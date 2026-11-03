"Murat" Sarp Apak'ın Tuzlu Kahve'deki Kel ve Kilolu Halinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı
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Tuzlu Kahve'nin 5. bölümünde ekrana gelen kel ve kilolu Murat, görüntünün yapay zekayla hazırlandığı ortaya çıkınca uzun süre konuşulmuştu. Şimdi o sahnenin kamera arkası da geldi. Tafi Studios, Sarp Apak'ın sahnedeki gerçek halini yapay zekalı versiyonla yan yana paylaştı!
KAYNAK: Tafi Studios
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Tuzlu Kahve'nin 29 Eylül'de yayınlanan 5. bölümünde Murat'ın kel ve kilolu hali ekrana gelmişti.
Tafi Studios'un paylaştığı videoda Sarp Apak'ın sahneyi kendi saçı ve kendi görünümüyle oynadığı görüldü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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