturulduğu ortaya çıktı. Ancak bir soru cevapsız kalmıştı: Sarp Apak o sahne için gerçekten kamera karşısına geçmiş miydi?

Tafi Studios'un paylaştığı videoda Sarp Apak'ın sahneyi kendi saçı ve kendi görünümüyle oynadığı görüldü.

Tafi Studios'un paylaştığı videoda Sarp Apak'ın sahneyi kendi saçı ve kendi görünümüyle oynadığı görüldü.

Dizinin yapay zeka çalışmalarını üstlenen Tafi Studios, sahnenin 'AI Breakdown' videosunu Instagram hesabından yayınladı. Paylaşım, 'Tuzlu Kahve dizisi için oyuncumuza biraz kilo aldırdık… Böyle daha mı yakıştı acaba' notuyla geldi.

Mimikler, bakışlar ve baş hareketleri iki karede de birebir aynı. Yani ekrandaki Murat baştan üretilmiş dijital bir karakter değil. Sarp Apak sahneyi gerçekten oynamış, karşılaştırmaya bakılırsa yapay zeka saç çizgisine ve yüz hatlarına müdahale etmiş.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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